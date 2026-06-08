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TGI AG – Verdacht auf Betrug und Geldwäsche

Staatsanwaltschaft Liechtenstein hat Ermittlungen aufgenommen

(lifePR) (München, )
Anleger, die in Goldanlagen der TGI AG mit Sitz in Liechtenstein investiert haben, dürften angesichts der Entwicklungen zutiefst beunruhigt sein. Nachdem bereits die BaFin und die Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein den Vertrieb verschiedener Vermögensanlagen verboten haben, ließ die Staatsanwaltschaft Liechtenstein den Geschäftssitz der TGI AG in Vaduz am 2. Juni 2026 durchsuchen.

Gegenstand der Ermittlungen sind Verdachtsmomente hinsichtlich gewerbsmäßigen schweren Betrugs, Geldwäsche sowie möglicher Verstöße gegen das liechtensteinische Bankengesetz. Das Unternehmen bestätigte die Durchsuchungsmaßnahmen, wies die erhobenen Vorwürfe in einer Stellungnahme vom 4. Juni 2026 aber entschieden zurück.

„Bislang besteht nur ein Verdacht und es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Dennoch dürften die Ermittlungen sowie die Warnungen und Maßnahmen der Aufsichtsbehörden die Anleger der TGI AG  zunehmend verunsichern“, sagt Rechtsanwalt Thomas Sittner, CLLB Rechtsanwälte.

Die TGI AG bot ihren Kunden verschiedene Goldanlagen zum Teil mit Rabatten bis zu 72 Prozent auf den Kaufpreis an. Voraussetzung war, dass die Anleger der TGI AG das Gold zunächst zur Aufbewahrung überlassen. Das alarmierte zunächst die BaFin. Die deutsche Finanzaufsicht untersagte das öffentliche Angebot für die Produkte „Customer Basic 2 %“ und „Customer Basic 2 % + Treuerabatt“ in Deutschland. Nach Auffassung der Behörde handelt es sich um Vermögensanlagen, für deren Vertrieb ein gesetzlich vorgeschriebener Verkaufsprospekt erforderlich gewesen wäre, den die TGI AG nicht vorgelegt hat.

Auch die Finanzmarktaufsichten in Liechtenstein und Österreich schalteten sich ein. Beide Behörden veröffentlichten am 22. April 2026 Warnhinweise zu Angeboten der TGI AG.

Die FMA Liechtenstein stellte dabei klar, dass die Gesellschaft weder über eine aufsichtsrechtliche Bewilligung noch über eine Registrierung verfüge, die zur Erbringung bestimmter Finanzdienstleistungen erforderlich wäre. Daher dürfe die TGI AG keine bewilligungspflichtigen Geschäfte betreiben. Anlegern wurde ausdrücklich geraten, keine Investitionen im Zusammenhang mit den Angeboten des Unternehmens vorzunehmen und keine Gelder an die Gesellschaft zu überweisen.

Die österreichische Finanzmarktaufsicht verwies darauf, dass die TGI AG nicht über die erforderliche Konzession verfüge, um erlaubnispflichtige Bankgeschäfte in Österreich anzubieten.

Mit einer weiteren Verfügung vom 26. Mai 2026 verschärfte die liechtensteinische FMA ihr Vorgehen. Die Behörde ordnete an, dass die TGI AG die Produkte „Customer Basic 2 %“, „Sales Premium“ und „Sofortrabatt“ nicht länger öffentlich anbieten oder vertreiben darf. Nach Einschätzung der Aufsicht werde mit diesen Angeboten ein erlaubnispflichtiges Einlagengeschäft betrieben. Zudem wurde festgelegt, dass bereits vereinnahmte Kundengelder nur noch für einen Zeitraum von höchstens vier Monaten gehalten werden dürfen.

Spätestens nachdem die Staatsanwaltschaft Liechtenstein Ermittlungen aufgenommen hat, dürften sich Anleger die Frage stellen, wie sie ihr investiertes Geld schützen können. Dazu können verschiedene rechtliche Möglichkeiten geprüft werden.

Sofern die TGI AG in Deutschland tatsächlich gegen die Prospektpflicht und damit gegen das Vermögensanlagengesetz verstoßen haben sollte, können betroffene Anleger Anspruch auf Rückabwicklung des Vertrags haben. Auch die Möglichkeit einer Vertragskündigung kann geprüft werden.

Zudem können ggf. auch Schadenersatzansprüche gegen die Anlageberater bzw. Anlagevermittler entstanden sein, wenn diese nicht ordnungsgemäß über die bestehenden Risiken aufgeklärt oder die Plausibilität des Geschäftsmodells nicht hinreichend geprüft haben.

CLLB Rechtsanwälte unterstützt Anleger der TGI AG bei der Durchsetzung ihrer rechtlichen Möglichkeiten.

Mehr Informationen: https://www.cllb.de/

CLLB Rechtsanwälte Liebl, Leitz, Braun, Kainz Partnerschaft mbB

CLLB Rechtsanwälte steht für herausragende Expertise auf dem Gebiet des Zivilprozessrechts. Die Ausarbeitung und erfolgreiche Umsetzung einer zielführenden Prozessstrategie ist nicht nur in Großverfahren mit mehreren hundert Geschädigten ein entscheidender Faktor. Auch komplexe Einzelverfahren gerade mit internationalem Bezug können nur durch den Einsatz spezifischer Erfahrung und detaillierter Sach- und Rechtskenntnis optimal geführt werden. Unsere Anwälte verfügen über langjährige Erfahrung vor Gerichten in der gesamten Bundesrepublik. Die Kanzlei CLLB Rechtsanwälte wurde im Jahr 2004 in München gegründet und konnte sich durch zahlreiche Erfolge in aufsehenerregenden Verfahren bereits nach kurzer Zeit etablieren. Beinahe zwangsläufig war deshalb die Erweiterung der Repräsentanz mit Eröffnung eines weiteren Standortes in der Bundeshauptstadt Berlin im Jahr 2007. Neben den vier Gründungspartnern István Cocron, Steffen Liebl, Dr. Henning Leitz und Franz Braun, deren Anfangsbuchstaben für die Marke "CLLB" stehen, sind mit Alexander Kainz 2008 und Thomas Sittner 2017 zwei weitere Partner für den Mandantenerfolg verantwortlich. Mittlerweile vertreten dreizehn Rechtsanwälte von CLLB die rechtlichen Interessen ihrer Mandanten. Sie sind dabei vorwiegend auf Klägerseite tätig und machen für sie Schadensersatzforderungen geltend. Das heißt kurz zusammengefaßt: Wir können Klagen.

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