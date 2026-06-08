degenia knackt Umsatzmarke von 21 Millionen Euro und steigert Jahresüberschuss. Stabiler Aufwärtstrend setzt sich Anfang 2026 fort
Die Umsatzerlöse des Konzerns stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr um solide 12,02 % und übersprangen mit 21,149 Mio. EUR deutlich die 20-Millionen-Marke. Besonders positiv entwickelte sich das Konzernergebnis: Der Jahresüberschuss legte spürbar zu und erreichte 1,260 Mio. EUR. Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2025 verzeichnete die AG zudem einen deutlichen Anstieg des Bilanzgewinns auf 5,472 Mio. EUR.
Dieses starke Ergebnis wurde in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit 3.758 aktiven Vertriebspartnern erzielt, zu denen unabhängige Versicherungsmakler sowie freie Vertriebe mit Maklerstatus gehören. Parallel zum wirtschaftlichen Erfolg investierte degenia auch in den Ausbau der eigenen Kapazitäten: Im Jahresdurchschnitt wuchs das Team am Standort auf 45 Mitarbeitende.
Der positive Trend spiegelt sich auch im Auftaktquartal des laufenden Jahres wider: Zum Stichtag 31. März 2026 konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum bereits starken Vorjahresquartal nochmals um 7,07 % auf 7,933 Mio. EUR gesteigert werden.
Halime Koppius, Vorstand und Alleinaktionärin der degenia Versicherungsdienst AG, zieht eine positive Bilanz: „Unser Erfolg im Jahr 2025 zeigt, dass wir auch in einem anspruchsvollen Markt nachhaltig und profitabel wachsen können. Die Basis dafür bilden unser vergrößertes, engagiertes Team, eine klare Werteorientierung und unsere konsequente Unabhängigkeit. Als eigenständiges Unternehmen ohne externe Investoren stehen wir für Stabilität, Verlässlichkeit und langfristige Partnerschaften auf Augenhöhe.“
Für das restliche Jahr 2026 setzt degenia weiterhin auf Substanz und Qualität: Die kontinuierliche Modernisierung von Services und Produkten, eine enge Partnerausrichtung sowie transparente Versicherungslösungen stehen im Fokus der strategischen Weiterentwicklung.
Weitere Informationen und die vollständige Bilanz finden Sie hier: https://www.degenia.de/unternehmen/bilanzen/
DMU Deutsche Makler Union GmbH
Der degenia-Maklerpool - DMU Deutsche Makler Union GmbH - weitet das Serviceangebot für die Makler*innen deutlich aus: Es umfasst sowohl die verfügbare Produktwelt mit Anbindungen an über 180 Erstversicherer als auch oft nachgefragte Leistungen wie z. B. Bestandsübertragungen, NaFi, Mr-Money, Gewerbevergleichsrechner etc.