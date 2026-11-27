Mit dem Winterguide, Ausgabe #231, veröffentlicht Contentway am 27. Dezember 2026 in der WELT eine Kampagne rund um die Winter- und Weihnachtszeit. Im Fokus stehen gemeinsame Momente mit Familie und Freunden, kulinarische Inspirationen, stimmungsvolle Weihnachtsmärkte sowie Ideen für Bewegung, Wintersport und Reisen. Die Ausgabe zeigt, wie vielfältig sich die kalte Jahreszeit gestalten und bewusst genießen lässt.



Wie wertvoll gemeinsame Zeit gerade in den Wintermonaten ist, betont Sebastian Heimann, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Familienverbandes: „Der Winter erinnert uns daran, dass das Kostbarste, was wir einander schenken können, keine glänzenden Pakete unter dem Baum sind, sondern unsere ungeteilte Aufmerksamkeit.“ Auch Moderatorin Nazan Eckes spricht im Interview über Familientraditionen und besondere Weihnachtsmomente mit ihren Kindern.



Kulinarische Inspirationen liefern Johann Lafer mit Einblicken in seine Festtagstraditionen und Steffen Henssler mit praktischen Kochhacks für den Alltag. „Kochen ist alles, aber nicht kompliziert“, lautet sein Credo.



Darüber hinaus stellt der Winterguide besondere Weihnachtsmärkte in Deutschland vor und zeigt, wie Bewegung und Skigymnastik dabei helfen, aktiv durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Auch für die Reiseplanung bietet die Ausgabe Inspirationen – von winterlichen Urlaubszielen bis hin zu Fernreisen in wärmere Regionen.

(lifePR) (