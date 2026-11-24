Die Kanzlei CLLB Rechtsanwälte befasst sich aktuell mit drei nahezu identischen Betrugsfällen zulasten von Kunden der N26 Bank SE. Innerhalb weniger Wochen, zwischen dem 25. Oktober und 14. November 2026, wurden drei Bankkunden durch eine offenbar gezielt auf N26 zugeschnittene Betrugsmasche um insgesamt nahezu 90.000 Euro geschädigt. Besonders auffällig: Die Täter veranlassten ihre Opfer zur Aufnahme hoher Bankkredite, bevor sie die Konten über digitale Zahlungskarten leerräumten.



Betrugsmasche beginnt mit zwei Kleinbetragsabbuchungen



In sämtlichen Fällen begann der Betrug mit zwei unautorisierten Kartenbelastungen über jeweils 6,50 Euro, teilweise beim Anbieter „Joe & The Juice“. Kurz darauf meldeten sich die Kriminellen bei den Mandanten und gaben sich als Mitarbeiter der N26-Sicherheitsabteilung aus. Dabei nutzten die Täter unter anderem manipulierte Anruferkennungen und täuschend echt wirkende Sicherheitsnachrichten.



Tatsächlich führten diese vermeintlichen Sicherheitsmaßnahmen dazu, dass die Bankkunden ungewollt hohe Kredite aufnahmen beziehungsweise Dispositionsrahmen aktivierten.



Zugleich gelang es den Tätern offenbar, die Zahlungskarten der Betroffenen mit digitalen Wallets auf fremden Geräten zu verknüpfen. Unmittelbar danach erfolgten mehrere hochpreisige Kartenzahlungen, insbesondere bei Apple Stores in Großbritannien.



Die Geschädigten hatten diese Einkäufe nach eigenen Angaben weder selbst vorgenommen, noch autorisiert.



In zwei der Fälle hat N26 die geltend gemachten Erstattungsansprüche bislang abgelehnt und dabei insbesondere auf die durchgeführten Authentifizierungsvorgänge verwiesen.



Aus Sicht von CLLB Rechtsanwälte bestehen jedoch erhebliche rechtliche Zweifel an dieser Argumentation. Nach § 675u BGB sind Banken grundsätzlich verpflichtet, nicht autorisierte Zahlungsvorgänge zu erstatten. Allein die Bestätigung einer Wallet-Registrierung bedeutet nicht, dass auch die anschließend von Dritten vorgenommenen Zahlungen autorisiert wurden.



Der Europäische Gerichtshof hat zudem mit Urteil vom 15. Oktober 2026 (C-70/25) klargestellt, dass eine Bank die unverzügliche Erstattung grundsätzlich nicht allein wegen des Vorwurfs grober Fahrlässigkeit verweigern darf. Eine mögliche spätere Haftung des Kunden ist gesondert zu prüfen.



„Besonders bemerkenswert ist, dass innerhalb kürzester Zeit erhebliche Kreditbeträge bereitgestellt und anschließend zahlreiche hochpreisige Kartenzahlungen über neu eingerichtete, digitale Wallets durchgeführt werden konnten. Weil die Zahlungen nicht von den Mandanten autorisiert wurden, hat die Bank die unautorisierten Abbuchungen grundsätzlich zu erstatten.“, erklärt Rechtsanwalt Ruigrok van de Werve von CLLB Rechtsanwälte.



CLLB Rechtsanwälte vertritt bundesweit geschädigte Bankkunden in Auseinandersetzungen wegen Phishing, ungewollten Krediten, unautorisierten Zahlungsvorgängen und weiteren Formen des Onlinebanking-Betrugs.

(lifePR) (