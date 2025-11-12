Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1042183

Clickbox e.K. In der Au 8 72622 Nürtingen, Deutschland http://www.clickbox.de
Ansprechpartner:in Herr Bernhard Schorsy +49 7022 92380
Logo der Firma Clickbox e.K.

Sind Lebensmitteldosen im CLICKBOX-Sortiment BPA-frei?

Eine Information für Verbraucher über Weichmacher in Kunststoffdosen

(lifePR) (Nürtingen, )
Im Liefersortiment der Firma CLICKBOX finden sich viele Lebensmitteldosen, Frischhaltedosen und Kunststoffboxen. Eine wichtige Frage für Nutzerinnen und Nutzer ist, ob diese irgendwelche Weichmacher enthalten und insbesondere, ob sie BPA-frei sind.

Weichmacher und BPA sind in vielen Gegenständen enthalten, mit denen wir im Alltag in Berührung kommen – auch in manchen Kunststoffboxen. BPA ist die Abkürzung für Bisphenol A. Dies ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Diphenylmethan-Derivate und eines der Bisphenole. BPA dient vor allem als Ausgangsstoff für die Synthese einiger polymerer Kunststoffe und hat große wirtschaftliche und technische Bedeutung als Antioxidans in Weichmachern.

Warum ist BPA schädlich?

BPA gehört zu den Stoffen, die im Körper eine hormonähnliche Wirkung haben können. Möglicherweise können diese Stoffe die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Die BPA-Konzentration im Blut steht im Verdacht, die Spermaqualität zu schädigen.

Auf Wikipedia werden zahlreiche Studien aufgeführt, die den Verdacht zu bestätigen scheinen, dass das gesundheitsschädliche Potenzial von BPA höher ist als bisher angenommen. Eine Auswertung von knapp 100 Studien im Jahr 2013 deutet darauf hin, dass auch geringe Dosen BPA gesundheitsschädlich sein können.

Sind BPA inzwischen verboten?

Schon 2011 wurde BPA in Babyflaschen und Schnullern verboten. Im Januar 2015 hat die EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) strengere Grenzwerte vorgegeben. Am 19. Dezember 2024 beschloss die EU-Kommission schließlich ein Verbot von Bisphenol A bis 20. Juli 2026. Danach darf BPA nicht mehr in Verpackungen mit Lebensmittelkontakt verwendet werden. Die meisten Hersteller von Lebensmitteldosen haben jedoch von sich aus längst auf Verbrauchersorgen reagiert und bieten BPA-freie Produkte an.

Welche Kunststoffboxen bei CLICKBOX sind BPA-frei?

Polyolefine enthalten kein Bisphenol A. Zu diesen Polyolefinen gehören z.B. Polypropylen (PP) oder Polyethylen (PE). Die meisten Behälter im CLICKBOX-Sortiment sind aus PP hergestellt und somit BPA-frei. Auf Behältern, die in erster Linie für die Aufbewahrung von Lebensmitteln gedacht sind, informieren die Hersteller mittels Logos oder Piktogrammen über dieses Merkmal. Solche Produkte sind beispielsweise: SmartStore Boxen oder Lock&Lock Dosen. Auf die Eignung für Säuglingsnahrung wird ebenfalls ausdrücklich hingewiesen.

Clickbox e.K.

CLICKBOX - WOLRD OF BOXES

CLICKBOX e.K. | In der Au 8 | D-72622 Nürtingen
Tel. 0049 7022 9238-0 | Fax 0049 7022 9238-28
info@clickbox.de | www.clickbox.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.