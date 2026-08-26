Efeutage im Schlosspark Dennenlohe: Deutschlands größte Efeusammlung lädt im Oktober zum Entdecken ein



Dennenlohe – Efeu ist weit mehr als eine immergrüne Kletterpflanze. Mit einer außergewöhnlichen Vielfalt an Formen, Farben und Wuchsarten begeistert die Pflanze Gartenliebhaber, Sammler und Botaniker gleichermaßen. Im Oktober stehen die faszinierenden Gewächse im Schlosspark Dennenlohe ganz im Mittelpunkt: Die Deutsche Efeugesellschaft lädt zu den Efeutagen in Deutschlands größter Efeusammlung ein.



Der Schlosspark Dennenlohe beherbergt die bedeutendste Efeusammlung Deutschlands. Hier lässt sich eindrucksvoll erleben, wie unterschiedlich Hedera-Arten und -Sorten sein können. Von klassischem dunkelgrünem Efeu bis zu panaschierten, kleinblättrigen oder besonders außergewöhnlich geformten Sorten reicht das Spektrum.



Ein Treffpunkt für Efeuliebhaber und Gartenfreunde...



Die Efeutage bieten Gelegenheit, die Sammlung aus nächster Nähe kennenzulernen und sich intensiv mit der vielseitigen Pflanzengattung zu beschäftigen. Mitglieder der Deutschen Efeugesellschaft und Efeukenner stehen immer wieder für Gespräche zur Verfügung, die Schlossparkgärtner von Dennenlohe geben Tipps zur Verwendung und Pflege und vermitteln Wissenswertes rund um die immergrüne Pflanze.



Dabei geht es auch um die Frage, welche Rolle Efeu im modernen Garten spielen kann. Als langlebige, robuste und ganzjährig attraktive Pflanze bietet er zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten – an Mauern und Bäumen ebenso wie als Bodendecker oder in besonderen Pflanzungen.



„Efeu wird häufig unterschätzt. Wer sich einmal intensiver mit der unglaublichen Sortenvielfalt beschäftigt, entdeckt eine faszinierende Pflanzenwelt“, so die Deutsche Efeugesellschaft Baron Süsskind , erster Vorstand der Gesellschaft stellt fest: „Die Efeutage sind deshalb eine Einladung, Efeu mit anderen Augen zu sehen und die Vielfalt unserer Sammlung zu entdecken.“



Deutschlands größte Efeusammlung erleben



Der Botanische Garten Dennenlohe bietet mit seiner weitläufigen Gartenanlage den idealen Rahmen für die Efeutage. Die Besucher können die besondere Atmosphäre des Parks genießen und gleichzeitig die außergewöhnliche Sammlung kennenlernen.



Die Veranstaltung richtet sich sowohl an erfahrene Efeusammler als auch an Gartenfreunde, die Efeu bislang vor allem als klassische Kletterpflanze kennen. Fachlicher Austausch, persönliche Gespräche und die Entdeckung besonderer Sorten machen die Efeutage zu einem besonderen Termin im Gartenkalender.



Die Efeutage finden von 1.-10.Oktober 2026 im Schlosspark Dennenlohe statt.

Weitere Informationen zu den genauen Terminen, Öffnungszeiten und zum Programm werden von der Deutschen Efeugesellschaft und dem Schlosspark Dennenlohe bekanntgegeben.

(lifePR) (