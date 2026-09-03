Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1071768

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz Keithstraße 41 10787 Berlin, Deutschland https://www.deutsche-alzheimer.de/
Ansprechpartner:in Frau Annett Loß +49 3643 2468126
Logo der Firma Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz

13. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz, 15.-16.10.2026 in Magdeburg

(lifePR) (Berlin, )
Der 13. Kongress der Deutschen Alzheimer Gesellschaft findet vom 15. bis 16.Oktober 2026 in der Messe Magdeburg unter dem Motto „Demenz: Zusammen Zukunft gestalten“ statt. Zahlreiche Symposien, Plenarvorträge und Workshops geben vielfältige Einblicke in unterschiedliche Aspekte rund um das Thema Demenz und laden zu Diskussion und Austausch ein. Themen auf dem Kongress sind unter anderem Möglichkeiten der Demenzprävention und therapeutische Optionen, Versorgungsansätze in den Kommunen, der Einsatz digitaler Technik Demenzstrategien in Bund und Ländern, kulturelle Angebote und vieles mehr.

Wichtiger Bestandteil des Kongresses sind die Stimmen von Menschen mit Demenz, die ihre eigene Perspektive einbringen, neben Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten.

Der Kongress wird eröffnet durch Comedy-Bauchredner Jörg Jará. Zur Begrüßung erwarten wir Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt, und Dr. Ingo Gottschalk, Beigeordneter für Soziales, Jugend und Gesundheit der Stadt Magdeburg. Bundesfamilienministerin Karin Prien hat ein Videogrußwort angekündigt. Im Anschluss wird der Beirat „Leben mit Demenz“ ein Statement abgeben zum Thema „Aufgeben ist keine Option“.

Höhepunkte des Kongresses sind am 15. Oktober ein Vortrag von Prof. Dr. Andreas Büscher (Hochschule Osnabrück) zum Thema „Wenn Angehörige Pflegebedürftigkeit zuhause bewältigen – aktuelle Herausforderungen und Unterstützungsangebote“, eine Autoren-Lesung sowie am 16. Oktober die Liveaufzeichnung einer neuen Folge des Demenz-Podcasts.

Ein Teil der Vortragenden kommt aus Magdeburg und Sachsen-Anhalt, unter anderem spricht Dr. Wenzel Glanz, Forscher am DZNE Magdeburg und leitender Arzt der Gedächtnissprechstunde der Uniklinik Magdeburg über erste Erfahrungen mit den neuen Anti-Amyloid-Antikörpern in der Alzheimer-Therapie. Alexandra Kasper von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. - BAGSO stellt konkrete Praxisbeispiele aus dem Kunst- und Kulturnetzwerk Halle vor, die im Rahmen der Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz entstanden sind.

Weitere Informationen zum KongressAlle Informationen zum Kongress (Programm, Organisation, Anmeldung) finden Sie auf der Kongressseite www.demenz-kongress.de.  

In Deutschland leben heute etwa 1,8 Millionen Menschen mit Demenzerkrankungen. Etwa zwei Drittel davon werden in der häuslichen Umgebung von Angehörigen betreut und gepflegt. Jährlich erkranken rund 400.000 Menschen neu. Ungefähr 60 Prozent davon haben eine Demenz vom Typ Alzheimer. Die Zahl der Demenzerkrankten wird bis 2050 auf 2,3 bis 2,7 Millionen steigen, sofern kein Durchbruch in Prävention und Therapie gelingt.

Website Promotion

Website Promotion

Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft engagiert sich für ein besseres Leben mit Demenz. Sie unterstützt und berät Menschen mit Demenz und ihre Familien. Sie informiert die Öffentlichkeit über die Erkrankung und ist ein unabhängiger Ansprechpartner für Medien, Fachverbände und Forschung. In ihren Veröffentlichungen und in der Beratung bündelt sie das Erfahrungswissen der Angehörigen und das Expertenwissen aus Forschung und Praxis. Als Bundesverband von rund 130 Alzheimer-Gesellschaften unterstützt sie die Selbsthilfe vor Ort. Gegenüber der Politik vertritt sie die Interessen der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Die DAlzG setzt sich ein für bessere Diagnose und Behandlung, mehr kompetente Beratung vor Ort, eine gute Betreuung und Pflege sowie eine demenzfreundliche Gesellschaft.

Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft ist als Interessenvertreterin von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen im Lobbyregister des Deutschen Bundestags eingetragen und hat sich dem dafür geltenden Verhaltenskodex verpflichtet.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.