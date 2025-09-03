Bodensee erneut beliebtester See in Deutschland
Bei der Abstimmung zum Lieblingssee 2025 konnte sich der Bodensee erneut durchsetzen
Vorsprung bei insgesamt über 300.000 Stimmen
Aus einer Auswahl von mehr als 2.000 deutschen Seen ging der Bodensee als Sieger hervor. Mit 6,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen setzte er sich gegen den Scharmützelsee in Brandenburg (5,77 Prozent) und den Arendsee in Sachsen-Anhalt (4,92 Prozent) durch. Insgesamt lag die Beteiligung bei über 300.000 Abstimmungen.
Auszeit am Lieblingssee
Die erneute Auszeichnung kommt nicht von ungefähr, schließlich bietet Deutschlands flächengrößter und tiefster See eine einmalige Kombination aus Naturerlebnis, Kultur und Genuss. Auf der nördlichen Seeseite genießen Urlauber nicht nur die schönsten Aussichten in der Vierländerregion Bodensee, zudem laden 39 malerische Ferienorte zu unvergesslichen Urlaubserlebnissen ein.
Die Region punktet mit kulinarischer Genussvielfalt, mit Produkten aus eigener Herstellung, einem schier endlosen Kultur- und Freizeitangebot sowie abwechslungsreichen Rad- und Wanderwegen mit See- und Bergpanorama. Hinzu kommen erfrischende Wassererlebnisse gepaart mit wunderschönen historischen Altstädten. Die Vielfalt des Angebots der Urlaubsregion Bodensee ist spürbar – und das zu jeder Jahreszeit.
Besonders reizvoll zeigt sich der Bodensee aktuell mit Beginn der goldenen Herbstzeit. Während sich die Landschaft in warme Farbtöne hüllt, rückt die regionale Kulinarik in den Fokus. Ein Biss in einen knackig-frischen Bodensee-Apfel lässt Besucher buchstäblich den Geschmack von Heimat erleben.
Auch Ute Stegmann, Geschäftsführerin der Deutschen Bodensee Tourismus, schätzt die herbstliche Stimmung am See und freut sich über die erneute Lieblingssee-Auszeichnung: „Wir freuen uns riesig, dass der Bodensee erneut die Abstimmung zum Lieblingssee gewonnen hat. Das sind mit Beginn der ruhigeren Jahreszeit und zum Abschluss der Sommersaison großartige Neuigkeiten und bestärken unsere Arbeit in einer der schönsten Urlaubsdestinationen in Deutschland. Ein großes Dankeschön gilt allen begeisterten Bodensee-Fans, die aus der Auswahl all der schönen Seen für den Bodensee gestimmt haben.“.
Weitere Informationen zum Bodensee und der Urlaubsregion am nördlichen Bodenseeufer finden Urlaubshungrige unter www.echt-bodensee.de.