Nationale Plakat-Kampagne zur Rettung der Bäder gestartet

Der deutschen Bäderlandschaft geht es schlecht. Teilweise seit über 60 Jahren in Betrieb, führt der Sanierungsstau der maroden Bäder vermehrt zu Schließungen. Im Umkehrschluss bedeutet das: Es gibt immer weniger Möglichkeiten bzw. Orte, an denen Kinder noch schwimmen lernen können. Die Folge: Rund 60 % aller Kinder unter zehn Jahren sind keine sicheren Schwimmer und befinden sich in der Nähe von Seen oder anderen Wasserflächen in akuter Lebensgefahr.Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen, hat die Bäderallianz Deutschland, deren Vorsitz aktuell bei der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) liegt, mit ihren 16 Partnerverbänden eine nationale Plakat-Kampagne in Auftrag gegeben. Verantwortlich für die Umsetzung unter dem Motto: „Retten wir die Bäder!“ ist die Hamburger Agentur earleader mit dem Kreativen Oliver Grenville. Unterstützt wird die Kampagne, die am 26. Mai startet, von der Ströer Media Deutschland GmbH, die Plakatflächen im gesamten Bundesgebiet für die gute Sache zu Sonderkonditionen zu Verfügung stellt sowie von zahlreichen namhaften Playern aus der Bäderbranche, die ihrerseits die technischen Kosten für die Umsetzung aufgebracht haben.Als Zielgruppe der Kampagne gilt die Gesamtbevölkerung ebenso wie die Politik, von der die Bäderallianz rund eine Milliarde Euro Unterstützung pro Jahr fordert. „Die Zahl klingt zwar hoch, doch ohne staatliche Hilfen sind die einzigen, die in Zukunft noch baden gehen, die Bäder selbst“, sagtProf. Dr. Christian Kuhn, Sprecher und Vorsitzender der Bäderallianz Deutschland.