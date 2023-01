Daniel Stelling ist neuer Küchenchef im Europäischen Hof Heidelberg

Das privat geführte 5-Sterne-Superior Hotel Europäischer Hof Heidelberg hat einen neuen Küchenchef: Seit 1. Oktober 2022 leitet Daniel Stelling das Küchenteam des Traditionshauses.

Das privat geführte 5-Sterne-Superior Hotel Europäischer Hof Heidelberg hat einen neuen Küchenchef: Seit 1. Oktober 2022 leitet Daniel Stelling das Küchenteam des Traditionshauses. Er übernimmt die Position von Julien Schon, der in die Selbstständigkeit wechselt. Daniel Stelling ist seit 2017 im Euro-päischen Hof tätig und hat schon die letzten Jahre in seinen Positionen als Sous Chef und Executive Sous Chef die kulinarische Ausrichtung im Heidelberger Luxushotel maßgeblich mitgeprägt. In der neuen Position des Küchenchefs wird er die Gesamtverantwortung für die gesamte Kulinarik übernehmen.



Nach erfolgreichen Ausbildungen zum Bäcker und Koch hat Daniel Stelling fast ausschließlich in der Sternegastronomie gearbeitet. Zu seinen Stationen zählen unter anderem das Hotel und Restaurant „Kronenschlössschen“ in Hattenheim im Rheingau, das Restaurant „Buddenbrooks“ im Grand Hotel A-Rosa Travemünde, das Restaurant „Die Schlossweinstube“ im Heidelberger Schloss, in dem er als Chef Patissier und Sous Chef arbeitete sowie das Restaurant „Die Hirschgasse“ in Heidelberg, ebenfalls in der Position des Chef Patisser. Als Chef der Patisserie wechselte Stelling 2017 in den Europäischen Hof Heidelberg und übernimmt jetzt nach Sous-Chef- und Executive-Sous-Positionen die Stelle als Küchenchef. Daniel Stelling hat zudem erfolgreich an renommierten Wettbewerben teilgenommen. 2013 gewann er den 1. Platz im „JRE-Patisserie-Wettbewerb“ und 2012 den 2. Platz im „Crue-de-Cao-Patisserie-Wettbewerb“. Auch war er Teilnehmer beim Wettbewerb „Patisserie des Jahres“.



Der 39-jährige Daniel Stelling ist im Europäischen Hof Heidelberg für alle gastronomischen Outlets verantwortlich. Dazu zählen das Fine Dine Restaurant „Die Kurfürstenstube“, das „Sommerrestaurant“ sowie die „Europa Bar“. Zudem verantwortet er den gesamten Bankettbereich. „Mich reizt die Vielfalt des gastronomischen Angebots im Europäischen Hof und die Möglichkeit, mit einem fantastischen Team wichtiger Teil einer besonderen Unternehmensphilosophie zu sein“, sagt Stelling. „Ich freue mich darauf, das hohe kulinarische Niveau im Europäischen Hof zu halten und die kulinarischen Stärken in allen Bereichen noch auszubauen.“ Dr. Caroline von Kretschmann, die geschäftsführende Gesellschafterin und 4. Generation des Europäischen Hof betonte: „Wir freuen uns sehr, dass Daniel Stelling diese verantwortungsvolle Position in unserem Familienunternehmen übernommen hat und wir sind sicher, dass er mit seinem tollen Team noch viel bewegen wird. Wir schätzen ihn als wichtigen Teil unseres besonderen Teams “.