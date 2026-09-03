13. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz, 15.-16.10.2026 in Magdeburg
Wichtiger Bestandteil des Kongresses sind die Stimmen von Menschen mit Demenz, die ihre eigene Perspektive einbringen, neben Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten.
Der Kongress wird eröffnet durch Comedy-Bauchredner Jörg Jará. Zur Begrüßung erwarten wir Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt, und Dr. Ingo Gottschalk, Beigeordneter für Soziales, Jugend und Gesundheit der Stadt Magdeburg. Bundesfamilienministerin Karin Prien hat ein Videogrußwort angekündigt. Im Anschluss wird der Beirat „Leben mit Demenz“ ein Statement abgeben zum Thema „Aufgeben ist keine Option“.
Höhepunkte des Kongresses sind am 15. Oktober ein Vortrag von Prof. Dr. Andreas Büscher (Hochschule Osnabrück) zum Thema „Wenn Angehörige Pflegebedürftigkeit zuhause bewältigen – aktuelle Herausforderungen und Unterstützungsangebote“, eine Autoren-Lesung sowie am 16. Oktober die Liveaufzeichnung einer neuen Folge des Demenz-Podcasts.
Ein Teil der Vortragenden kommt aus Magdeburg und Sachsen-Anhalt, unter anderem spricht Dr. Wenzel Glanz, Forscher am DZNE Magdeburg und leitender Arzt der Gedächtnissprechstunde der Uniklinik Magdeburg über erste Erfahrungen mit den neuen Anti-Amyloid-Antikörpern in der Alzheimer-Therapie. Alexandra Kasper von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. - BAGSO stellt konkrete Praxisbeispiele aus dem Kunst- und Kulturnetzwerk Halle vor, die im Rahmen der Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz entstanden sind.
Weitere Informationen zum KongressAlle Informationen zum Kongress (Programm, Organisation, Anmeldung) finden Sie auf der Kongressseite www.demenz-kongress.de.
In Deutschland leben heute etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen. Etwa zwei Drittel davon werden in der häuslichen Umgebung von Angehörigen betreut und gepflegt. Jährlich erkranken rund 400.000 Menschen neu. Ungefähr 60 Prozent davon haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Die Zahl der Demenzerkrankten wird bis 2050 auf 2,3 bis 2,7 Millionen steigen, sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt.