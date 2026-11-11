DBA Deutsche Bauwert feiert Rohbaufertigstellung im André Noël Park in Donaueschingen

Über DBA Deutsche Bauwert

Auf dem rund 13.500 Quadratmeter großen ehemaligen Militärgelände zwischen Villinger Straße, Hindenburgring und Friedhofstraße entsteht ein modernes Wohnquartier, das historischen Gebäudebestand mit zeitgemäßer Architektur verbindet. Drei denkmalgeschützte Gebäude werden sorgfältig saniert und durch zwei moderne Neubauten ergänzt, wodurch 148 Wohn- und zwei Gewerbeeinheiten sowie 231 Stellplätze entstehen. Damit leistet die DBA Deutsche Bauwert einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum in Donaueschingen.Bei der Realisierung ihrer Bauprojekte spielt für die DBA Deutsche Bauwert neben architektonischer und städtebaulicher Qualität vor allem Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle. Während die denkmalgeschützten Bestandsgebäude nach dem KfW-Effizienzhausstandard Denkmal saniert werden, sind die Neubauten im KfW-Effizienzhausstandard 40 geplant. So verbindet das Quartier den Erhalt historischer Bausubstanz mit den Anforderungen an modernes, energieeffizientes Wohnen.Oberbürgermeister Erik Pauly würdigte das Engagement des Projektentwicklers und die städtebauliche Bedeutung des Vorhabens: „Die DBA Deutsche Bauwert zeigt mit ihrem Engagement auf dem gesamten Areal, wie sich eine umfassende, bauliche Entwicklung mit einem hohen Anspruch an Gestaltung, Qualität und städtebauliche Einbindung umsetzen lässt.“Auch Uwe Birk, Vorstand der DBA Deutsche Bauwert AG, blickt positiv auf die Entwicklungen in Donaueschingen: „Mit der Rohbaufertigstellung des ersten Neubaus erreichen wir einen wichtigen Meilenstein. Mein besonderer Dank gilt allen beteiligten Handwerkern, Fachunternehmen und Projektpartnern, die mit ihrem Engagement und ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit maßgeblich zu diesem Fortschritt beigetragen haben. Mit dem gemeinsamen Mittagessen möchten wir bewusst ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber allen Beteiligten setzen.“Parallel zu den fortschreitenden Bauarbeiten startet die DBA Deutsche Bauwert mit dem Verkauf der letzten Wohneinheiten sowie mit der Vermietung. 90 Prozent sind bereits verkauft, derzeit suchen damit nur noch 16 der 148 Wohnungen einen neuen Eigentümer, darunter eine attraktive Penthouse-Wohnung. Die Vermietung erfolgt etappenweise seit Oktober – den Anfang macht das Objekt im Hindenburgring 15/15a, erste Mietverträge sind bereits unterschrieben.Damit beginnt bereits vor der vollständigen Fertigstellung die schrittweise Belebung des neuen Quartiers. Vier der insgesamt fünf Häuser werden im kommenden Jahr bezugsfertig, bereits ab 1. März 2027 sollen die ersten Mieter ihre neuen Wohnungen beziehen können. Die Gesamtfertigstellung des Quartiers ist für Mitte 2028 geplant.Die DBA Deutsche Bauwert AG mit Sitz in Baden-Baden und Niederlassung in Wiesbaden gehört zu den führenden Anbietern für Neubau-, Denkmal-, Konversions- und Revitalisierungsprojekte in Deutschland. Seit rund drei Jahrzehnten ist das Unternehmen in der Entwicklung nachhaltiger und zeitgemäßer Wohnkonzepte für gehobene Ansprüche in denkmalgeschützten Objekten und Objekten in ausgewiesenen Sanierungsgebieten tätig und legt einen Fokus auf Projekte im Neubau. Der Wohnimmobilien-Spezialist hat mit seinen Tochtergesellschaften mittlerweile ca. 4.100 Wohneinheiten entwickelt.