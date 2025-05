WaldResort Hainich wird Außenstandort der Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit

In enger Zusammenarbeit mit der, und einem überarbeiteten Konzept, bieten wir hier ein vielfältiges Seminarprogramm rund um die Themenundan.„Waldbaden ist mehr als Bäume umarmen – es ist eine wissenschaftlich fundierte Methode zur Stressreduktion und Gesundheitsförderung“, betont Jasmin Schlimm-Thierjung, Geschäftsführerin der Akademie. „Mit dem WaldResort haben wir einen idealen Ort gefunden, um unsere Angebote mitten in der Natur des Thüringer Nationalparks Hainich umzusetzen.“Das WaldResort, bereits bekannt als Deutschlands erstes vom japanischen Shinrin-Yoku inspiriertes Regenerations-Resort, bietet mit seinen 26 naturnah gestalteten Ferienhäusern und modernen Seminarräumen optimale Bedingungen für ganzheitliche Bildungserlebnisse an.Die großzügige Anlage, die sichere, naturnahe Umgebung und vielfältige Freizeitangebote machen das Resort zu einem idealen Ort für„Unsere Gäste schätzen die Kombination aus komfortabler Unterkunft und direktem Zugang zur Natur“, erklärt Chelsea Gath, Resortmanagerin des WaldResorts. „Die Zusammenarbeit mit der Akademie ermöglicht es uns, noch mehr Menschen für die heilende Kraft des Waldes zu begeistern – ob bei einem Bildungsseminar oder einem entspannten Familienurlaub.“Weitere Informationen zu den Ausbildungsangeboten und Terminen finden Sie unter:WaldResort – Am Nationalpark Hainich GmbHAm Hainich 1199991 Unstrut-Hainich OT WeberstedtTelefon: +49 (36022) 18810E-Mail: info@waldresort-hainich.de Website: www.waldresort-hainich.de