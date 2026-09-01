Botanischer Garten auf vier Pfoten

Ein Botanischer Garten, in dem Hunde nicht nur willkommen sind, sondern an besonderen Tagen sogar frei laufen, spielen und baden dürfen? Was ungewöhnlich klingt, ist im Schlosspark Dennenlohe, der seit 2008 als Botanischer Garten anerkannt ist, längst zu einer Erfolgsgeschichte geworden.



Die Dennenloher Hundespieltage haben sich zu einem beliebten Treffpunkt für Hundehalter entwickelt. An diesen Tagen heißt es im weitläufigen Landschaftspark: Leinen los! Alle Vierbeiner dürfen miteinander rennen, spielen, neue Bekanntschaften schließen und die Natur gemeinsam mit ihren Menschen erleben. Und das sind oft bis zu 300 Hunde...



Doch das Dennenloher Konzept geht weit über einen klassischen Hundeauslauf hinaus. Die Hundespieltage verbinden Tierwohl und Naturerlebnis mit botanischer Umweltbildung. Während die Hunde den Park erkunden, lernen ihre Besitzer die Pflanzenwelt des Botanischen Gartens kennen und können an Führungen teilnehmen.



Denn Dennenlohe möchte bewusst auch Menschen für Pflanzen, Gartenkultur und Natur begeistern, die vielleicht nicht in erster Linie wegen einer botanischen Sammlung kommen. Der Hund wird dabei zum Türöffner: Aus einem gemeinsamen Ausflug wird ganz nebenbei ein Besuch im Botanischen Garten.



Ein weiterer wichtiger Unterschied: Auch an allen normalen Öffnungstagen sind Hunde in Dennenlohe an der Leine willkommen – während Hunde in manchen Botanischen Gärten gar nicht zugelassen sind und bei vielen Gartenschauen zumindest strenge Leinen- und strike Zugangsbeschränkungen gelten. Gerade für Hundebesitzer, die ihren Gartenbesuch mit ihrem Vierbeiner verbinden möchten, kann das zu Frust führen.



Dennenlohe geht bewusst einen anderen Weg: Gartenkultur und Hundehaltung sollen sich nicht ausschließen.



„Die Dennenloher Hundespieltage sind damit mehr als ein Freizeitangebot: Sie erschließen dem Botanischen Garten eine besondere Besuchergruppe und verbinden deren Aufenthalt gezielt mit Pflanzenwissen, Naturvermittlung und Umweltbildung – einem der international anerkannten Kernaufträge Botanischer Gärten.“



Hundespieltag und Kräuterwissen am 13. September



Wie gut sich dieses Konzept mit dem Bildungsauftrag eines Botanischen Gartens verbinden lässt, zeigt der Sonntag, 13. September 2026.



Von 10 bis 17 Uhr findet ein Hundespieltag statt. Gleichzeitig können Besucher von 10:30 bis 11:30 Uhr an einer Kräuterwanderung durch den Schlosspark teilnehmen. Gemeinsam mit der „Kräuterfrau aus Franken“ Dina Tietze entdecken sie heimische Kräuter und Wildpflanzen und erfahren Wissenswertes über deren traditionelle Verwendung und Bedeutung. Auch der AntikMarkt im Gutshof hat geöffnet.



Während also die Hunde spielen und toben, entdecken ihre Menschen die Pflanzenwelt unmittelbar vor ihrer Nase.



Genau darin liegt die Idee der Dennenloher Hundespieltage: Natur nicht nur anschauen, sondern gemeinsam erleben.



Der Botanische Garten wird zum Begegnungsort für Menschen, Tiere und Pflanzen – und botanische Bildung erreicht eine Besuchergruppe, die durch klassische Bildungsangebote möglicherweise gar nicht angesprochen worden wäre.



Freiraum für den Hund, Naturerlebnis für den Menschen und Wissen über Pflanzen für alle – das ist das Dennenloher Erfolgsmodell.



(lifePR) (