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degenia Versicherungsdienst AG Brückes 63 - 63a 55545 Bad Kreuznach, Deutschland https://www.degenia.de
Ansprechpartner:in Frau Ulrike Kaliße +49 671 84003166
Logo der Firma degenia Versicherungsdienst AG

degenia knackt Umsatzmarke von 21 Millionen Euro und steigert Jahresüberschuss. Stabiler Aufwärtstrend setzt sich Anfang 2026 fort

(lifePR) (Bad Kreuznach, )
Die degenia Versicherungsdienst AG mit Sitz in Bad Kreuznach hat ihren Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich fortgesetzt und neue Bestmarken bei Umsatz und Ertrag erzielt. Die Unternehmensgruppe – bestehend aus dem Deckungskonzeptanbieter degenia AG und dem Maklerpool DMU GmbH – profitierte dabei von einer starken operativen Entwicklung, die sich auch im ersten Quartal des laufenden Jahres weiter festigt.

Die Umsatzerlöse des Konzerns stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr um solide 12,02 % und übersprangen mit 21,149 Mio. EUR deutlich die 20-Millionen-Marke. Besonders positiv entwickelte sich das Konzernergebnis: Der Jahresüberschuss legte spürbar zu und erreichte 1,260 Mio. EUR. Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2025 verzeichnete die AG zudem einen deutlichen Anstieg des Bilanzgewinns auf 5,472 Mio. EUR.

Dieses starke Ergebnis wurde in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit 3.758 aktiven Vertriebspartnern erzielt, zu denen unabhängige Versicherungsmakler sowie freie Vertriebe mit Maklerstatus gehören. Parallel zum wirtschaftlichen Erfolg investierte degenia auch in den Ausbau der eigenen Kapazitäten: Im Jahresdurchschnitt wuchs das Team am Standort auf 45 Mitarbeitende.

Der positive Trend spiegelt sich auch im Auftaktquartal des laufenden Jahres wider: Zum Stichtag 31. März 2026 konnten die Umsatzerlöse im Vergleich zum bereits starken Vorjahresquartal nochmals um 7,07 % auf 7,933 Mio. EUR gesteigert werden.

Halime Koppius, Vorstand und Alleinaktionärin der degenia Versicherungsdienst AG, zieht eine positive Bilanz: „Unser Erfolg im Jahr 2025 zeigt, dass wir auch in einem anspruchsvollen Markt nachhaltig und profitabel wachsen können. Die Basis dafür bilden unser vergrößertes, engagiertes Team, eine klare Werteorientierung und unsere konsequente Unabhängigkeit. Als eigenständiges Unternehmen ohne externe Investoren stehen wir für Stabilität, Verlässlichkeit und langfristige Partnerschaften auf Augenhöhe.“

Für das restliche Jahr 2026 setzt degenia weiterhin auf Substanz und Qualität: Die kontinuierliche Modernisierung von Services und Produkten, eine enge Partnerausrichtung sowie transparente Versicherungslösungen stehen im Fokus der strategischen Weiterentwicklung.

Weitere Informationen und die vollständige Bilanz finden Sie hier: https://www.degenia.de/unternehmen/bilanzen/

DMU Deutsche Makler Union GmbH

Der degenia-Maklerpool - DMU Deutsche Makler Union GmbH - weitet das Serviceangebot für die Makler*innen deutlich aus: Es umfasst sowohl die verfügbare Produktwelt mit Anbindungen an über 180 Erstversicherer als auch oft nachgefragte Leistungen wie z. B. Bestandsübertragungen, NaFi, Mr-Money, Gewerbevergleichsrechner etc.

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degenia Versicherungsdienst AG

Im Jahr 1998 ursprünglich als VKS Assekuranz GbR gegründet, gehört die degenia AG mittlerweile zu den großen, konzernunabhängigen Anbietern von Versicherungslösungen in Sach-, Haftpflicht- Unfall-, Risikoleben - und Kraftfahrtversicherungen. Die Konzern-verwaltung des Unternehmens befindet sich seit 1999 in Bad Kreuznach. Aktuell beschäftigt die degenia AG 49 Mitarbeitende, die hochwertigen Service für die knapp 3800 Vertriebspartner dauerhaft gewährleisten. Das wohl bekannteste Produkt der degenia ist "fair mobil“. Dieses Kraftfahrt-Konzept wurde im Jahr 1998 ursprünglich für getrennt lebende und geschiedene Frauen entwickelt und mit dem Risikoträger Itzehoer Versicherungen exklusiv umgesetzt. Über die Jahre hinweg wurden die Angebote deutlich erweitert und ausgebaut. Aktuell bietet die degenia AG eigene Produkte in den Bereichen
- Private Haftpflicht
- Luftfahrthaftpflicht
- Luftfahrtkasko
- Tierhalter Haftpflicht
- Tier-OP-Versicherung
- Bauleistung
- Bauherrenhaftpflicht
- Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht
- Gewässerschadenhaftpflicht
- Hausrat
- Wohngebäude
- Rechtsschutz
- Unfall
- Kraftfahrt

Die verschiedenen Konzepte sind marktgerecht kalkuliert und werden ausschließlich von namhaften Versicherungsgesellschaften getragen. Für alle degenia-Konzepte gilt der Grundsatz der tagesaktuellen Verarbeitung und Dokumentierung.

Die verschiedenen Produktlinien classic, premium und optimum bieten die Möglichkeit, den Versicherungsschutz an den Bedarf bzw. die finanzielle Situation des Kunden anzupassen. Starke Inhalte und faire Beiträge bieten gleichzeitig ein Optimum an Haftungssicherheit für unsere Versicherungsmakler.

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