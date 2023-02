Jung, aktiv, kurzsichtig? Kontaktlinsen für Jugendliche und junge Erwachsene

80 % der Kontaktlinsenträger und -trägerinnen ihre Kontaktlinsen bei Sport und sportlichen Aktivitäten,

80 % bei besonderen Anlässen,

74 % in Verbindung mit einer Sonnenbrille und

63 % bei Treffen mit Freunden und Familie.

CooperVision Datenbestand 2021. Young Wearer-Umfrage 868 Verbraucherinnen und Verbraucher im Alter von 16–24 Jahren, Verve-Umfrage. Spanien (241), Deutschland (130), Skandinavien (210), Vereinigtes Königreich (139) und Polen (148). CooperVision Datenbestand 2021. Young Wearer-Umfrage 868 Verbraucherinnen und Verbraucher im Alter von 16–24 Jahren, Verve-Umfrage. Vereinigtes Königreich (139), Deutschland (130), Polen (148), Spanien (241) und Skandinavien (210). CooperVision Datenbestand 2021. Young Wearer-Umfrage 1.480 Verbraucherinnen und Verbraucher im Alter von 16–24 Jahren, Verve-Umfrage. Vereinigtes Königreich (218), Deutschland (315), Polen (261), Spanien (308) und Skandinavien (378). CooperVision Datenbestand 2021. Young Wearer-Umfrage 3.001 (Brillen)/1.480 (Kontaktlinsen). Verbraucherinnen und Verbraucher im Alter von 16–24 Jahren, Verve-Umfrage. Spanien (638/308), Deutschland (518/315), Skandinavien (642/378), Vereinigtes Königreich (718/218) und Polen (485/261). Statistisch signifikant p < 0,5. Sport: Verletzungssichere Brillen tragen: www.kinderaerzte-im-netz.de CooperVision Datenbestand 2021. Young Wearer-Umfrage 1.781 Verbraucherinnen und Verbraucher im Alter von 16–24 Jahren, Verve-Umfrage. Vereinigtes Königreich (516), Deutschland (332), Polen (288), Spanien (311) und Skandinavien (334). , Deutschland (332), Polen (288), Spanien (311) und Skandinavien (334).

Home-Schooling, Team Calls, Social-Media: Täglich sitzen wir vor Bildschirmen oder Smartphones, werfen unzählige Blicke auf kleine und große Displays. Das strapaziert unsere Augen, für Kinder und Jugendliche birgt es sogar ein besonderes Risiko. Sitzen sie zu lange vor Monitoren ohne ausreichenden Tageslichtausgleich im Freien, kann dies in der Entwicklungsphase zu einem übermäßigen Längenwachstum der Augen und damit einer fortschreitenden Kurzsichtigkeit führen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die unter Kurzsichtigkeit leiden, in den letzten Jahren rapide zugenommen hat.Eine Brille gehört schon lange zur Normalität, sie korrigiert unsere Sehfehler und ist gleichzeitig stylisches Modeaccessoire. Manchmal ist sie aber einfach nur im Weg, lässt zu wenig Freiraum oder sich gar nicht erst finden. Diese Erfahrung dürften auch Jugendliche und junge Erwachsene bei vielen ihrer Unternehmungen machen. Dann kann es sich auszahlen, über Kontaktlinsen nachzudenken.Ob auf Festivals, auf der Achterbahn, beim Sport oder auf Reisen: Die Vorteile der Kontaktlinse sind bei vielen Aktivitäten kaum zu übertreffen.Kontaktlinsen kommen im Gegensatz zur Brille ohne Fassung aus und bieten dadurch uneingeschränkte Sicht durch ein großes freies Blickfeld. Selbst bei schweißtreibenden Einsätzen können Kontaktlinsen weder beschlagen noch verrutschen und bleiben stabil und ungetrübt dort, wo sie hingehören. Viele Sportarten mit Körperkontakt und ausholenden Bewegungen bergen für Brillenträger und Brillenträgerinnen nicht zu unterschätzende Verletzungsgefahren.Mit Kontaktlinsen lassen sich diese Risiken weitgehend vermeiden. Sie können sogar problemlos mit einer Schutzausrüstung kombiniert werden, passen unter jedes Visier und jedes Schutzbrillenmodell und hinterlassen keine lästigen Druckstellen. Und wer beim Autofahren Kontaktlinsen trägt, hat viel Blick- und Bewegungsfreiheit für schnelle Blickwechsel und Reaktionen. Wertvolle Punktgewinne also für die Kontaktlinse im Vergleich zur Brille. Modisch neutral, ist sie gleichermaßen eine willkommene Alternative für alle, die sich mit Brille nicht so wohl fühlen und sich eine dezentere Sehhilfe wünschen.Mittlerweile gibt es ein großes Angebot an praktischen Einmalkontaktlinsen für fast jede Art der Sehkorrektion. Sie können ganz nach Wunsch nur zu bestimmten Anlässen oder über den ganzen Tag hinweg getragen werden, machen alles mit und werden am Ende des Tages einfach entsorgt. Der Pflegeaufwand entfällt – ein weiteres Plus im umtriebigen Alltag von jungen Menschen. Einmalkontaktlinsen passen in jede Jacken-, Hand- und Sporttasche und sind schnell griffbereit, wenn sie gebraucht werden.Die hohe Akzeptanz von Kontaktlinsen bei jungen Trägern und Trägerinnen wird auch durch eine aktuelle Studie von CooperVision belegt. 59 Prozent der 16- bis 24-Jährigen, die zwischen Kontaktlinsen und Brille wechseln, bevorzugen ihre Kontaktlinsen.Noch höher ist der Zuspruch, fragt man die gleiche Zielgruppe nach dem Vorzug bei einzelnen Aktivitäten. So tragen:Die Ergebnisse bestätigen nicht nur die Zufriedenheit junger Kontaktlinsenträgerinnen und Kontaktlinsenträger. Sie zeigen gleichzeitig, dass es durchaus kein Widerspruch ist, sowohl Kontaktlinsen als auch Brille zu tragen. Vielmehr ist es ein großer Vorteil, je nach Aktivität und Präferenz, zwischen beiden wechseln zu können.Auch wenn die Vorteile für das Kontaktlinsentragen offensichtlich sind, haben immer noch viele junge Menschen Bedenken, Kontaktlinsen zu tragen.Diese Bedenken aus dem Weg zu räumen, ist das Ziel des Kontaktlinsenherstellers CooperVision in seiner aktuellen Kampagne, die mit Vorurteilen und Falschinformationen, sogenannten Fake News, aufräumt. So können Kontaktlinsen beispielsweise nicht hinter das Auge rutschen, wie einige befürchten. Sie sind für fast Jeden geeignet, einfach in der Handhabung, komfortabel und zu erschwinglichen Preisen zu erhalten. Das zeigt allein schon die Tatsache, dass Kontaktlinsen weltweit millionenfach von Teenagern und jungen Erwachsenen mit Überzeugung getragen werden.Der Kontaktlinsenhersteller CooperVision befasst sich seit vielen Jahren mit der Augengesundheit junger Träger und Trägerinnen und hat Kontaktlinsenprogramme entwickelt, die genau auf Teenager und junge Erwachsene zugeschnitten sind. Wer zum ersten Mal über Kontaktlinsen nachdenkt, ist beispielsweise mit den Einmalkontaktlinsen Live, clariti1 day oder MyDaygut beraten. Diese praktischen Einmalkontaktlinsen oder auch Singles, wie CooperVision seine Tageslinsen nennt, sind flexibel, modern und perfekt geeignet, um jeden Tag für spontane Unternehmungen gerüstet zu sein. Alle drei können Kurz- und Weitsichtigkeit korrigieren, sind unkompliziert zu handhaben und überzeugen durch hervorragende Sehqualität. Neben ihren praktischen Vorteilen sorgen sie für gesunde Augen. Das liegt zum einen am atmungsaktiven weichen Silikonhydrogel-Kontaktlinsenmaterial mit seiner hohen Sauerstoffstoffdurchlässigkeit, zum anderen an ihren innovativen Kontaktlinsentechnologien.Wer sich erstmalig für Kontaktlinsen interessiert, erhält bei Fachkräften der Augenoptik oder bei Augenärzten und Augenärztinnen eine professionelle Beratung und Antworten auf alle Fragen. Hier wird häufig ein Probetragen angeboten.