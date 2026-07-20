Verdacht der zweckwidrigen Verwendung von Anleihegeldern bei der „19. Wiener Grundbesitz-Anleihe plus“

wer die Weiterleitung der Anleihegelder veranlasst hat,

auf welcher rechtlichen Grundlage diese erfolgte,

ob die Verwendung mit den Emissionsunterlagen vereinbar war und

welche Ansprüche den betroffenen Anlegern zustehen.

Nach einem Schreiben der Kanzlei Kaan Cronenberg Rechtsanwälte an die Anleihegläubiger sollen Recherchen ergeben haben, dass die Anleihemittel, sondernworden seien. Die CPI Beteiligungen GmbH musste im Jahr 2022 Insolvenz anmelden.Nach Mitteilung der Rechtsanwälte führte diese Weiterleitung dazu, dass die Emittentin nicht mehr über ausreichendes werthaltiges Vermögen verfügte und die ursprünglich vorgesehene wirtschaftliche Besicherung der Anleihe nicht mehr gegeben gewesen sei. Die Forderung gegen die inzwischen insolvente CPI Beteiligungen GmbH wurde zwar im Insolvenzverfahren anerkannt, eine vollständige Befriedigung der Anleger erscheint nach Einschätzung der Kanzlei Kaan Cronenberg Rechtsanwälte jedoch unwahrscheinlich.CLLB Rechtsanwälte empfehlen den betroffenen Anleihegläubigern daher, ihre Anleihen aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen und ihre Forderungen fällig zu stellen. Diese Empfehlung stützt sich auf die im Schreiben geschilderten Tatsachen und die daraus gezogenen rechtlichen Schlussfolgerungen.Die Insolvenz der CPI Beteiligungen GmbH war Teil einer größeren Insolvenzserie innerhalb der damaligen CPI-Unternehmensgruppe. Laut Gläubigerschutzverbänden und Medienberichten waren Anleihen mit einem ausstehenden Volumen von mehr als 40 Millionen Euro betroffen.Anleger fordern nun eine umfassende Aufklärung der Geldflüsse innerhalb der Unternehmensgruppe. Dabei soll insbesondere geklärt werden,Darüber hinaus sollten betroffene Anleger nach Auffassung von Verbraucherschützern und spezialisierten RechtsanwältenNach Angaben zahlreicher Anleger wurde dieim Beratungsgespräch als, teilweise sogar alsdargestellt. Sollte sich im Einzelfall bestätigen, dass die tatsächlichen Risiken der Anlage, die Nachrangigkeit oder eine mögliche zweckwidrige Verwendung der Anlegergelder nicht ordnungsgemäß erläutert wurden, können – abhängig von den Umständen des jeweiligen Beratungsgesprächs –in Betracht kommen.Ob solche Ansprüche bestehen, hängt von den jeweiligen Beratungsunterlagen, der Dokumentation des Beratungsgesprächs sowie den konkreten Aussagen gegenüber dem Anleger ab und bedarf einer Einzelfallprüfung.Dabei sind insbesondere Verjährungsfristen zu beachten.