Cos'è la demenza? – Informationen der Deutschen Alzheimer Gesellschaft jetzt auch in italienischer Sprache

Tritt in einer Familie eine Demenzerkrankung auf, suchen Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen auch im Internet nach Informationen. Ein Angebot in der eigenen Muttersprache erleichtert das Verstehen und hilft die nächsten Schritte zu planen. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) stellt ab sofort auch Informationen in italienischer Sprache zur Verfügung.Die Internetseite www.demenz-und-migration.de richtet sich an Familien, die von Demenz betroffen sind und einen Migrationshintergrund haben. Das Portal bietet grundlegende Informationen über Demenz in türkischer, polnischer, russischer, englischer, arabischer, rumänischer, vietnamesischer und nun auch in italienischer Sprache. Auch die eingebundenen Erklärfilme zu Themen wie „Was ist Demenz?“ („Cos'è la demenza?“) oder „Kommunikation und Umgang“ („Comunicazione e interazione“) sind ab sofort auf Italienisch verfügbar.Die Internetseite bietet zusätzlich Informationen für alle in der Beratung und in der Altenhilfe Tätigen. Sie erhalten hier Materialien über Demenz, Migration und Kultursensibilität. Schätzungen zufolge leben in Deutschland etwa 158.000 Menschen mit Migrationshintergrund, die eine Demenz haben. Sie und ihre Familien brauchen Beratung, Hilfe und Unterstützung. Daher ist es dringend notwendig, dass sich alle Bereiche der Altenhilfe auch auf die Bedürfnisse und Wünsche dieser Zielgruppe einstellen.Die Übersetzung in die italienische Sprache wurde gefördert durch den AOK Bundesverband gem. § 20h SGB V.Die Webseite www.demenz-und-migration.de ist eine gemeinsame Seite der DAlzG und der bundesweiten Initiative Demenz und Migration – DeMigranz. Auf der Seite werden in einer Netzwerkkarte auch Anlaufstellen für Menschen mit Migrationshintergrund dargestellt. Träger von Beratungs- und Unterstützungsangeboten in Italienisch oder anderen Sprachen, die bisher noch fehlen, können sich gerne bei der DAlzG melden.