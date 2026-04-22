Online-Vortrag am 19. Mai: Wie Bluthochdruck das Herz belastet
Welthypertonietag
„Bluthochdruck und Herzgesundheit – großes Event zum Welthypertonietag“ lautet das Thema des Online-Vortrags der Kardiologen Prof. Dr. med. Heribert Schunkert und Prof. Dr. med. Peter Schwimmbeck am 19. Mai 2026 um 18:30 Uhr. Den Einwahllink zum Vortrag finden Sie unter www.bluthochdruck-uni.de.
Im Mittelpunkt stehen die Zusammenhänge zwischen dauerhaft erhöhtem Blutdruck und verschiedenen Herzerkrankungen. Bluthochdruck zwingt das Herz, gegen einen größeren Widerstand zu arbeiten. Auf Dauer kann dies zu strukturellen Veränderungen des Herzmuskels führen und eine Herzschwäche begünstigen. Gleichzeitig fördert der hohe Blutdruck Gefäßverengungen und damit die Entstehung einer koronaren Herzkrankheit. Auch Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern treten häufiger auf. „Wenn Sie Ihren Lebensmotor jung halten wollen, dann nehmen Sie die unnötige Last von Ihrem Herzen“, sagt Schunkert.
In Kurzvorträgen geben Prof. Schunkert und Prof. Schwimmbeck Einblick in Krankheitsmechanismen, moderne Therapieansätze und alltagstaugliche Strategien zur Blutdruckkontrolle. Die gute Nachricht: „Eine rechtzeitige und gute Einstellung des Blutdruckes erhöht die Chancen auf gute Lebensqualität und Gesundheit bis ins hohe Lebensalter beträchtlich“, betont Schwimmbeck.
Nach dem Vortrag beantworten die Experten per Chat Fragen der Teilnehmenden. Wer im Anschluss einen optionalen Wissenstest besteht, erhält eine Teilnahmeurkunde. Bei der Erreichung von drei Teilnahmeurkunden wird das Zertifikat der Bluthochdruck Universität verliehen. Eine Anmeldung oder die Einrichtung eines Benutzerkontos ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei und offen für alle Interessierten.
Bluthochdruck Universität der Deutschen Hochdruckliga
Die „Bluthochdruck Universität“ ist ein kostenfreies, digitales Angebot der Deutschen Hochdruckliga e. V. Die medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft leistet damit einen aktiven Beitrag zur Stärkung der Gesundheitskompetenz in Deutschland und vermittelt medizinisches Wissen barrierefrei, verständlich und lebensnah. Die Veranstaltung am 19. Mai 2026 erfolgt zusammen mit der Deutschen Herzstiftung und ist Teil einer Reihe von Fachvorträgen zu Herz-Kreislauf-Themen.
Termin: Dienstag, 19. Mai 2026, 18:30–19:30 Uhr
Zur Person
Prof. Dr. med. Heribert Schunkert ist Kardiologe und Direktor der Klinik für Erwachsenenkardiologie am Deutschen Herzzentrum München. Seine klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunkte liegen in der interventionellen Kardiologie, der Hypertensiologie sowie in der Erforschung genetischer Ursachen von Herzerkrankungen. Seit 2021 ist er stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung.
Prof. Dr. med. Peter Schwimmbeck ist Kardiologe und war mehr als zwei Jahrzehnte Chefarzt der Medizinischen Klinik I am Klinikum Leverkusen mit den Schwerpunkten Kardiologie, internistische Intensivmedizin und Hochdruckkrankheiten. Seit 2026 ist er in der kardiologischen Praxis Dr. Klünsch & Partner in Leverkusen tätig und engagiert sich als Regionalbeauftragter der Deutschen Hochdruckliga.
Die Deutsche Hochdruckliga e.V. (DHL)® I Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention ist eine gemeinnützige, unabhängige medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft. Sie setzt sich seit 1974 für die Förderung der Wissenschaft und eine wissenschaftlich fundierte Aufklärung der Öffentlichkeit auf dem Gebiet der Hypertonie ein. Sie bündelt die Expertise aus allen relevanten Fachgruppen und stellt diese allen Beteiligten zur Verfügung. Wissenschaftliche Sektionen und der jährliche wissenschaftliche Kongress sichern aktuelles Fachwissen und den fachlichen Austausch. Stipendien und Wissenschaftspreise fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs. Durch die Zertifizierung von Fachärztinnen und -ärzten sowie interdisziplinären Hypertonie-Zentren sichert die Deutsche Hochdruckliga eine qualitativ hochwertige, umfassende Versorgung von Hypertonikerinnen und Hypertonikern im deutschsprachigen Raum. www.hochdruckliga.de
Die Deutsche Herzstiftung e. V. wurde 1979 gegründet und ist heute die größte gemeinnützige und unabhängige Anlaufstelle für Patienten und Interessierte im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zu den Hauptaufgaben der Herzstiftung gehört es, Patienten in unabhängiger Weise über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, deren Vorbeugung sowie über aktuelle Diagnose- und Therapiemöglichkeiten aufzuklären. Bekannt ist die Herzstiftung außerdem durch ihre bundesweiten Aufklärungskampagnen und als wichtige Förderinstitution in der Herz-Kreislauf-Forschung. Die hohe Qualität ihrer Informationsangebote beruht nicht zuletzt auf der Expertise der rund 500 Herzspezialisten im Wissenschaftlichen Beirat der Herzstiftung. Vorstandsvorsitzender ist der Kardiologe Prof. Dr. Thomas Voigtländer (Frankfurt/Main), Schirmherrin ist Barbara Genscher. Weitere Informationen: www.herzstiftung.de