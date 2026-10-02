13. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft in Magdeburg: „Zusammen Zukunft gestalten“

Swen Staack, 1. Vorsitzender der Deutschen Alzheimer Gesellschaft: „Das Programm unseres 13. Kongresses bietet ganz unterschiedliche Vorschläge und Ansätze. Darüber hinaus viel Raum zur Diskussion, wie wir die Zukunft zusammen so gestalten, dass wir alle – ob mit oder ohne Demenz – sie gerne erleben möchten. Was es für diese Zukunft jetzt schon braucht – gute Praxiserfahrungen und innovative Ideen – werden Expertinnen und Experten in rund 70 Vorträgen und Workshops in Magdeburg vorstellen."
Der Kongress steht unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Karin Prien und Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt. Auch in diesem Jahr wird der Kongress vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend finanziell gefördert.
Weitere Informationen zum Kongress
Alle Informationen zum Kongress (Programm, Organisation, Anmeldung) finden Sie auf der Kongressseite www.demenz-kongress.de.
Akkreditierung von Medienvertreterinnen und -vertretern
Bitte per E-Mail an die Kongressorganisation
demenz-kongress@kukm.de mit folgenden Angaben:
- Vor- und Nachname
- Name und Art des Mediums (Radio, Print, TV, Internet)
- Büro- bzw. Redaktionsanschrift
- Kopie des Presseausweises (nach den Richtlinien der Innenministerkonferenz)
Messe Magdeburg (Haupteingang West), Tessenowstraße 9
39114 Magdeburg
Pressebüro beim Kongress:
Geöffnet ab 15. Oktober, 8:30 Uhr
Tel: 030 - 259 37 95 12
E-Mail: presse@deutsche-alzheimer.de
Hintergrund
In Deutschland leben heute etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen. Etwa zwei Drittel davon werden in der häuslichen Umgebung von Angehörigen betreut und gepflegt. Jährlich erkranken rund 360.000 Menschen neu. Ungefähr 60 Prozent davon haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Die Zahl der Demenzerkrankten wird bis 2050 auf 2,3 bis 2,6 Millionen steigen, sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt.