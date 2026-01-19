Kontakt
Neue degenia Hausratversicherung T26

Moderner Versicherungsschutz für Wohnen und digitale Risiken

Mit der neuen Hausratversicherung T26 aktualisiert degenia ihre bewährte Hausratversicherung. Unter dem Leitmotiv „sicher wohnen, sicher online“ kombiniert der neue Tarif bekannte Leistungsbausteine mit modernen Inhalten rund um Nachhaltigkeit, Eigentumsschutz und digitale Risiken. Darüber hinaus basiert die Hausratversicherung T26 auf einem durchgeschriebenen Bedingungswerk, das die Leistungen transparent darstellt und Vermittlern sowie Kunden zusätzliche Orientierung bietet.

Erweiterte Leistungen für mehr Absicherung

Ein zentrales Merkmal des T26 ist die beitragsfreie Mitversicherung unbenannter Gefahren im optimum-Tarif. Damit können auch Schäden abgedeckt werden, die nicht ausdrücklich in den Versicherungsbedingungen benannt bzw. ausgeschlossen sind.

In den Tarifen premium und optimum entfällt die Mindestwindstärke bei Sturmschäden. Darüber hinaus umfasst der Versicherungsschutz Brand, Blitzschlag sowie Sturm und Hagel auf dem Versicherungsgrundstück – ein wichtiger Vorteil insbesondere für Eigenheimbesitzer.

Nachhaltige Wohnkonzepte berücksichtigt

Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil der T26. Balkonkraftwerke sind in allen Tarifvarianten (classic, premium und optimum) beitragsfrei mitversichert. Im optimum gilt dies auch für E-Ladestationen. Außerdem werden in den Tarifen premium und optimum die Mehrkosten für energetisch modernisierte Haushaltsgeräte berücksichtigt. Der Diebstahl von Balkonkraftwerken ist im optimum eingeschlossen.

Zusätzlicher Schutz bei Naturgefahren

Bei Einschluss der Weiteren Elementargefahren bietet der T26 beitragsfreien Versicherungsschutz für:
  • Nässeschäden durch Witterungsniederschläge (Regen- oder Schmelzwasser) im optimum-Tarif
  • Weitere Naturgefahren auf dem Versicherungsgrundstück in den Tarifen premium und optimum
Ergänzt wird der Leistungsumfang durch eine beitragsfreie Konditionsdifferenzdeckung im optimum.

Neue optionale Zusatzbausteine: Service und Cyber

Der T26 kann durch zwei neue Zusatzbausteine ergänzt werden:
  • Haus- und Wohnungsschutzbrief für schnelle organisatorische Unterstützung bei Notfällen im Haushalt wie z. B. Schlüsseldienst, Rohr- und Elektroservice, Heizungs-Installateur, Schädlingsbekämpfung etc.
  • Cyber-Paket, das Schutz bei Online-Betrug, Identitätsmissbrauch und weiteren digitalen Risiken bietet.
Beide Bausteine sind in den Tarifen premium und optimum verfügbar.

„Bei der Entwicklung unserer neuen Hausratversicherung T26 war uns besonders wichtig, einen Versicherungsschutz zu schaffen, der sich an den realen Anforderungen moderner Haushalte orientiert – sowohl im privaten als auch im digitalen Umfeld und nachhaltige Wohnkonzepte, etwa Balkonkraftwerke oder E-Ladestationen berücksichtigt. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass unsere Makler zeitgemäßen Schutz überzeugend vermitteln können und unsere Kunden gut abgesichert und beruhigt in ihren Alltag starten“, erklärt Halime Koppius, Vorstand der degenia Versicherungsdienst AG.

Die neue Hausratversicherung T26 ist ab sofort für alle Mandanten abschließbar.

Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.degenia.de/produkte/haus-wohnung/hausrat_t26/

degenia Versicherungsdienst AG

degenia - das Unternehmen:

Die degenia AG hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1998 (damals als VKS Assekuranz GbR) zu einem der bundesweit führenden konzernunabhängigen Anbieter von Versicherungslösungen entwickelt. Das Portfolio umfasst Produkte aus den Bereichen Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Risikoleben- und Kraftfahrtversicherung. Die Unternehmenszentrale befindet sich seit 1999 in Bad Kreuznach. Heute sorgt ein engagiertes Team von 48 Mitarbeitenden dafür, dass knapp 4.000 angebundene Makler von einem erstklassigen Service profitieren. Ein echtes Highlight im Angebot der degenia ist und bleibt „fair mobil“ – ein Kraftfahrtkonzept, das ursprünglich 1998 speziell für getrennt lebende und geschiedene Frauen entwickelt wurde. Gemeinsam mit der Itzehoer Versicherung exklusiv umgesetzt, hat sich dieses Produkt kontinuierlich weiterentwickelt und erweitert. Inzwischen bietet die degenia AG eine breite Palette eigener Versicherungslösungen, die flexibel und innovativ auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind:

- Risikolebensversicherung
- Kraftfahrtversicherung
- Privathaftpflichtversicherung
- Kopterhaftpflichtversicherung
- Luftfahrthaftpflicht/-kasko (Privat + Gewerbe)
- Hausratversicherung
- Wohngebäudeversicherung
- Unfallversicherung
- Internetschutzbrief
- Tierhalterhaftpflichtversicherung
- Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
- Bauherrenhaftpflichtversicherung
- Bauleistungsversicherung
- Gewässerschadenhaftpflichtversicherung

Die verschiedenen Konzepte sind marktgerecht kalkuliert und werden exklusiv von renommierten Versicherungsgesellschaften abgesichert. Alle degenia-Konzepte garantieren eine tagesaktuelle Verarbeitung und Dokumentation. Mit den Produktlinien classic, premium und optimum können Versicherungslösungen individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Starke Leistungen und faire Konditionen bieten dabei nicht nur optimalen Schutz, sondern auch maximale Haftungssicherheit für MaklerInnen.

DMU Deutsche Makler Union

Der degenia-Maklerpool – die DMU Deutsche Makler Union GmbH – erweitert das Serviceangebot für Makler deutlich. Neben der breiten Produktwelt mit Anbindungen an über 180 Erstversicherer profitieren MaklerInnen von gefragten Services wie Bestandsübertragungen, NaFi, Mr-Money und Gewerbevergleichsrechnern.

