Rocca Cilento - Entschleunigung im südialienischen Bergdorf

Cilentano - Natürlich Süditalien!

Cilentano ist ein kleines touristisches Unternehmen mit Sitz in Regensburg. Tätigkeitsschwerpunkt der 1999 gegründeten Agentur ist die Vermittlung von individuellen und ortstypischen Ferienunterkünften von privat an privat in Süditalien. Neben Ferienhäusern und Ferienwohnungen befinden sich auch familiengeführte Landgüter, Bed & Breakfasts und Hotels im Programm. Cilentano ist ausschließlich in den Zielgebieten Cilento Nationalpark, Amalfiküste, Sizilien, Apulien und Capo Vaticano (Tropea) in Kalabrien tätig. In Kooperation mit lokalen Veranstaltern vermittelt Cilentano auch Koch-, Wander- und Radreisen.



Begonnen hat die Geschichte von Cilentano mit der Vermittlung von Ferienhäusern im Cilento. Von dem Landstrich im Süden der Region Kampanien leitet sich auch der Firmenname ab. Die sehr ursprüngliche und nach wie vor untouristische Gegend wurde 1991 gemeinsam mit dem Vallo di Diano zum zweitgrößten Nationalpark Italiens erklärt. Er ist zudem UNESCO-Weltkulturerbe. Er erstreckt sich vom berühmten Paestum im Norden bis nach Sapri im Süden und von der Küste des Tyrrhenischen Meeres bis in die beinah 2000 m hohen Berge des Vallo di Diano.



Die Küstenorte des Cilento leben hauptsächlich von inländischem Tourismus und Fischerei. Das Inland ist durch und durch agrarisch geprägt und eine Welt für sich. Dominierend sind der Anbau von Oliven, weißen Feigen, Wein , Obst und Hülsenfrüchten. Eine Vielzahl generationenübergreifenden Familienbetrieben hält traditionell Ziegen und Schafe, aus denen ortstypische Käsesorten wie der Cacioricotta hergestellt werden. Gäste dürfen sich im Cilento neben einem unglaublich sauberen Meer, imposanten Steilküsten, Meeresgrotten, feinen Stränden und traditioneller Küche auch auf unzählige Wander- und Radmöglichkeiten sowohl an der Küste als auch im bergigen Hinterland freuen. Zu den kulturellen Schätzen des Cilento zählen bedeutende Ausgrabungen wie die der antiken Städte Paestum und Velia mitsamt des Archäologischen Museums sowie die Karthause von Padula, die architektonisch einzigartig in Südeuropa ist.

alles anzeigen