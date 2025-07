"Lebst du nur oder wohnst du schon?" Diesen Slogan hast du schon mal etwas anders von einem schwedischen Möbelhaus gehört. Es ist nur so: Möbel allein schaffen kein gemütliches Wohnen. Damit es so richtig hyggelig wird, darf kein totales Chaos herrschen.Um dieses zu bewältigen, fertigt der schwedische Hersteller ORTHEX smarte Aufbewahrungsboxen. Diese Boxen haben die Marke SmartStore, weil sie wirklich beim smarten Aufräumen helfen. Mit diesen Kunststoffboxen finden deine Sachen schnell einen Platz und du den vollen Überblick.Die Boxen eignen sich für Wäsche, Zeitschriften und andere Papierunterlagen, Spielsachen, Lebensmittel und vieles mehr. Sie sind stapelbar und sind inklusive verschließbarem Deckel. Lebensmittelecht und weichmacherfrei sind sie auch. Sie sind in über 20 verschiedenen Größen zu haben.Und wo bekommt man diese Superboxen? Bei uns, bei CLICKBOX! Weil wir voll vom Nutzen und der Qualität dieser SmartStore Boxen überzeugt sind, vertreiben wir sie seit über zehn Jahren. Bestellen kannst du sie in unserem Onlineshop www.clickbox.de