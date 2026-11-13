Herzinfarkt: Bei diesen Warnzeichen sofort Notruf 112 absetzen

Das kann an fehlender Kenntnis der herzinfarkttypischen Symptome bei den Betroffenen, einer falschen Bescheidenheit und Scheu vor dem Alarmieren des Rettungsdienstes („was denken wohl die Nachbarn“) oder der falschen Zuordnung von Symptomen, wenn diese vom Leitsymptom Brustschmerz abweichen, liegen. „Beim Herzinfarkt endet ein zu langes Warten bis zum Notruf 112 häufig tödlich“, warnt der Kardiologe Prof. Dr. Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Zeitverluste beim Herzinfarkt durch zögerliches Verhalten der Betroffenen und Angehörigen sind so fatal, weil der Infarkt im Herzmuskelareal des durch ein Blutgerinnsel (Thrombus) verschlossenen Herzkranzgefäßes zum Absterben von Herzmuskelgewebe führt. „Wenn der Infarkt nicht unverzüglich behandelt wird und viel Herzmuskelgewebe zerstört ist, droht eine ausgeprägte Herzschwäche. Deshalb gilt beim Herzinfarkt ,Time is Muscle‘“, so Voigtländer.
Besonders aufmerksam sollten Patienten mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen wie Herzinfarkt und Schlaganfall sein: Insbesondere Raucher, Patienten mit Arteriosklerose wie koronare Herzkrankheit (KHK) oder periphere Arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), mit Fettstoffwechselstörungen (hohes Cholesterin), Diabetes, Fettleibigkeit (Adipositas) und Bluthochdruck. Informationen der Herzstiftung rund um den Herzinfarkt und die Warnzeichen sind abrufbar unter https://herzstiftung.de/herzinfarkt
Herzinfarkt-Warnzeichen: Nicht immer eindeutig!
Betroffene erleben den akuten Herzinfarkt häufig schockartig wie aus heiterem Himmel mit plötzlich einsetzenden stark brennenden Schmerzen hinter dem Brustbein, die länger als fünf Minuten andauern. Fatalerweise kann sich der Infarkt jedoch auch unspezifisch bemerkbar machen: mit Schmerzen im Oberbauch, oft mit Magenschmerzen verwechselt (häufiger bei Frauen), oder unerklärlicher Übelkeit. „Solche unspezifischen Symptome können auch ein Grund dafür sein, warum bei Betroffenen eine medizinische Versorgung erst viel zu spät erfolgt – mit fatalen Folgen wie Herzinsuffizienz oder im schlimmsten Fall plötzlichem Herztod“, warnt Kardiologe Prof. Voigtländer. „Jeder, besonders Risikopatienten, sollte die Herzinfarkt-Symptome kennen und sofort den Rettungsdienst mit der 112 alarmieren.“ Beim Herzinfarkt sind typische Beschwerden
- plötzlich einsetzende starke Schmerzen, die länger als fünf Minuten in Ruhe anhalten und die überwiegend im Brustkorb oder häufig auch ausschließlich hinter dem Brustbein auftreten,
- Schmerzen, die in Körperteile wie Arme (meist links), Oberbauch, Rücken, Hals, Kiefer oder Schulterblätter ausstrahlen,
- ein massives Engegefühl, heftiger Druck oder ein sehr starkes Einschnürungsgefühl im Brustkorb („Elefant auf der Brust“),
- heftiges Brennen im Brustkorb (Achtung: Verwechslungsgefahr mit Sodbrennen!).
Frauen, ältere Menschen und Diabetiker zeigen diese „untypischen“ Symptome besonders häufig, was die Diagnose oftmals erschwert und zeitlich verszögert. Je älter die Person mit Herzinfarkt, desto weniger ausgeprägt kann der typische Brustschmerz sein. Zum Glück gibt es in der Klinik einfache Bluttests und das EKG, sodass schon nach Minuten eine sichere Diagnose gestellt werden kann.
Weitere Informationen zu den Herzinfarkt-Warnzeichen, auf die jeder achten sollte, sind abrufbar unter https://herzstiftung.de/herzinfarkt-anzeichen
Herzinfarkt birgt auch Gefahr für Herzstillstand
Ein weiterer Grund, warum bei Herzinfarkt-Verdacht sofort der Rettungsdienst (Notruf 112) zu alarmieren ist: Der Infarkt kann jederzeit in bösartige Herzrhythmusstörungen übergehen. Dieses Kammerflimmern (über 300 Schläge/Minute) führt innerhalb weniger Sekunden zum Herzstillstand. „Herzinfarkte ereignen sich meistens zu Hause, nur ein über den Notruf 112 herbeigerufenes Rettungsteam mit einem externen Defibrillator kann dann das flimmernde Herz wieder in seinen normalen Rhythmus bringen. Der Patient muss anschließend sofort in die nächstgelegene Klinik zur Infarktversorgung“, erklärt der Herzstiftungs-Vorsitzende. Je schneller der Herzinfarkt erkannt und behandelt wird, desto höher sind die Chancen, keine schwerwiegenden Folgeschäden davonzutragen oder nicht daran zu sterben. Infos zur Ersten Hilfe bei Herzinfarkt sind abrufbar unter https://herzstiftung.de/herzinfarkt-erste-hilfe
Notfallbereitschaft rund um die Uhr auch an Feiertagen und am Wochenende
Rettungsdienstleitstellen, Herznotfallambulanzen, die sogenannten Chest Pain Units (CPU), und Notaufnahmen der Kliniken stehen auch an Feiertagen, in der Zeit zwischen den Jahren wie auch am Wochenende oder nachts rund um die Uhr bereit. „Deswegen besteht auch an den Festtagen überhaupt kein Grund zur Scheu vor der 112“, versichert Voigtländer, Ärztlicher Direktor der Frankfurter Diakonie Kliniken. Infos zur CPU: https://herzstiftung.de/herznotfallambulanz-suche
Notruf 112 auch bei anderen Notfällen wie Schlaganfall, bösartigen Herzrhythmusstörungen, entgleister Herzschwäche
Nicht nur der akute Herzinfarkt, sondern auch andere lebensbedrohliche Komplikationen wie bösartige Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall, plötzlicher Bluthochdruck und eine entgleiste Herzschwäche sind „keine aufschiebbaren Krankheitsfälle“, sondern „erfordern eine sofortige notfallmedizinische Versorgung durch den Notarzt und die Klinik“, wie der Herzstiftungs-Vorsitzende Prof. Voigtländer betont.
Infos zu den Warnzeichen dieser Komplikationen: https://herzstiftung.de/service-und-aktuelles/presse/pressemitteilungen/weltherztag-2024-warnzeichen
Service
Ratgeber zu KHK und Herzinfarkt
Für Patienten, Angehörige und Interessierte bietet die Deutsche Herzstiftung den Ratgeber „Koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt – Prävention, Diagnose, Therapie“ an. Die kostenlose Broschüre (162 S.) kann telefonisch unter 069 955128-400, online unter https://herzstiftung.de/bestellung oder per E-Mail unter bestellung@herzstiftung.de angefordert werden.
Notfall-Set: Ein Notfallset mit dem Ratgeber „Was tun im Notfall?“ und zwei Notfallkärtchen fürs Portemonnaie mit Darstellungen der Herzinfarkt-Alarmzeichen und Erläuterungen zur Laien-Reanimation bietet die Herzstiftung kostenfrei unter https://herzstiftung.de/herznotfall-set an.
Zusatz-Information für Redaktionen
Koronare Herzkrankheit (KHK): Alles beginnt mit Ablagerungen an den Gefäßwänden
Die Grunderkrankung des Herzinfarkts ist die Koronare Herzkrankheit (KHK). Von KHK spricht man, wenn es in den Herzkranzgefäßen (Koronararterien) zu Ablagerungen aus Kalzium („Kalk“), entzündlichen Zellen, Bindegewebe und Cholesterin kommt, den sogenannten Plaques. Dieser Prozess der Arteriosklerose („Gefäßverkalkung“) führt zu einer zunehmenden Verdickung der Gefäßwand mit Einengung des Gefäßinnenraums bis hin zum teilweisen oder kompletten Verschluss des Gefäßes (Herzinfarkt).
Typisch für Patienten mit einer KHK ist, dass die Plaques wachsen, bis sie die Herzkranzgefäße dann stark einengen. Je nach Dauer und Schweregrad bewirkt dieser krankhafte Prozess der Arteriosklerose unterschiedliche Grade der Durchblutungsstörung. Beschwerden können erst bei extremer körperlicher Belastung oder auch schon bei leichter Anstrengung auftreten. Kommen die Beschwerden plötzlich und in Ruhe, ist die Gefahr eines Herzinfarktes gegeben. Dann ist sofort der Notruf 112 für den Rettungsdienst abzusetzen.
Weitere Informationen zur KHK (Ursachen, Symptome, Diagnose und Therapie): https://herzstiftung.de/koronare-herzkrankheit
Literatur:
(1) Ladwig KH et al., Comparison of Delay Times Between Symptom Onset of an Acute ST-elevation Myocardial Infarction and Hospital Arrival in Men and Women <65 Years Versus ≥65 Years of Age.: Findings From the Multicenter Munich Examination of Delay in Patients Experiencing Acute Myocardial Infarction (MEDEA) Study. Am J Cardiol. 2017 Dec 15;120(12):2128-2134. DOI: 10.1016/j.amjcard.2017.09.005.
Gendern: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form zumeist verzichtet. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.
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