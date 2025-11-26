Rocca Cilento - Entschleunigung im südialienischen Bergdorf
Zwischen Dorfleben, Natur und einer luxuriösen Burg
Obwohl bekannte Orte wie Castellabate und Agropoli nicht weit entfernt liegen, verirren sich die meisten Cilento-Reisenden in der Regel nicht in diese schöne Berglandschaft mit Blick auf den Alento-Stausee.
Aber – wir dürfen spoilern – es lohnt sich! Und das in vielerlei Hinsicht:
Da ist zum einem diese angenehme Ruhe, die man im Ort verspürt. Entschleunigung ist in Rocca Cilento mehr als nur eine Phrase. Die schmalen und teils steilen Gassen sind weder überlaufen noch dem süditalienischen Verkehrschaos preisgegeben.
Man kann hier ganz gemütlich durch den Ort hinauf zur imposanten Burg schlendern und immer wieder innehalten, um das malerische Panorama in alle Himmelsrichtungen zu genießen.
Die Burg - Il Castello di Rocca Cilento
Die imposante Burganlage am höchsten Punkt des Ortes ist etwas, was vermutlich die wenigsten Besucher hier erwarten, wenn sie sich nicht vorab mit ihr beschäftigt haben.
Sie ist das Wahrzeichen von Rocca und in der Welt berühmter als man vermuten mag. Uns hat sie staunen lassen.
Die Festung aus dem 12. Jahrhundert ist heute ein wahrlich luxuriöser Ort, der Gäste aus aller Welt beherbergt.
Ebenso sind im Castello u.a. das Bistrot dei Sanseverino und eine Sunset Bar mit einer atemberaubenden Meerblick-Terrasse untergebracht. Nach vorheriger Reservierung ist es somit möglich, als externer Gast Zutritt zur Burg zu erhalten.
Wandern und die Natur genießen
Rund um Rocca Cilento erstreckt sich ein wohltuendes grünes Bergpanorama, in dem auch Wanderungen und kürzere Spaziergänge möglich sind. Ein Weg führt zum Beispiel in das benachbarte Dorf Lustra und weiter in das Tal der Mühlen (Valle dei Mulini).
Das Naherholungsgebiet Oasi Fiume Alento (oft auch Diga Alento genannt) ist insbesondere für Familien mit Kindern und für Radfahrer ein guter Tipp.
Interessant ist die Gegend um Rocca Cilento ebenso in kulinarischer Hinsicht. In den vergangenen Jahren haben sich hier zahlreiche junge Winzer angesiedelt, deren Cantine inzwischen fest im und außerhalb des Cilento etabliert sind und oftmals auch Verkostungen vor Ort anbieten.