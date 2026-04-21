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Bekanntes Produkt, neue Stärke: DEKAFINISHER als Regenstreifenentferner

Gebrauchsfertig, materialschnend, schnell und tiefenwirksam - DEKAFINISHER der DEKA Kleben & Dichten GmbH überzeugt gleich doppelt, als Glättmittel für Dichtstofffugen und nun auch als Regenstreifenentferner.

(lifePR) (Reichelsheim, )
Regenstreifen kennt jeder Caravanfahrer. Sie entstehen, wenn Schmutz, Staub und Ruß sich an Dachkanten, Fensterprofilen und schwer zugänglichen Stellen festsetzen – und beim nächsten Regen als dunkle, unschöne Schlieren die Flanken des Fahrzeugs herunterziehen. Wegschrubben? Oft vergebens. Und oft auf Kosten des Lacks, der GFK-Oberfläche oder der Nerven.

Neue Anwendung, bewährte Wirkung

DEKAFINISHER ist ein wasserbasiertes Glättmittel und wurde ursprünglich entwickelt, um die Oberflächen von MS-Polymer-Klebstoffen und Dichtstoffen nach dem Auftragen sauber zu glätten. Nun machte die DEKA Kleben und Dichten GmbH unter der Leitung von Klebepapst Michael Windecker jedoch eine zusätzliche Entdeckung: Das Mittel löst hartnäckige Verschmutzungen an Caravan- und Wohnmobiloberflächen zuverlässig und materialschonend. Vor allem Regenstreifen und Kühlwasserstreifen an Kühlschranklüftungsgittern lassen sich damit schnell und einfach beseitigen.

Tiefenwirksam und materialschonend

Das Besondere an DEKAFINISHER ist seine Tiefenwirkung: Er dringt in die Oberfläche ein und löst festgesetzten Schmutz – ganz ohne Schrubben oder Kratzen, und damit ohne Risiko für empfindliche Materialien wie GFK, Lack, Kunststoff oder Metall. Gleichzeitig hinterlässt er eine Schutzschicht, die verhindert, dass sich neue Streifen schnell wieder festsetzen. Und weil das Produkt gebrauchsfertig ist, entfällt jedes Anmischen oder Dosieren: Auftragen, einwirken lassen, abwischen – fertig.

„Manchmal zeigt ein Produkt im Einsatz, was wirklich in ihm steckt. DEKAFINISHER war als Glattstrich-Helfer für Dichtstoffe gedacht – und räumt jetzt nebenbei Regenstreifen aus dem Weg, gegen die Caravanfahrer seit Jahrzehnten ankämpfen." erklärt Michael Windecker, Geschäftsführer DEKA Kleben & Dichten GmbH

DEKALIN steht seit Jahrzehnten für Klebe-, Dicht-, Schutz- und Reparaturlösungen, die in der Praxis funktionieren – für Handwerk, Industrie und den Fahrzeugbau. DEKAFINISHER ist ein weiteres Beispiel dafür: Ein Mittel, das präzise entwickelt wurde und mehr leistet als versprochen.

DEKAFINISHER ist über den autorisierten DEKALIN-Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen zum Produkt und zum gesamten Sortiment finden Sie unter www.dekalin.de.

Wer tiefer einsteigen möchte: Auf der Produktseite von DEKAFINISHER finden sich Videos, technische Datenblätter und weitere Informationen – alles an einem Ort: https://dekalin.de/...

 

DEKA Kleben & Dichten GmbH

Professionelle Klebstoffe und Dichtmassen sind unsere Berufung seit über 100 Jahren.

Die DEKA Kleben & Dichten GmbH ist der Nachfolger der DEKALIN Deutsche Klebstoffwerke GmbH, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 1907 mit der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Klebstoffen und Dichtmassen beschäftigt. Das umfangreiche Produktprogramm bedient Branchen wie Caravaning, Klima- und Lüftungsbau, Industrie, Sattlereien sowie Raumausstatter. Namhafte Hersteller der Freizeitfahrzeugbranche sowie ein bundesweites Netz zertifizierter Fachhändler und Werkstätten vertrauen auf die Kompetenz von DEKALIN. Der Produktportfolio ist beim Fachhändler und im Großhandel erhältlich. Mehr Informationen gibt's unter www.dekalin.de.

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