Neue Crowdfunding-Kampagne für DESINO

20.11.18

Das Kapital aus der zweiten Crowdfunding-Runde soll vorrangig eingesetzt werden, um auch die Kostenträger durch eine Intensivierung der Vertriebs- und Marketingbemühungen zu überzeugen - denn viele Anträge befinden sich derzeit noch im Erstattungsprozess. Darüber hinaus sollen die Werbemaßnahmen und das Händlernetzwerk ausgebaut werden, um noch mehr Rollstuhlfahrer direkt zu erreichen. Auch die Entwicklung von speziellen Aktiv-Rollstühlen für Kinder ist in Planung. Gerade sie werden von den Vorteilen des dynamischen Sitzsystems profitieren. Wer an der Entwicklung von DESINO teilhaben und gesunde Mobilität für Rollstuhlfahrer unterstützen will, hat die Möglichkeit, bereits ab 250 Euro in das junge Unternehmen zu investieren. Die Kampagne von DESINO startet am Donnerstag, 22. November 2018, um 12 Uhr auf www.seedmatch.de/desino2 Die Innovation der DESINO-Rollstühle liegt neben dem ein- sowie beidseitig nutzbaren Hebelantrieb im dynamischen Sitzkonzept. "Unsere Kunden sitzen einfach mehr als alle anderen Menschen. Wir haben einen Weg gefunden, dieses Sitzen mit einer gesunden Bewegung zu kombinieren", fasst Co-Gründer und Sportwissenschaftler Daniel Levedag zusammen.Konkret profitieren Rollstuhlfahrer so von einem gesünderen Alltag. Die Wirbelsäule und die Rückenmuskulatur bleiben in Bewegung, der Organismus wird angeregt und überstrapazierte Schultern und Handgelenke werden über den Hebelantrieb entlastet. Der Hebelantrieb ist zudem mit einer Gangschaltung versehen - ein absolutes Novum auf dem Rollstuhlmarkt. Co-Gründer Thyl Junker sagt dazu: "Ein Produkt sollte sich dem Menschen anpassen und nicht andersherum." Der Produktdesigner entwickelte daher mit seinen Mitgeschäftsführern und mit Rollstuhlfahrern eine Sitzkonstruktion, welche in Kombination mit dem Hebelantrieb das gesunde menschliche Gangbild auf den Rollstuhlfahrer überträgt.Alle Innovationen sind mittlerweile patentiert.DESINO bietet drei verschiedene Rollstuhlmodelle an: mit beidseitigem Hebelantrieb, Einhand-Hebel sowie klassisch mit Greifringen. Damit eignen sich die Rollstühle für alle Rollstuhlfahrer, die sich aus eigener Kraft fortbewegen können. Insbesondere für halbseitig gelähmte Menschen entsteht die Möglichkeit, sich aktiv und effizient im Alltag fortzubewegen. Sie waren bisher auf Elektro-Rollstühle angewiesen. 2012 startete das Gründerteam - heute sind die einzigartigen DESINO-Rollstühle radius, medius und sinus nicht nur erfolgreich erprobt, sondern auch von Medizinern und vielen Krankenkassen anerkannt. Das patentierte dynamische Sitzsystem und der manuelle Dualantrieb haben zahlreichen Kunden neue Horizonte eröffnet.Zur intensiveren Betreuung der Kunden sind mit Michael Dettki (Gebiet Nord) und Thomas Hinzmann (Gebiet Süd) zwei Vertriebsprofis an Bord gekommen, die auf langjährige Erfahrung bei der Anpassung und Erstattung von Rollstühlen zurückgreifen können. "Wir freuen uns, dass wir die beiden für unsere Idee begeistert haben", so Thyl Junker.Durch neue Kooperationen sind die DESINO-Rollstühle mittlerweile mit vielen Anbaugeräten und Zusatzantrieben individualisierbar. Die Kosten für die DESINO-Rollstühle wurden bereits von mehreren Krankenkassen und anderen Kostenträgern erstattet.Patienten mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern nutzen die Rollstühle im Alltag als Fortbewegungsmittel und Therapiewerkzeug in einem. Für Patienten mit Querschnittslähmung sind die Aktivierung des Oberkörpers und die Druckpunktverlagerung (Dekubitusprophylaxe) entscheidende Vorteile. Die frei wählbare Antriebskraft (rechts und links) und der Antrieb mit verminderter Greifkraft kommen insbesondere Parkinson-Patienten zugute. Patienten mit Multipler Sklerose können sich mit dem System auch mit geringerem Kraftaufwand fortbewegen (Schaltung) und dabei die Bewegungsamplitude frei wählen. Für Hemiplegiker ist das Antreiben und Lenken mit nur einem Arm möglich. Die langen und ruhigen Hebelbewegungen können zudem Spastiken reduzieren.Welch positiver Einfluss sich auf Krankheitsverläufe ergeben kann, zeigt das Beispiel von Edda Rabe eindrucksvoll: https://vimeo.com/297044063 Die nachhaltig positive Entwicklung spiegelt sich nicht nur in der großen Kundenzufriedenheit wider. Der DESINO radius ist mittlerweile mit dem German Design Award in Gold ausgezeichnet. Der Unternehmensumsatz hat sich in 2018 gegenüber 2017 verdreifacht und die ersten Schritte ins Ausland - Österreich, Schweiz, Benelux und erste Interessenten aus den USA - sind gemacht.Wer das DESINO-Team bei der Fortführung der Rollstuhl-Revolution unterstützen möchte,, kann ab dem 22.11.2018 im Rahmen der Seedmatch Crowdfunding-Kampagne in das junge Unternehmen investieren und so gesunde Mobilität auch für weitere Patientengruppen, z. B. Kinder, ermöglichen.Alle Informationen zur Kampagne gibt es unter: www.seedmatch.de/desino2 Als Deutschlands erste Plattform für Crowdinvesting demokratisiert Seedmatch seit 2011 die Investitionsmöglichkeiten in junge Startups und Wachstumsunternehmen. Bereits ab 250 Euro können nun auch private Anleger vom wirtschaftlichen Wachstum und der Verjüngung der deutschen Unternehmenslandschaft profitieren. Dabei entscheiden unsere Investoren individuell, welche Geschäftsideen sie fördern. Gemeinsam konnten wir so über 40 Millionen Euro an innovative Ideen und aufstrebende Entrepreneure vermitteln.