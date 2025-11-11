Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1042027

Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® Berliner Str. 46 69120 Heidelberg, Deutschland http://www.hochdruckliga.de
Ansprechpartner:in Frau Clara Küppers +49 6221 5885542
Logo der Firma Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL®

Bewegung bei Bluthochdruck – was ist hilfreich und sinnvoll?

Kostenfreier Online-Vortrag mit Prof. Dr. Peter Seizer (Aalen) am 18.11.2025 im Rahmen der Bluthochdruck Universität der Deutschen Hochdruckliga

(lifePR) (Heidelberg, )
In Deutschland leiden Schätzungen zufolge rund 20 bis 30 Millionen Menschen an Bluthochdruck. Unbehandelt erhöht er das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Nierenschäden erheblich. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind hierzulande die häufigste Todesursache, doch durch Prävention, eine rechtzeitige Diagnose, eine wirksame Behandlung und gezielte Veränderungen des Lebensstils lässt sich das Risiko deutlich senken.

Regelmäßige Bewegung zählt zu den wirksamsten Maßnahmen, um Bluthochdruck zu senken und das Herz-Kreislauf-System zu stärken. Doch wie viel Bewegung ist sinnvoll – und kann Sport auch schädlich sein? „Vorzüge und Grenzen von Bewegung und sportlicher Betätigung bei Bluthochdruck“ erklärt Professor Dr. med. Peter Seizer vom Ostalb-Klinikum Aalen im Rahmen eines kostenfreien Online-Vortrags der Bluthochdruck Universität der Deutschen Hochdruckliga am 18. November 2025.

Dass Sportarten wie Joggen, Schwimmen oder Radfahren den Blutdruck senken können, ist bekannt. Doch wie intensiv sollten Betroffene trainieren? Ist Kraft- oder Ausdauersport bei Bluthochdruck sinnvoller? Und welche Bedeutung haben isometrische Übungen? Diese und weitere Fragen beantwortet Seizer im Rahmen seines Vortrags.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, über eine Chatfunktion Fragen an den Referenten zu stellen.

Eine Anmeldung oder die Einrichtung eines Benutzerkontos ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei und offen für alle Interessierten. Link zum Vortrag und weitere Termine finden Sie unter www.bluthochdruck-uni.de.

Die Veranstaltung wird von der AOK gefördert und ist Teil einer Reihe von Fachvorträgen zu Herz-Kreislauf-Themen. Die „Bluthochdruck-Universität“ ist ein kostenfreies, digitales Angebot der Deutschen Hochdruckliga e. V. Sie bietet wissenschaftlich fundierte Informationen rund um Herz-Kreislauf-Themen für Menschen mit Hypertonie und alle Interessierten und fördert zugleich den Austausch unter Betroffenen.

Termin: Dienstag, 18. November 2025, 18:30–19:30 Uhr

Zur Person
Professor Dr. med. Peter Seizer ist Chefarzt der Medizinischen Klinik II (Kardiologie, Rhythmologie, Angiologie) des Ostalb-Klinikums Aalen und Regionalbeauftragter der Deutschen Hochdruckliga. Zuvor war er in leitender Funktion am Universitätsklinikum Tübingen tätig. Schwerpunkte seiner Arbeit sind Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz.

Website Promotion

Website Promotion

Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL®

Die Deutsche Hochdruckliga e.V. (DHL)® I Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention ist eine gemeinnützige, unabhängige medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft. Sie setzt sich seit 1974 für die Förderung der Wissenschaft und eine wissenschaftlich fundierte Aufklärung der Öffentlichkeit auf dem Gebiet der Hypertonie ein. Sie bündelt die Expertise aus allen relevanten Fachgruppen und stellt diese allen Beteiligten zur Verfügung. Wissenschaftliche Sektionen und der jährliche wissenschaftliche Kongress sichern aktuelles Fachwissen und den fachlichen Austausch. Stipendien und Wissenschaftspreise fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs. Durch die Zertifizierung von Fachärztinnen und -ärzten sowie interdisziplinären Hypertonie-Zentren sichert die Deutsche Hochdruckliga eine qualitativ hochwertige, umfassende Versorgung von Hypertonikerinnen und Hypertonikern im deutschsprachigen Raum. www.hochdruckliga.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.