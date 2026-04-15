GEVA Group, EGovC und DeGIV starten Kooperation zur digitalen Gesundheitsversorgung

Die GEVA Group AG, die EGovC GmbH und die DeGIV GmbH bündeln in einer strategischen Kooperation ihre Kompetenzen, um die Gesundheitsversorgung in Deutschland flächendeckend zu digitalisieren. Im Fokus steht die gemeinsame Entwicklung, Umsetzung und Skalierung von Pilotprojekten, die perspektivisch in den Regelbetrieb überführt werden sollen.



Die Zusammenarbeit vereint drei zentrale Kompetenzfelder: Finanzinfrastruktur und bankennahe Services, kommunale Plattform- und Integrationsleistungen sowie digitale Gesundheitsversorgung. Ziel ist es, sektorenübergreifend integrierte Lösungen zu schaffen, die Patientinnen und Patienten sowie Bürgerinnen und Bürgern einen einfachen und zugleich maximal abgesicherten Zugang zu Gesundheitsangeboten ermöglichen. Damit profitieren erstmals alle Menschen, die einen leichteren Zugang zur Gesundheitsversorgung benötigen. Gleichzeitig werden Kommunen und regionale Versorgungsstrukturen nachhaltig gestärkt.



Klare Rollen – gemeinsamer Anspruch



Die GEVA Group AG verfügt über langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Finanzinstituten. Dazu gehören insbesondere die Beschaffung und Finanzierung von Hardware, die Entwicklung bankennaher Softwarelösungen sowie die vertriebliche Ansprache und kommunikative Begleitung über etablierte Netzwerke. Die existierende Bankenstruktur ermöglicht neue, effizientere Versorgungskonzepte in der Fläche.



Die EGovC GmbH agiert als Leistungslieferant für kommunale digitale Infrastrukturen. Im Fokus stehen die Bereitstellung und der Betrieb von Plattformlösungen für digitale Bürgerservices sowie deren Integration in bestehende Verwaltungs- und Systemlandschaften. Darüber hinaus ist EGovC für die Einbindung kommunaler Anforderungen und deren Umsetzung innerhalb bestehender Strukturen verantwortlich.



Die DeGIV GmbH ergänzt die Kooperation mit jahrzehntelanger Erfahrung im Aufbau einer zukunftsfähigen digitalen Gesundheitsversorgung. Das Unternehmen betreibt die weltweit größte datengekapselte Health-Service-Plattform und integriert bestehende und neue Anwendungen zu ganzheitlichen Versorgungslösungen – von A wie Authentifizierung über G wie Gesundheitslotse und P wie Prävention bis Z wie Zahlungsabwicklung für Zuzahlungen. Die geführte Benutzerfreundlichkeit senkt die Nutzungsschwelle gegenüber dem konventionellen digitalen Angebot im Web und in Apps deutlich. Selbst anspruchsvolle Aufgaben wie Telemedizin und mehrsprachige Online-Beratung werden sektorenübergreifend für jeden Menschen nutzbar.



Digitalisierung im Gesundheitswesen gemeinsam vorantreiben



Im Zentrum der Kooperation steht der Aufbau einheitlicher, digital gestützter Versorgungsangebote. Diese reichen von Informations- und Präventionslösungen über digitale Lotsenfunktionen bis hin zur KI-gestützten Begleitung von Patientinnen und Patienten entlang der Versorgungskette, beispielsweise in einer autonomen telematischen Versorgungseinheit.

Bestehende Lösungen werden dabei gezielt weiterentwickelt und in kommunale sowie sektorübergreifende Strukturen integriert. Das Ziel besteht darin, funktionierende Ansätze schneller zu verbreiten und nachhaltig zu etablieren.



Startschuss auf der DMEA 2026



Die Kooperation wird im Rahmen der DMEA 2026 in Berlin erstmals vorgestellt. Die Partner präsentieren dort konkrete Anwendungsbeispiele sowie erste Pilotansätze für den Einsatz in Kommunen und Regionen.



Andreas Schulz von GEVA sagt dazu: „Die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung braucht starke Partnerschaften und funktionierende Strukturen. Mit unserer Erfahrung in der Finanzinfrastruktur und unserem Netzwerk schaffen wir die Grundlage, um Lösungen nicht nur zu entwickeln, sondern auch nachhaltig in die Fläche zu bringen.”



Adrian Sommer von EGovC ergänzt: „Kommunen spielen eine zentrale Rolle in der digitalen Daseinsvorsorge. Unsere Aufgabe ist es, digitale Lösungen bereitzustellen, bestehende Systeme zu vernetzen und Leistungen effizient in die öffentlichen Strukturen zu integrieren.”



Dieter Rittinger von DeGIV fügt hinzu: „Die zunehmenden Fragen nach einer finanzierbaren, qualitativ hochwertigen Versorgung in ländlichen Regionen bei gleichzeitig schnell zunehmendem demografischem Bedarf trotz weniger Fachpersonal sind nicht nur bei den Banken mit nur einer App beantwortet. Die Erfahrungen der Banken, verbunden mit den Möglichkeiten einer niederschwelligen Flächenversorgung mit hybriden oder zeitweise volldigitalen Gesundheitsleistungen, zeigen für Deutschland den Ausweg aus Kostendruck und Erwartungsmanagement. Gleichzeitig steigt der Lebenswert in heute benachteiligten Regionen. Genau hier setzen wir an – mit erprobten Lösungen und dem klaren Ziel, die Versorgung einfacher, zugänglicher und effizienter zu gestalten.”



Mehrwert durch sektorübergreifende Zusammenarbeit



Die Partner verfolgen einen klaren Ansatz: Sie denken und setzen die Digitalisierung nicht isoliert, sondern gemeinsam um. Durch die Verbindung von Finanzwelt, kommunalen Strukturen und Gesundheitsversorgung ergeben sich neue Möglichkeiten, digitale Lösungen schneller, effizienter und praxisnäher auf den Markt zu bringen. So können die Vorteile digitaler Prozesse endlich durchgängig und nachhaltig genutzt werden.



Ihr GEVA Group, EGovC und DeGIV Team

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