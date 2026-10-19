Jahrestagung und Mitgliederversammlung der Deutschen Dystonie Gesellschaft e.V. in Fulda am 29. und 30. August 2026

Blepharospasmus/Oromandibuläre Dystonie

Besondere Behandlungen, besondere Erkrankungen und besondere Menschen

THS und Ängste

Gibt es Fortschritte in der Diagnostik der Dystonie?

Medizinischer Cannabis.

Wie auch bereits in den vergangenen Jahren fand Ende August die Jahrestagung und Mitgliederversammlung der Deutschen Dystonie Gesellschaft e.V. (DDG) statt. Sie stand dieses Jahr unter dem Motto „Dystonie, die Unbekannte“. Ca. 120 Personen waren nach Fulda ins Hotel Esperanto gekommen, um Neues und Bewährtes über die Dystonie und ihre Begleiterscheinungen zu erfahren.Wir hatten erneut hervorragende Referenten für die Vorträge bei der Jahrestagung gewinnen können und gehen davon aus, dass wir damit unseren Mitgliedern wieder ein abwechslungsreiches und interessantes Tagungsprogramm bieten konnten.Namhafte Mediziner gestalteten die Tagung durch Vorträge zu den ThemenDas Ganze wurde aufgelockert von einer Lachyoga-Lehrerin mit einer Aufforderung zum Muskeltraining durch Lachen.Dann stellten uns zwei Filmemacherinnen aus Berlin das Projekt Kurzspielfilm „Marilyn und das zitternde Feld“ vor, mit dem sie nicht nur eine Liebesgeschichte erzählen, sondern auch das Thema Dystonie aufgreifen. Mit diesem Film möchten die Filmemacherinnen mehr Sichtbarkeit auf die Dystonie lenken. Das Projekt befindet sich derzeit in der Vorproduktions- und Finanzierungsphase mit der Unterstützung der Deutschen Dystonie Gesellschaft und der Schweizerischen Dystonie Gesellschaft. Die Produktion wird durch verschiedene Mittel finanziert, unter anderem durch eine Crowdfunding-Kampagne, die jetzt im Oktober startet.Als besonderer Höhepunkt erfolgte die Ehrung von Mitgliedern der DDG, die uns bereits seit 5, 10 und auch 20 Jahren durch ihre Mitgliedschaft unterstützen.Ein Augenmerk ist auch auf unsere Wissenschaftlichen Beiräte zu lenken. Hier erhielten zwei bereits im WB mitarbeitende Ärzte die Weiterberufung (Herr Professor Dr. med. Sebastian Paus - Chefarzt Neurologie - GFO-Kliniken Troisdorf und Herr Priv.-Doz. Dr. med. Pawel Tacik - Oberarzt für Neurologie und stellvertr. Direktor - Klinik für Parkinson, Schlaf- und Bewegungsstörungen Bonn). Außerdem wurden zwei Ärzte neu in den Wissenschaftlichen Beirat berufen (Herr Dr. med. Marko Gjorgjevski - Oberarzt für Neurochirurgie - Neurochirurgische Intensivmedizin, Uniklinik Marburg und Herr Priv.-Doz. Dr. med. Martin Winterholler - Chefarzt Neurologie - Krankenhaus Rummelsberg). Sie werden die DDG mit ihrer ärztlichen und wissenschaftlichen Kompetenz und ihrem Wissen unterstützen.Zum Ende der Tagung gab es noch die Möglichkeit, sich in verschiedenen Workshops auszutauschen, einzubringen und zu diskutierenDie Jahrestagung ist insgesamt eine sehr gute Möglichkeit, andere Betroffene kennenzulernen und sich auszutauschen. Die kleinen Pausen zwischen den Vorträgen und das gemeinsame Abendprogramm mit festlichem Buffet sorgten dafür, dass man sich untereinander besser kennenlernt. So entstanden nette Gespräche, man gab sich Tipps, war sich Stütze und machte sich Mut.Bei der am nächsten Tag, dem 30. August, stattgefundenen Mitgliederversammlung wurden – nach erfolgter Formalien Abwicklung – die bei einer Mitgliederversammlung üblichen Tagesordnungspunkte abgearbeitet – wie Bericht des Vorstandes, Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes usw.Es folgte mit der Vorstellung der Kandidaten für die Wahl des Vorstandes und der Beisitzer der nächste Tagesordnungspunkt. Bei der anschließenden geheimen Wahl wurden alle vorgeschlagenen Personen fast einstimmig gewählt. Auch die Wahl der Kassenprüfer ging reibungslos vonstatten.Die gewählten Personen halten nun für die nächsten Jahre die Geschicke der DDG in Händen. Vorsitzende Hedwig Hagg und Ingrid Hartmann sind schon lange im Vorstand tätig und werden mit allen anderen weiterhin motiviert das Ehrenamt auch mit neuen Ideen ausüben.In der nächsten Ausgabe unserer Mitgliederzeitung wird es einen Spendenaufruf geben, denn die DDG braucht, wie heutzutage fast jeder Verein, wieder mehr Einnahmen – auch in Form von Spenden. Wir hoffen auf ein großes Echo.Die Mitglieder sind dankbar, dass die Deutsche Dystonie Gesellschaft e. V. ihnen nun seit über 30 Jahren mit Rat und Tat zur Seite steht, sie unterstützt und ihnen zeigt, dass sie mit ihrer Erkrankung und ihren Problemen nicht allein sind.