Raus aus dem Dauerstress…

Denn viele Menschen spüren gerade, wie hoch die Anforderungen geworden sind. Alltag, Arbeit, Familie, permanente Erreichbarkeit – alles läuft gleichzeitig. Pausen werden kürzer, Erwartungen größer. Körperlich wie seelisch sind viele am Limit. Die Frage ist längst nicht mehr nur: Wie halte ich das aus? Sondern: Was macht mich wirklich widerstandsfähig?
Genau hier setzt „Natur-Resilienz“ an. Das Buch zeigt, wie positiv sich Naturerleben auf unsere innere und äußere Stabilität auswirkt – ganz konkret und alltagsnah. Es geht nicht um Rückzug aus der Welt, sondern um eine Ressource, die jederzeit verfügbar ist: Wald, Park, Grünflächen, Wasser, Weite. Natur als Ort, an dem das Nervensystem zur Ruhe kommt, Stress abgebaut wird und neue Kraft entstehen kann.
Aus unserer Arbeit als Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit wissen wir, wie stark diese Effekte sind. Studien bestätigen, was viele intuitiv spüren: Zeit in der Natur senkt Stresshormone, stärkt das Immunsystem, verbessert die Stimmung und fördert mentale Klarheit. Natur wirkt – nicht spektakulär, sondern nachhaltig. Sie zwingt uns zu nichts, aber sie ermöglicht viel.
„Natur-Resilienz“ ist kein Ratgeber mit To-do-Listen. Es ist eine Einladung, den eigenen Umgang mit Belastung neu zu betrachten. Mit vielen Beispielen, Erkenntnissen aus Forschung und Praxis und der zentralen Frage: Wie können wir unsere Widerstandskraft stärken, ohne uns ständig selbst optimieren zu müssen?
Auf der Leipziger Buchmesse möchten wir genau darüber ins Gespräch kommen. Über Resilienz, die aus Verbundenheit entsteht. Über Natur als Gegenpol zur Beschleunigung. Und über Wege, wie wir wieder besser in Balance kommen – körperlich, seelisch und mental.
Zu den Autorinnen:
Maria M. Kettenring ist seit vier Jahrzehnten eine anerkannte Aromaexpertin, Autorin und „Duftbotschafterin“ mit tiefgreifendem Wissen und umfangreicher Praxiserfahrung in Aromakultur und Aromatherapie. Seit Mitte der 1980er-Jahre hat sie die Aroma- und Duftküche entwickelt. Als ausgebildete Trainerin für Waldbaden und Natur-Resilienz teilt sie mit Begeisterung ihre Leidenschaft für die Heilkraft ätherischer Öle und die Balance mit und in der Natur.
Jasmin Schlimm-Thierjung ist Gründerin und Leiterin der Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit. Sie verbindet fundiertes Wissen aus Gesundheit, Achtsamkeit und Naturerfahrung mit langjähriger Praxis in der Aus- und Weiterbildung. Mit Leidenschaft zeigt sie Wege, wie der Wald zu einer Quelle von Resilienz, Balance und Lebensfreude werden kann. Sie lebt mit ihrer Familie in St. Martin / Pfalz.
Die Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit bietet auch in Ihrer Region naturgestützte Aus- und Fortbildungen zur Stärkung der Resilienz, Achtsamkeit und Stressprävention an. Dabei sind die Inhalte unserer Ausbildungen zwar vielfältig, was sie jedoch gemeinsam haben, ist, zu lernen wie wir flexibel bleiben, Probleme aktiv angehen und Optimismus bewahren. Wenn auch Sie resilienter werden möchten, damit Sie stabil Ihrem beruflichen und privaten Alltag begegnen können, wenden Sie sich gern an uns.
- Akzeptanz: Sie akzeptieren, was nicht änderbar ist und konzentrieren sich auf Lösungen
- Optimismus: Sie glauben an die Möglichkeit positiver Entwicklungen
- Selbstwirksamkeit: Sie vertrauen auf Ihre Fähigkeit, Problem zu lösen
- Zielorientierung: Sie behalten Ihre Ziele im Blick
- Soziale Unterstützung: Sie pflegen enge Bindungen und holen such Hilfe, wenn nötig
Außer in Sachsen und Bayern gibt es in allen Bundesländern durch das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz einen Rechtsanspruch auf Bildungsfreistellung. Wichtig dabei ist, dass diese Aus- und Fortbildungen vom jeweiligen Bundesland als Bildungsurlaub anerkannt sind. Dabei gilt das Bundesland als Referenzpunkt, in dem sich der Arbeitsplatz befindet.
Jede(r) Arbeitnehmer:in hat jährlich 5 Tage Anspruch auf Bildungsurlaub, die beim Arbeitgeber beantragt werden. Alle interessierten Arbeitnehmer:innen können Bildungsurlaub in Anspruch nehmen - es ist kein Nachweis zu erbringen, dass Sie diesen aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen unbedingt benötigen.
Eine Vielzahl der Ausbildungen der Deutschen Akademie für Waldbaden & Gesundheit sind bereits als Bildungsurlaub anerkannt. Auf unserer Homepage können Sie nachlesen, welche Aus- und Fortbildungen bereits in den jeweiligen Bundesländern anerkannt sind.
