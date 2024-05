Traditionelle apulische Lebensweise trifft einen der schönsten Sandstrände Süditaliens

Den langgezogenen Dünensandstrand rund um den Badeort Marina di Pescoluse erblickt man bereits bei der Anfahrt zum Anwesen von Augusto Corciulo, auf dem sich neben der Casa Liama ein weiteres Ferienhaus, die Pajara Augusto, befindet. Der Weg ins Paradies führt über schmale Straßen und vorbei an duftender mediterraner Macchia.



Als mediterran prachtvoll darf man auch das Anwesen selbst bezeichnen, auf dem sich Kakteen, Pinienbäume, Kapernbüsche, Olivenbäume und Palmen räkeln und ranken. Mittendrin stehen sichtgeschützt voneinander die beiden Ferienhäuser, die allein rein architektonisch Apulien pur sind.



Eine behagliche Liama mit gemütlichem Außenbereich



Ähnlich wie die Trulli waren die Liame in Apulien typische Bauernhäuser in einfacher, aber massiver Trockenbauweise aus Bruchsteinen. Im Gegensatz zu den Trulli ist ihr Grundriss jedoch quadratisch oder rechteckig. Typisch ist auch das Tonnengewölbe dieser Häuser.



Ein Teil der Geschichte der Casa Liama, die von Augustos Vater einst als Sommerresidenz für die Familie erworben wurde, ist anhand von Fotos in der Küche des Hauses für die Gäste nachvollziehbar. Heute verbringt er hier auf seiner großen Terrasse oder im Schatten hochgewachsener Bäume noch immer den Spätsommer. Nutzt er die Liama nicht selbst, so stellt er sie Gästen aus aller Welt zur Verfügung, um das wahre Apulien erleben zu dürfen.



Traditioneller Strandurlaub nahe der „Malediven des Salento“



Die Casa Liama mit ihren zwei Schlafzimmern und der schönen überdachten Terrasse liegt nur einen Steinwurf (ca. 2 km) von den zauberhaften Sandstränden Pescoluses entfernt. Bekannt sind diese als „Malediven des Salento“. Sie können sie rasch mit dem Auto erreichen oder auch zu Fuß, wenn die Temperaturen noch angenehm sind.



Das Haus selbst befindet sich nahe der Grundstückseinfahrt. Im Inneren hat es sich ebenso seinen traditionellen Charme erhalten. Man betritt die Liama über die Wohnküche mit einem Sofa und Essbereich mit Kamin sowie einer schönen gemauerten Küchenzeile. Diese ist ausgestattet mit Gasherd und Mikrowelle, einem Kühlschrank und einem Toaster.



Im Schlafbereich stehen ein Doppelschlafzimmer sowie ein Zimmer mit zwei Stockbetten zur Verfügung. Die Casa Liama verfügt darüber hinaus über ein Bad mit Dusche und Waschmaschine. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen Klimaanlage, TV, Fliegengitter, eine eigene Außendusche und ein eigener Grill im Außenbereich.



Unser Tipp: Pescoluse in der Nebensaison besuchen!



In den italienischen Schulferien, von Mitte Juni bis Mitte September, sind die Strände von Marina di Pescoluse sehr gut besucht und auch für Wochenendausflüge beliebt. Außerhalb dieser Zeiten kann man die feinen Dünenstrände jedoch in aller Ruhe genießen. Sie bieten sich auch hervorragend für lange Strandspaziergänge an.

