Kleines Ferienhaus oder Ferienwohnung anmieten! Je kleiner, desto schneller werden die Räume warm und desto kostengünstiger gestaltet sich das Heizen.

Wie wird die Unterkunft beheizt? Eine Gasheizung und/oder ein Kamin sorgen für eine angenehmere Wärme als eine Klimaanlage mit Warmluft.

Welche Zimmer können beheizt werden?

Für Ruhesuchende: Muss ich in einer Ferienwohnung tatsächlich mit Nachbarn rechnen oder stehen die Nachbarwohnungen in der Nebensaison ohnehin leer?

Was kann ich über die Historie des Hauses herausfinden? Wurde es nur für den Sommer oder für den ganzjährigen Gebrauch gebaut?

Internet ! Wer arbeiten möchte, braucht natürlich eine stabile Internetverbindung. Einige Unterkünfte haben zum Beispiel einen Glasfaseranschluss. Andere wiederum besitzen lediglich mobile Router mit aufladbaren SIM-Karten. Wenn du eine bestimmte Unterkunft für dich ins Auge gefasst hast, solltest du dich vorab unbedingt informieren, ob sie für das remote Arbeiten geeignet ist.

Wenn du während deines Urlaubs arbeiten möchtest, informiere dich vorher außerdem, ob sich ein Raum oder ein Teil des Wohnzimmers, vielleicht sogar die Terrasse, als Arbeitsplatz für mehrere Stunden am Tag eignen.

Küche! Jeden Tag auswärts essen ist kostspielig und aufgrund der Winterpause vieler Restaurants gar nicht so einfach. Eine gut ausgestattete Küche ist darum ein Muss für einen längeren Winterurlaub in Süditalien. Auch hier gilt: Informier dich lieber vorab, ob all das, was du brauchst in der Küche der Unterkunft vorhanden ist oder eventuell vor deiner Ankunft noch besorgt werden kann.

Hand aufs Herz! Kam dir angesichts kurzer Tage, Dauergrau, Dauernebel, Dauerregen und frostigen Temperaturen nicht mindestens einmal in den Sinn, in Süditalien einfach zu überwintern? Mit diesem Gedanken bist du nicht allein.Anfragen für einen Winterurlaub in Süditaliens schönsten Ferienhäusern erreichen uns regelmäßig. Dank remoter Arbeitsweisen steht sogar längeren Aufenthalten nichts im Weg. Worauf du bei der Auswahl des richtigen Ortes und der richtigen Unterkunft unbedingt Acht geben solltest, haben wir für dich hier zusammengefasst.Du möchtest in Ruhe arbeiten oder dich einfach für eine gewisse Zeit zurückziehen und dich erholen? Dann ist ein Ferienhaus in der Regel die richtige Wahl. So garantiert es fast immer das richtige Maß an Privatsphäre und Ruhe. Vor dem Hintergrund eines Winterurlaubs müssen wir an dieser Stelle jedoch unbedingt eineinwerfen!Ferienhäuser in Süditalien sind schlicht nicht mit unseren Häusern vergleichbar und offenbaren gerade im Winter ihre Schwächen. Viele der Häuser wurden einst für den Sommerurlaub am Meer gebaut und sind daher ungenügend kälteisoliert und schwierig oder gar nicht beheizbar. Hinzu kommt, dass Heizen in Italien recht kostspielig ist, weshalb hier oftmals enorme Zusatzkosten für den Mieter entstehen.Wir raten daher, bei der Unterkunftsauswahl auf folgende Kriterien zu achten:Je nach persönlichen Vorlieben suchen wir im Urlaub eher die Abgeschiedenheit oder den Anschluss an die Einheimischen. Wir geben jedoch zu bedenken, dass einige Orte in Süditalien echte Urlaubsorte sind. Im Winter sind sie daher regelrecht verlassen, die Häuser sind verriegelt und der nächste Supermarkt liegt 10 km entfernt.Wir raten daher immer, sich für eine Unterkunft in oder in der Nähe eines ganzjährlich bewohnten Ortes zu entscheiden. Viele mögen sich mit etwas Leben um sich herum ein wenig sicherer fühlen; es macht aber vor allem die Gestaltung des Alltags leichter. Die Wege zu Geschäften, Bars, Metzgern und Gemüsehändlern sind kurz und können oft sogar zu Fuß erledigt werden. Außerdem gibt es in fast jedem Ort einmal pro Woche einen Wochenmarkt und mindestens ein Restaurant, das auch im Winter am Wochenende geöffnet hat.