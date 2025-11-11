Wie verhindert man Tau in wasserdichten Behältern?
Je nach Raumtemperatur kann die Luft unterschiedlich hohe Mengen an Wasserdampf enthalten. Man spricht hier von der relativen Luftfeuchtigkeit in % (mehr Info dazu). Tau bildet sich, wenn mehr Wasserdampf da ist, als die Luft noch aufnehmen kann. Dann ist die Luft gesättigt. Warme Luft kann viel Dampf aufnehmen und kalte Luft wenig.
Wenn Sie zum Beispiel ein Stück Käse bei warmer Raumluft in eine wasserdichte Lebensmitteldose verpacken und dann in den Kühlschrank räumen, passiert folgendes: Die eingeschlossene warme Luft in der Dose nimmt allmählich die Kühlschranktemperatur an. Irgendwann ist sie so kühl wie alles im Kühlschrank. Dann kann sie jedoch nicht mehr so viel Wasserdampf enthalten, wie vorher bei warmer Raumluft. Der überschüssige Wasserdampf wird dann als Tau sichtbar. An den Innenwänden bilden sich Tautropfen.
Deshalb ist manchen wasserdichten Lebensmitteldosen ein Abtropfgitter beigelegt, denn Lebenmitteldosen wechseln üblicherweise oft vom Warmen ins Kalte, also vom Tisch in den Kühlschrank und zurück. Das Abtropfgitter verhindert, dass der Käse dann in der Nässe liegt.
Auf große wasserdichte Aufbewahrungsboxen für den Keller trifft das Problem der Taubildung leider genauso zu. Zudem ist zu bedenken, dass in einem großen Behälter vielleicht über hundert Liter Luft eingeschlossen sein können. Je nach Temperatur ist darin auch eine erhebliche Menge Wasserdampf enthalten. Da man diese Feuchtigkeit nicht als Tau in der Box haben will, gibt es einen Trick der dies verhindern hilft.
TIPP
Befüllen Sie Ihre wasserdichte Aufbewahrungsbox nicht im warmen Wohnzimmer, sondern im Kühlen ─ also zum Beispiel im Keller! Wenn die Lagertemperatur und die Packraumtemperatur ähnlich sind, wird Tau vermieden, weil außen und innen gleich viel Wasserdampf in der Luft ist.
Beispiel: Wenn Sie Aktenordner im Keller lagern wollen und mit einem wasserdichten Behälter vor Feuchtigkeit schützen wollen, dann lassen Sie die Archivierungsbox mit den Aktenordnern zuerst eine Weile offen in eben diesem Keller stehen. Setzen Sie erst dann in den Deckel sauber auf und schließen Sie die Box.
Manchmal lassen sich Temperaturbrüche nicht vermeiden, zum Beispiel beim Camping oder anderen Outdoor-Aktivitäten. Dann kann man sich behelfen, indem man der Box ein Trocknungsmittel aus Silika-Gel beifügt. Dieses ist in kleinen Beutelchen zu kaufen (zum Beispiel hier). Als Faustregel gilt: 1 Gramm Silika-Gel pro Liter Luftvolumen. Wer es genau wissen will, findet hier einen Mengenrechner. Nicht vergessen: Von Zeit zu Zeit müssen die Trocknungsmittel ausgetauscht werden, weil sie mit Feuchtigkeit gesättigt sind und nichts mehr aufnehmen können. Für Lebensmitteldosen ist Silika-Gel aus gesundheitlichen Gründen nicht zu empfehlen. Es gibt zwar auch Sorten, die für Lebensmittel geeignet sein sollen, dann bitte vorher gut informieren, wenn Sie diese verwenden wollen.