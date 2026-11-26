Vorhofflimmern verstehen und an der Therapie mitwirken
Neue Patientenleitlinie der Deutschen Herzstiftung und der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie übersetzt ärztliche S3-Leitlinie „Vorhofflimmern“ für Betroffene in verständliches Wissen
Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung, von der mindestens 1,6 Millionen Menschen in Deutschland betroffen sind. Die Erkrankung kann ohne Beschwerden verlaufen und dennoch schwerwiegende Herzkomplikationen zur Folge haben. Die neue Patientenleitlinie „Vorhofflimmern: verstehen, behandeln, mitwirken“ der Deutschen Herzstiftung in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) bereitet die Empfehlungen der deutschen S3-Leitlinie für Betroffene verständlich auf. Diese S3-Leitlinie, eine systematische Entscheidungshilfe für eine angemessene ärztliche Vorgehensweise in Deutschland, basiert auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Studien. „Mit der kompakten Patientenleitlinie unterstützen wir Menschen mit Vorhofflimmern dabei, sich auf Arztgespräche vorzubereiten und Therapieentscheidungen gut informiert mitzutragen. Sie ersetzt dabei nicht die individuelle ärztliche Beratung“, betont Prof. Dr. Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Herzstiftung. „Die Herzmedizin verfolgt bei Vorhofflimmern einen umfassenden Ansatz: Alle wichtigen Aspekte der Gesundheit werden berücksichtigt. Ziel ist eine bessere Lebensqualität der Patienten sowie Komplikationen – vor allem Schlaganfälle – zu vermeiden und die Prognose zu verbessern“, erklärt Prof. Dr. Stefan Blankenberg, Präsident der DGK. Ziel sei außerdem, Betroffene bei Therapieentscheidungen einzubeziehen. Die Leitlinie ermutige dazu, Fragen zu stellen und aktiv mitzuwirken (Shared Decision-Making).
Die Patientenleitlinie „Vorhofflimmern: verstehen, behandeln, mitwirken“ der Herzstiftung und der DGK ist kostenfrei abrufbar unter https://herzstiftung.de/patientenleitlinie-vorhofflimmern
Niemand ist Vorhofflimmern hilflos ausgeliefert
„Vorhofflimmern ist eine komplexe Erkrankung, die unbemerkt und unbehandelt mit schwerwiegenden Komplikationen wie Schlaganfall oder Herzschwäche einhergehen kann. Gleichzeitig ist ihr jedoch niemand hilflos ausgeliefert“, erklärt Leitlinien-Koordinator Prof. Dr. Stephan Willems vom Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung, und versichert: „Moderne Diagnostik, wirksamer Schlaganfallschutz und neue Therapieoptionen, darunter verschiedene Katheterablationsverfahren und Gerinnungshemmer, haben die Versorgung deutlich verbessert“, so der Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin an der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg. Dabei verfolgt die Leitlinie einen ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur das Vorhofflimmern selbst in den Mittelpunkt stellt, sondern weitere Therapieaspekte. Diese bildet das Akronym „AF-Care“ (AF=Atrial Fibrillation – engl. für Vorhofflimmern) ab: Begleiterkrankungen und Risikofaktoren (Co-Morbiditäten), die Schlaganfall-Risikoabschätzung und -Vorbeugung durch Gerinnungshemmer (Avoid=vermeiden), die Reduktion der Beschwerden (Reduce=verringern) sowie regelmäßige Kontrollen des Behandlungserfolgs (Evaluation=Prozesskontrolle).
Patienten können aktiv an ihrer Behandlung mitwirken
Von der Patientenleitlinie gehe der entscheidende Impuls aus, die eigene Erkrankung und den aktuellen medizinischen Kenntnisstand zur bestmöglichen Diagnose und Therapie zu verstehen, ergänzt Leitlinien-Koordinator Prof. Dr. Lars Eckardt, ebenfalls Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung und Direktor der Klinik für Kardiologie II: Rhythmologie am Universitätsklinikum Münster: „Symptome, Begleiterkrankungen und Risikofaktoren können von Patient zu Patient ebenso unterschiedlich sein wie Häufigkeit und Dauer der Vorhofflimmern-Episoden. Neben dem frühen Erkennen und der gezielten Therapie rücken deshalb Lebensstilmaßnahmen und die Behandlung von Risikofaktoren stärker in den Fokus. Patienten können aktiv an ihrer Behandlung mitwirken.“ Im Herzstiftungs-Podcast zur S3-Leitlinie unter https://herzstiftung.de/service-und-aktuelles/podcasts/vorhofflimmern-therapie-diagnose-herzwochen-2026 erläutern er und sein Kollege Prof. Willems die von ihnen mit erstellten Empfehlungen und gehen auf aktuelle Fragen rund um die Diagnose und Therapie von Vorhofflimmern ein.
Die vier Stellschrauben der S3-Leitlinie
Die Patientenleitlinie stellt auf einen Blick unter anderem die vier Stellschrauben der deutschen S3-Leitlinie vor. Diese umfassen:
1. Komorbiditäten (Grunderkrankungen) und Risikofaktoren
2. Screening und Diagnostik
3. Schutz vor Thromboembolien
4. Spezifische Therapie bei Vorhofflimmern
Stellschraube 1: Wer ist besonders gefährdet?
Fortgeschrittenes Lebensalter und vor allem Grunderkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herzschwäche, Koronare Herzkrankheit (KHK), Nierenschwäche, Adipositas und Schlafapnoe erhöhen das Risiko für das Auftreten von Vorhofflimmern. Bewegung, weniger Alkohol, Nichtrauchen und Gewichtskontrolle können den Verlauf der Rhythmusstörung wiederum günstig beeinflussen. Kardiologe Prof. Eckardt: „Der Grundstein der Behandlung liegt zunächst darauf, Grunderkrankungen des Vorhofflimmerns zu behandeln und den Lebensstil anzupassen“
Stellschraube 2: Wie erfolgt die Diagnose?
Smartwatches und andere Wearables können einen unregelmäßigen Puls oder bislang unbemerktes Vorhofflimmern erkennen und sind wertvolle Screening-Hilfen. „Ein Verdacht ergibt sich oft aus Symptomen oder einem unregelmäßigen Puls. Eine Smartwatch kann einen wichtigen Hinweis liefern, ob Vorhofflimmern vorliegt. Die gesicherte Diagnose gehört aber in ärztliche Hand und muss durch eine geeignete EKG-Aufzeichnung abschließend beurteilt werden“, so Kardiologe Prof. Willems.
Stellschraube 3: Fahrplan für den Schlaganfallschutz
Vorhofflimmern erhöht das Schlaganfallrisiko auf das Vier- bis Fünffache. Mit dem sogenannten CHA₂DS₂-VA-Score wird das individuelle Risiko vom behandelnden Arzt eingeschätzt. Ab einem Score von zwei Punkten soll eine Gerinnungshemmung empfohlen werden – entweder mit einer Substanz aus der Wirkstoffgruppe der direkten oralen Antikoagulanzien (DOAK) oder – seltener – mit Vitamin-K-Antagonisten, kurz: VKA). Entscheidend ist die konsequente Einnahme verordneter Gerinnungshemmer, selbst bei Beschwerdefreiheit. „Das Heimtückische bei Vorhofflimmern ist: Auch die Stärke der Beschwerden sagt nicht zuverlässig etwas über das Risiko für Schlaganfall oder Herzschwäche aus“, betont Kardiologe Prof. Eckardt.
Stellschraube 4: Spezifische Therapie – den Herzrhythmus möglichst normalisieren
Ziel der Behandlung ist es, Symptome zu reduzieren und die Lebensqualität zu verbessern. Das geschieht durch das Wiederherstellen eines normalen Herzrhythmus (Sinusrhythmus) oder durch eine Kontrolle der Herzfrequenz. Medikamente (sogenannte Antiarrhythmika), Kardioversion oder Katheterablation können Symptome lindern und das Herz in den Sinusrhythmus bringen beziehungsweise ihn erhalten. Wichtig zu wissen: „Vorhofflimmern bleibt häufig nicht auf demselben Stand, sondern kann von kurzen Anfällen in länger anhaltende Formen übergehen“, erläutern die Leitlinien-Koordinatoren Prof. Eckardt und Prof. Willems. „Deshalb sollte bei neu diagnostiziertem Vorhofflimmern früh geprüft werden, ob eine rhythmuserhaltende Therapie sinnvoll ist. In frühen Krankheitsstadien sind die Erfolgsaussichten meist besser, und eine Katheterablation kann bei geeigneten Patienten das Fortschreiten der Erkrankung bremsen.“
Schätzungsweise 15 bis 30 Prozent der Patienten mit gelegentlichem (paroxysmalem) Vorhofflimmern entwickeln über einen Zeitraum von ein bis drei Jahren anhaltendes (persistierendes) Vorhofflimmern. Bei welchen Konstellationen aus Begleiterkrankung, Symptomatik und klinischer Form des Vorhofflimmerns eine rhythmuserhaltende Therapie empfohlen wird, erläutert ein kompakter Überblick in der Patientenleitlinie.
In der Patientenleitlinie enthalten sind außerdem Tipps für den Alltag: Betroffene erhalten hilfreiche Erklärungen zu Puls- und Blutdruckselbstmessung, Medikamentenmanagement, Ernährung, Bewegung und Stress-Management.
(wi)
Die Patientenleitlinie „Vorhofflimmern: verstehen, behandeln, mitwirken“ basiert auf der AWMF-S3-Leitlinie „Vorhofflimmern“ (Stand April 2025) der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) und den Empfehlungen der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC, 2024). Herausgeber ist die Deutsche Herzstiftung in Kooperation mit der DGK. Koordinatoren der Leitlinie sind Prof. Dr. Lars Eckardt, Münster, und Prof. Dr. Stephan Willems, Hamburg. Stand der Patientenleitlinie: September 2026.
Service
Die Patientenleitlinie „Vorhofflimmern: verstehen, behandeln, mitwirken“ der Deutschen Herzstiftung und der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) ist kostenfrei abrufbar unter https://herzstiftung.de/patientenleitlinie-vorhofflimmern
Herzstiftungs-Podcast „Vorhofflimmern erkennen und behandeln: Was moderne Therapien leisten“: Die Kardiologen Prof. Dr. Stephan Willems (Hamburg) und Prof. Dr. Lars Eckardt (Münster) haben aktuelle Empfehlungen zu Vorhofflimmern im Rahmen der S3-Leitlinie koordiniert. Im Podcast erläutern Sie, was für Patienten wichtig ist.
Jetzt reinhören: https://herzstiftung.de/service-und-aktuelles/podcasts/vorhofflimmern-therapie-diagnose-herzwochen-2026
Für Herzwochen-Veranstaltungen: https://herzstiftung.de/herzwochen abrufbar
Tipp: Broschüre „Herz aus dem Takt: Vorhofflimmern und erkennen und handeln“
Die Herzwochen-Begleitbroschüre „Herz aus dem Takt: Vorhofflimmern erkennen und handeln“ der Deutschen Herzstiftung informiert über neueste Erkenntnisse zu Risikovorsorge, Ursachen, Diagnose und Therapie von Vorhofflimmern. Die 110-seitige Broschüre kann kostenfrei per Tel. 069 955128-400 oder unter https://herzstiftung.de/bestellung (E-Mail: bestellung@herzstiftung.de) angefordert werden.
Infos zu Vorhofflimmern unter: https://herzstiftung.de/vorhofflimmern
Gendern: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form zumeist verzichtet. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.