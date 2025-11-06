Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041606

Deutsche Märchenstraße e.V. Kurfürstenstraße 9 34117 Kassel, Deutschland http://www.deutsche-maerchenstrasse.de
Ansprechpartner:in Frau Sylvia Stock 0173-7343147
Logo der Firma Deutsche Märchenstraße e.V.

Kooperation mit der Deutschen Zentrale für Tourismus bringt hohe internationale Aufmerksamkeit für Deutsche Märchenstraße

Positive Bilanz zur Halbzeit des Jubiläumsjahres - Ausblick 2026

(lifePR) (Kassel, )
Überwältigt von der nationalen und internationalen Resonanz auf das 50jährige Jubiläum der Deutschen Märchenstraße zeigt sich der Geschäftsführer der Deutschen Märchenstraße, Benjamin Schäfer, zur Halbzeit des Jubiläumsjahres, das noch bis zum Frühjahr 2026 geht. Eine facettenreiche Abschlussveranstaltung im März 2026 ist in Planung.

Eines von zwei Schwerpunktthemen der Deutschen Zentrale für Tourismus
Circa 30 internationale Journalisten und Blogger erkundeten 2025 die Deutsche Märchenstraße. Sie kamen aus zahlreichen europäischen und außer-europäischen Ländern: China, Japan, USA, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Österreich, Polen, Slowenien und Spanien. Möglich wurde dies, da die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) das 50jährige Jubiläum der Deutschen Märchenstraße als eines von zwei Schwerpunktthemen für das Auslandsmarketing 2025 ausgewählt hat. „Eine Ehre, die einem Ritterschlag im Deutschlandtourismus gleichkommt“, freut sich Geschäftsführer Benjamin Schäfer. Das eigens zum Jubiläum der Deutschen Märchenstraße von der DZT entwickelte Online-Spiel "Grimm`s Quest" begeistert Hunderttausende Nutzer und wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet.

Auch national konnte die Deutsche Märchenstraße ein überwältigendes Medienecho verzeichnen. Über 300 Veröffentlichungen in TV, Tagespresse, bundesweiten Magazinen und Hörfunk unterstreichen, dass das Thema „Märchen der Brüder Grimm“ nach wie vor die Menschen landauf und landab fasziniert. „Die Märchen der Brüder Grimm kennt man auf der ganzen Welt. Ihre Geschichten begeistern nach wie vor Jung und Alt. Diese Faszination spiegelt sich auch in den zahlreichen, gut besuchten märchenhaften Veranstaltungen und Museen bis hin zu neuen Buchpublikationen entlang der beliebten Ferienstraße wider“ erläutert Sylvia Stock, Presse-Referentin der Deutschen Märchenstraße.

Entsprechend der hohen Medienresonanz habe sich die Prospektanfragen in der Geschäftsstelle vervielfacht. Ein Zeichen, dass auch der Gast erreicht wird.

Jubiläums-Abschlussveranstaltung im März 2026 in Planung
Aktuell arbeitet die Deutsche Märchenstraße an einer Abschlussveranstaltung im Frühjahr 2026. Bis dahin laden märchenhafte Weihnachtsmärkte, gemütliche Märchenerzählungen und stimmungsvolle Stadtführungen entlang der über 1.000 Kilometer langen Route vom Main bis zum Meer dazu ein, in die Welt der Märchen, Sagen und Legenden einzutauchen. Alle Veranstaltungen können mit dem Filter „Märchenhaft“ im Veranstaltungskalender der Deutschen Märchenstraße gefunden werden. www.deutsche-maerchenstrasse.com

Deutsche Märchenstraße e.V.

Die Deutsche Märchenstraße - heiß geliebt seit 50 Jahren

Weltweit bekannt, „TOP 100 Reiseziel Deutschland“, eine der TOP 3 Ferienstraßen Deutschlands, DZT-Schwerpunktthema 2025: Vom Main bis zum Meer feiert die insgesamt über 1.000 Kilometer lange Deutsche Märchenstraße vom Frühjahr 2025 bis zum Frühjahr 2026 märchen- und sagenhafte Erlebnisse in ihren 65 Mitgliedsorten.

In sechs Städten haben die Brüder Jacob (1785 – 1863) und Wilhelm (1786 – 1859) gelebt. Bis auf Ihre letzte Lebensstation, Berlin, liegen alle an der Deutschen Märchenstraße.

Doch die Deutsche Märchenstraße verbindet mehr als „nur“ die Lebensorte der weltberühmten Brüder. Unter dem Motto „Märchen, Sagen und Legenden“ gibt es auf insgesamt über 1.000 Kilometern vom Main bis zum Meer zahlreiche Märchen- und Sagenfiguren mit ihren Geschichten zu entdecken. Ob Frau Holle, Rotkäppchen, Schneewittchen, Aschenputtel, Rapunzel oder Dornröschen. Ob Baron Münchhausen, Doktor Eisenbart, Wilhelm Busch oder Theodor Storm. Alle, die sich für Geschichten und Geschichtenerzähler interessieren, finden seit 50 Jahren auf der Deutschen Märchenstraße eine Fülle von märchen- und sagenhaften Erlebnissen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.