Rocca Cilento - Entschleunigung im südialienischen Bergdorf

Zwischen Dorfleben, Natur und einer luxuriösen Burg

Wie abwechslungsreich der Nationalpark Cilento in touristischer Hinsicht ist, wird bei einem Besuch des mittelalterlichen Dorfes Rocca Cilento deutlich. 

Obwohl bekannte Orte wie Castellabate und Agropoli nicht weit entfernt liegen, verirren sich die meisten Cilento-Reisenden in der Regel nicht in diese schöne Berglandschaft mit Blick auf den Alento-Stausee. 

Aber – wir dürfen spoilern – es lohnt sich! Und das in vielerlei Hinsicht:

Da ist zum einem diese angenehme Ruhe, die man im Ort verspürt. Entschleunigung ist in Rocca Cilento mehr als nur eine Phrase. Die schmalen und teils steilen Gassen sind weder überlaufen noch dem süditalienischen Verkehrschaos preisgegeben.

Man kann hier ganz gemütlich durch den Ort hinauf zur imposanten Burg schlendern und immer wieder innehalten, um das malerische Panorama in alle Himmelsrichtungen zu genießen.

Die Burg - Il Castello di Rocca Cilento

Die imposante Burganlage am höchsten Punkt des Ortes ist etwas, was vermutlich die wenigsten Besucher hier erwarten, wenn sie sich nicht vorab mit ihr beschäftigt haben.

Sie ist das Wahrzeichen von Rocca und in der Welt berühmter als man vermuten mag. Uns hat sie staunen lassen.

Die Festung aus dem 12. Jahrhundert ist heute ein wahrlich luxuriöser Ort, der Gäste aus aller Welt beherbergt.

Ebenso sind im Castello u.a. das Bistrot dei Sanseverino und eine Sunset Bar mit einer atemberaubenden Meerblick-Terrasse untergebracht. Nach vorheriger Reservierung ist es somit möglich, als externer Gast Zutritt zur Burg zu erhalten.

Wandern und die Natur genießen

Rund um Rocca Cilento erstreckt sich ein wohltuendes grünes Bergpanorama, in dem auch Wanderungen und kürzere Spaziergänge möglich sind. Ein Weg führt zum Beispiel in das benachbarte Dorf Lustra und weiter in das Tal der Mühlen (Valle dei Mulini).

Das Naherholungsgebiet Oasi Fiume Alento (oft auch Diga Alento genannt) ist insbesondere für Familien mit Kindern und für Radfahrer ein guter Tipp.

Interessant ist die Gegend um Rocca Cilento ebenso in kulinarischer Hinsicht. In den vergangenen Jahren haben sich hier zahlreiche junge Winzer angesiedelt, deren Cantine inzwischen fest im und außerhalb des Cilento etabliert sind und oftmals auch Verkostungen vor Ort anbieten.

Cilentano - Natürlich Süditalien!

Cilentano ist ein kleines touristisches Unternehmen mit Sitz in Regensburg. Tätigkeitsschwerpunkt der 1999 gegründeten Agentur ist die Vermittlung von individuellen und ortstypischen Ferienunterkünften von privat an privat in Süditalien. Neben Ferienhäusern und Ferienwohnungen befinden sich auch familiengeführte Landgüter, Bed & Breakfasts und Hotels im Programm. Cilentano ist ausschließlich in den Zielgebieten Cilento Nationalpark, Amalfiküste, Sizilien, Apulien und Capo Vaticano (Tropea) in Kalabrien tätig. In Kooperation mit lokalen Veranstaltern vermittelt Cilentano auch Koch-, Wander- und Radreisen.

Begonnen hat die Geschichte von Cilentano mit der Vermittlung von Ferienhäusern im Cilento. Von dem Landstrich im Süden der Region Kampanien leitet sich auch der Firmenname ab. Die sehr ursprüngliche und nach wie vor untouristische Gegend wurde 1991 gemeinsam mit dem Vallo di Diano zum zweitgrößten Nationalpark Italiens erklärt. Er ist zudem UNESCO-Weltkulturerbe. Er erstreckt sich vom berühmten Paestum im Norden bis nach Sapri im Süden und von der Küste des Tyrrhenischen Meeres bis in die beinah 2000 m hohen Berge des Vallo di Diano.

Die Küstenorte des Cilento leben hauptsächlich von inländischem Tourismus und Fischerei. Das Inland ist durch und durch agrarisch geprägt und eine Welt für sich. Dominierend sind der Anbau von Oliven, weißen Feigen, Wein , Obst und Hülsenfrüchten. Eine Vielzahl generationenübergreifenden Familienbetrieben hält traditionell Ziegen und Schafe, aus denen ortstypische Käsesorten wie der Cacioricotta hergestellt werden. Gäste dürfen sich im Cilento neben einem unglaublich sauberen Meer, imposanten Steilküsten, Meeresgrotten, feinen Stränden und traditioneller Küche auch auf unzählige Wander- und Radmöglichkeiten sowohl an der Küste als auch im bergigen Hinterland freuen. Zu den kulturellen Schätzen des Cilento zählen bedeutende Ausgrabungen wie die der antiken Städte Paestum und Velia mitsamt des Archäologischen Museums sowie die Karthause von Padula, die architektonisch einzigartig in Südeuropa ist.

