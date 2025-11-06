Kooperation mit der Deutschen Zentrale für Tourismus bringt hohe internationale Aufmerksamkeit für Deutsche Märchenstraße
Positive Bilanz zur Halbzeit des Jubiläumsjahres - Ausblick 2026
Eines von zwei Schwerpunktthemen der Deutschen Zentrale für Tourismus
Circa 30 internationale Journalisten und Blogger erkundeten 2025 die Deutsche Märchenstraße. Sie kamen aus zahlreichen europäischen und außer-europäischen Ländern: China, Japan, USA, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Slowenien und Spanien. Möglich wurde dies, da die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) das 50jährige Jubiläum der Deutschen Märchenstraße als eines von zwei Schwerpunktthemen für das Auslandsmarketing 2025 ausgewählt hat. „Eine Ehre, die einem Ritterschlag im Deutschlandtourismus gleichkommt“, freut sich Geschäftsführer Benjamin Schäfer. Das eigens zum Jubiläum der Deutschen Märchenstraße von der DZT entwickelte Online-Spiel "Grimm`s Quest" begeistert Hunderttausende Nutzer und wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet.
Auch national konnte die Deutsche Märchenstraße ein überwältigendes Medienecho verzeichnen. Über 300 Veröffentlichungen in TV, Tagespresse, bundesweiten Magazinen und Hörfunk unterstreichen, dass das Thema „Märchen der Brüder Grimm“ nach wie vor die Menschen landauf und landab fasziniert. „Die Märchen der Brüder Grimm kennt man auf der ganzen Welt. Ihre Geschichten begeistern nach wie vor Jung und Alt. Diese Faszination spiegelt sich auch in den zahlreichen, gut besuchten märchenhaften Veranstaltungen und Museen bis hin zu neuen Buchpublikationen entlang der beliebten Ferienstraße wider“ erläutert Sylvia Stock, Presse-Referentin der Deutschen Märchenstraße.
Entsprechend der hohen Medienresonanz habe sich die Prospektanfragen in der Geschäftsstelle vervielfacht. Ein Zeichen, dass auch der Gast erreicht wird.
Jubiläums-Abschlussveranstaltung im März 2026 in Planung
Aktuell arbeitet die Deutsche Märchenstraße an einer Abschlussveranstaltung im Frühjahr 2026. Bis dahin laden märchenhafte Weihnachtsmärkte, gemütliche Märchenerzählungen und stimmungsvolle Stadtführungen entlang der über 1.000 Kilometer langen Route vom Main bis zum Meer dazu ein, in die Welt der Märchen, Sagen und Legenden einzutauchen. Alle Veranstaltungen können mit dem Filter „Märchenhaft“ im Veranstaltungskalender der Deutschen Märchenstraße gefunden werden. www.deutsche-maerchenstrasse.com