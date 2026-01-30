Direktflüge an den Bodensee: In 72 Stunden Kultur, Genuss und Natur erleben
Neue Flugverbindungen aus Berlin, Hamburg und Düsseldorf machen die Bodenseeregion zum Kurztrip-Ziel
Ute Stegmann, Geschäftsführerin der DBT, über das neue Linienflugangebot: „Die neuen Flugverbindungen eröffnen Gästen aus den drei norddeutschen Großstädten einen schnellen und bequemen Zugang zu unserer Region. Mit der Echt Bodensee Card wird die Mobilität vor Ort zum entspannten Erlebnis, ohne Mietwagen und ohne zusätzliche Kosten, dafür mit voller Flexibilität."
Die Stadt der Zeppeline erkunden
Am ersten Tag steht die Luft- und Raumfahrtgeschichte im Mittelpunkt. Das Dornier Museum in unmittelbarer Nähe des Flughafens erzählt über 100 Jahre Fluggeschichte mit historischen Flugbooten, Passagiermaschinen und Raumfahrt-Exponaten. Am Seeufer wartet das Zeppelin Museum im ehemaligen Hafenbahnhof, das die Geschichte der legendären Luftschiffe dokumentiert. Den Ausklang bietet ein Spaziergang entlang der Uferpromenade zwischen Rotachmündung und Schloss. Als Aussichtspunkt eröffnet der 22 Meter hohe Moleturm an der Hafenmole einen weiten Blick über das Schwäbische Meer. Für den Abend lockt das Graf-Zeppelin-Haus mit Konzerten und Gastspielen.
Auf den Spuren der prähistorischen Pfahlbauten
Der zweite Tag widmet sich dem UNESCO-Weltkulturerbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“. Die Pfahlbauten Unteruhldingen, Deutschlands ältestes Freilichtmuseum, machen das Leben der Stein- und Bronzezeit erlebbar. Die Multimediashow ARCHAEORAMA führt virtuell in die Unterwasserwelt des Bodensees zu einem versunkenen Pfahlfeld. Anschließend bietet sich die Weiterfahrt per Schiff oder Bus nach Meersburg an. In den Altstadtgassen lädt das vineum bodensee zur Entdeckung der regionalen Weinkultur ein. Wer sich nach Bewegung sehnt, folgt dem Weinkundeweg zwischen Meersburg und Hagnau: Auf 18 Informationstafeln erfährt man Wissenswertes über den Weinbau am Bodensee. Bei wechselhaftem Frühlingswetter bietet die MeersburgTherme mit direktem Seeblick eine erholsame Alternative.
Kulturreichtum der Inselstadt Lindau
Am dritten Tag lockt die Inselstadt Lindau. Per Bahn erreicht man sie vom Stadtbahnhof Friedrichshafen in rund 35 Minuten. Die berühmte Hafeneinfahrt mit dem sechs Meter hohen Bayerischen Löwen aus Kelheimer Sandstein und dem neuen Leuchtturm empfängt die Besucher. Über 139 Stufen erklimmt man den 36 Meter hohen Leuchtturm und genießt einen Rundumblick auf See, Alpenpanorama und Inselflair. Auf dem Marktplatz beherbergt das barocke Cavazzen Museum die Stadtgeschichte. Kunstinteressierte besuchen das nahegelegene Kunstforum Hundertwasser mit Einblicken in das Werk und Wirken Friedensreich Hundertwassers. Ein besonderer Tagesausklang erwartet die Besucher in der Lindauer Marionettenoper, wo die Puppenspieler ihre Marionetten mit Leidenschaft über die Bühne gleiten lassen.
Wandern zur Blütezeit
Für Naturliebhaber bietet die Region besonders im Frühling eine breite Auswahl an Aktiverlebnissen. Der Eriskircher Riedweg führt von Friedrichshafen durch eines der größten Naturschutzgebiete am Bodensee und öffnet den Blick bis zur Landspitze von Langenargen. Wer ein Panorama mit Weitblick sucht, begibt sich auf eine der Rundtouren um den Gehrenberg. Vom Gehrenbergturm in 30 Metern Höhe belohnt ein Bodenseepanorama aus der Ferne. Für ausgedehnte Frühlingstouren eignet sich der Premiumwanderweg SeeGang zwischen Konstanz und Überlingen, der sich dank zahlreicher Schiffs-, Bus- und Bahnverbindungen flexibel in Etappen planen lässt. Zur Blütezeit gilt der Blütenweg zwischen Sipplingen und Bodman-Ludwigshafen als Höhepunkt, wenn das Blütenmeer der Obstbäume die hügelige Landschaft verzaubert.
Weitere Informationen und vielfältige Angebote für einen Kurztrip an den Bodensee finden Interessierte unter: www.echt-bodensee.de/72-stunden.