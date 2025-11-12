Sind Lebensmitteldosen im CLICKBOX-Sortiment BPA-frei?
Eine Information für Verbraucher über Weichmacher in Kunststoffdosen
Weichmacher und BPA sind in vielen Gegenständen enthalten, mit denen wir im Alltag in Berührung kommen – auch in manchen Kunststoffboxen. BPA ist die Abkürzung für Bisphenol A. Dies ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Diphenylmethan-Derivate und eines der Bisphenole. BPA dient vor allem als Ausgangsstoff für die Synthese einiger polymerer Kunststoffe und hat große wirtschaftliche und technische Bedeutung als Antioxidans in Weichmachern.
Warum ist BPA schädlich?
BPA gehört zu den Stoffen, die im Körper eine hormonähnliche Wirkung haben können. Möglicherweise können diese Stoffe die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Die BPA-Konzentration im Blut steht im Verdacht, die Spermaqualität zu schädigen.
Auf Wikipedia werden zahlreiche Studien aufgeführt, die den Verdacht zu bestätigen scheinen, dass das gesundheitsschädliche Potenzial von BPA höher ist als bisher angenommen. Eine Auswertung von knapp 100 Studien im Jahr 2013 deutet darauf hin, dass auch geringe Dosen BPA gesundheitsschädlich sein können.
Sind BPA inzwischen verboten?
Schon 2011 wurde BPA in Babyflaschen und Schnullern verboten. Im Januar 2015 hat die EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) strengere Grenzwerte vorgegeben. Am 19. Dezember 2024 beschloss die EU-Kommission schließlich ein Verbot von Bisphenol A bis 20. Juli 2026. Danach darf BPA nicht mehr in Verpackungen mit Lebensmittelkontakt verwendet werden. Die meisten Hersteller von Lebensmitteldosen haben jedoch von sich aus längst auf Verbrauchersorgen reagiert und bieten BPA-freie Produkte an.
Welche Kunststoffboxen bei CLICKBOX sind BPA-frei?
Polyolefine enthalten kein Bisphenol A. Zu diesen Polyolefinen gehören z.B. Polypropylen (PP) oder Polyethylen (PE). Die meisten Behälter im CLICKBOX-Sortiment sind aus PP hergestellt und somit BPA-frei. Auf Behältern, die in erster Linie für die Aufbewahrung von Lebensmitteln gedacht sind, informieren die Hersteller mittels Logos oder Piktogrammen über dieses Merkmal. Solche Produkte sind beispielsweise: SmartStore Boxen oder Lock&Lock Dosen. Auf die Eignung für Säuglingsnahrung wird ebenfalls ausdrücklich hingewiesen.