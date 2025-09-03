Kontakt
Bodensee erneut beliebtester See in Deutschland

Bei der Abstimmung zum Lieblingssee 2025 konnte sich der Bodensee erneut durchsetzen

Die bundesweite Abstimmung des Online-Portals Seen.de ist vorüber und der Bodensee konnte in diesem Jahr wieder überzeugen und wurde zum Lieblingssee 2025 gekürt. Bereits in den Jahren 2022 und 2023 hat der Bodensee den Titel gesichert. Das ist weiterhin ein klarer Beleg für die anhaltende Faszination der einzigartigen Vierländerregion Bodensee.

Vorsprung bei insgesamt über 300.000 Stimmen
Aus einer Auswahl von mehr als 2.000 deutschen Seen ging der Bodensee als Sieger hervor. Mit 6,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen setzte er sich gegen den Scharmützelsee in Brandenburg (5,77 Prozent) und den Arendsee in Sachsen-Anhalt (4,92 Prozent) durch. Insgesamt lag die Beteiligung bei über 300.000 Abstimmungen.

Auszeit am Lieblingssee
Die erneute Auszeichnung kommt nicht von ungefähr, schließlich bietet Deutschlands flächengrößter und tiefster See eine einmalige Kombination aus Naturerlebnis, Kultur und Genuss. Auf der nördlichen Seeseite genießen Urlauber nicht nur die schönsten Aussichten in der Vierländerregion Bodensee, zudem laden 39 malerische Ferienorte zu unvergesslichen Urlaubserlebnissen ein.
Die Region punktet mit kulinarischer Genussvielfalt, mit Produkten aus eigener Herstellung, einem schier endlosen Kultur- und Freizeitangebot sowie abwechslungsreichen Rad- und Wanderwegen mit See- und Bergpanorama. Hinzu kommen erfrischende Wassererlebnisse gepaart mit wunderschönen historischen Altstädten. Die Vielfalt des Angebots der Urlaubsregion Bodensee ist spürbar – und das zu jeder Jahreszeit.
Besonders reizvoll zeigt sich der Bodensee aktuell mit Beginn der goldenen Herbstzeit. Während sich die Landschaft in warme Farbtöne hüllt, rückt die regionale Kulinarik in den Fokus. Ein Biss in einen knackig-frischen Bodensee-Apfel lässt Besucher buchstäblich den Geschmack von Heimat erleben.

Auch Ute Stegmann, Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus, schätzt die herbstliche Stimmung am See und freut sich über die erneute Lieblingssee-Auszeichnung: „Wir freuen uns riesig, dass der Bodensee erneut die Abstimmung zum Lieblingssee gewonnen hat. Das sind mit Beginn der ruhigeren Jahreszeit und zum Abschluss der Sommersaison großartige Neuigkeiten und bestärken unsere Arbeit in einer der schönsten Urlaubsdestinationen in Deutschland. Ein großes Dankeschön gilt allen begeisterten Bodensee-Fans, die aus der Auswahl all der schönen Seen für den Bodensee gestimmt haben.“.

Weitere Informationen zum Bodensee und der Urlaubsregion am nördlichen Bodenseeufer finden Urlaubshungrige unter www.echt-bodensee.de.

Die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) ist die Marketinggesellschaft und der touristische Dachverband für die nördliche Bodenseeregion. Gesellschafter der DBT sind die Landkreise Bodenseekreis, Lindau und Sigmaringen sowie die beiden Kommunen Stockach und Bodman-Ludwigshafen. Die DBT vertritt 39 Gemeinden. Sie hat ihren Sitz in Friedrichshafen. Geschäftsführerin der DBT ist Frau Ute Stegmann. Die DBT verantwortet das Destinationsmanagement für das Geschäftsgebiet und die dazugehörende Dachmarke "Echt Bodensee".

