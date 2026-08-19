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Braucht man im Cilento ein Auto?

Tipps für die Urlaubsplanung in Italiens zweitgrößtem Nationalpark

(lifePR) (Mühlhausen, Thüringen, )
Diese Frage ist eindeutig mit einem JEIN zu beantworten. Als zweitgrößter Nationalpark umfasst der Cilento ein weitläufiges Territorium, in dem es weit mehr zu entdecken gibt als die rund 100 km lange Küste.

Wir raten daher, sich selbst vorab zwei zentrale Fragen zu beantworten:
  • Welche Art von Urlaub möchte ich im Cilento verbringen?
  • Wie und wo möchte ich im Cilento wohnen?
Wer seinen Urlaub hauptsächlich an einem Küstenabschnitt verbringen oder sich auf einen Ort konzentrieren möchte, kann im Cilento durchaus gut und bequem ohne Auto unterwegs sein. Wer viele Ausflüge plant, in verschiedenen Gegenden wandern möchte oder ein Haus in absoluter Alleinlage sucht, braucht hingegen fast zwingend ein Auto.

Urlaub im Cilento ohne Auto – geht das?

Ein Aufenthalt im Cilento kann ohne Auto gestaltet werden. Eine gute Beratung zu alternativen Fortbewegungsmitteln und den passenden Orten und Unterkünften macht dieses Vorhaben insbesondere für Cilento-Neulinge leichter.

Je nach Jahreszeit gestaltet sich die Fortbewegung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in den Cilento und innerhalb des Cilentos einfacher oder schwieriger. In den italienischen Sommerferien (Juni bis Anfang September) werden aufgrund des höheren Touristenaufkommens mehr Züge eingesetzt und Busunternehmen bieten regelmäßige Transfers zwischen den Küstenorten und den Flughäfen von Neapel und Salerno an.

Eines wird einem Besucher ohne Auto jedoch zu 99 Prozent verwehrt bleiben: der Besuch des Hinterlands des Nationalparks. Es bestehen weder Zug- noch Busverbindungen zu den kleinen Orten und Sehenswürdigkeiten abseits der Küste. Eine mögliche Alternative bieten in dem Fall private Tourenanbieter, wie zum Bsp. Discover Cilento in Pisciotta.

Diese Orte eignen sich gut für einen Urlaub im Cilento ohne Auto

Einige der Küstenorte des Cilento liegen strategisch günstig an der Bahnlinie, die in Nord-Süd-Richtung verläuft.

Agropoli

Agropoli bietet als kleine Stadt im Norden des Cilento eine gute Infrastruktur an Stränden, Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie. Zudem besitzt Agropoli einen eigenen Hafen mit der Möglichkeit, Boote auszuleihen und die Küste vom Wasser aus zu erkunden. Kürzere Wege könnten hier sogar mit dem Fahrrad erledigt werden. Da das Stadtzentrum auf einem Felsplateau thront, ist ein E-Bike empfehlenswert.

Bei der Planung beachten: Der Bahnhof „Castellabate-Agropoli“ liegt außerhalb der Stadt. Bei der An- und Abreise zur Unterkunft muss ein Taxi oder eine Abholung organisiert werden.

Marina di Ascea

Marina di Ascea ist neben Sapri der einzige Küstenort mit einer direkten Anbindung an den Bahnhof. Aber Achtung: Marina di Ascea ist ein sehr langgezogener Ort. Je nachdem, wo sich Ihre Unterkunft befindet, wird bei der An- und Abreise ein Transfer nötig sein. Da der Küstenort bzw. sein Zentrum in großen Teilen flach ist, kann man sich hier wunderbar mit dem Fahrrad fortbewegen. Parallel zum langen Sandstrand verläuft sogar ein Radweg.

Pisciotta und Marina di Pisciotta

Beide Orte sind recht beliebt bei Reisenden, die auf ein Auto verzichten möchten. Der Bahnhof liegt jedoch rund 1 km von Marina di Pisciotta und rund 3 km vom Bergdorf Pisciotta entfernt. Zwischen Bahnhof, dem Hauptort und der Marina pendelt im Sommer regelmäßig ein kleiner Bus von Infante Bus. Auch ein Ape-Taxi steht das gesamte Jahr über auf Abruf zur Verfügung, um Urlauber vom Bahnhof zu ihrem Ferienort zu bringen.

Zwischen dem Bergdorf und der Marina existiert zudem ein Verbindungsweg von ca. 1 km Länge, der gern genutzt wird, um zu Fuß zum Strand zu gehen. Er besteht teilweise aus Stufen und erfordert etwas Kondition. Wer in Pisciotta oder Marina di Pisciotta zentral wohnt, kann den Urlaub gut ohne Auto verbringen, da sowohl Gastronomie als auch Geschäfte immer gut erreichbar sind.

Marina di Camerota

Marina di Camerota liegt, verglichen mit den oben genannten Orten, weit von den Bahnhöfen Pisciotta-Palinuro und Centola entfernt. Für ca. 40 – 50 Euro kommt man mit dem Taxi schnell und einfach in den hübschen Küstenort. Einmal dort angekommen, kann man einen herrlich entspannten Urlaub ohne Auto genießen, insofern die Unterkunft nicht zu abgelegen auf dem Monte di Luna oder in ähnlichen Ortsteilen liegt.

Marina di Camerota bietet von Bootsausflügen, tollen Stränden, Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten bis hin zu verschiedenen Wandermöglichkeiten alles, um den Urlaub ohne Auto abwechslungsreich zu gestalten.

Wann ist ein Mietwagen im Cilento sinnvoll?

Wer seinen Urlaub im Cilento als Wanderurlaub oder als Rundreise plant, wird um einen Mietwagen nicht herumkommen. Die Ausgangspunkte vieler lohnenswerter Wanderungen an der Küste oder im bergigen Landesinneren können anders nicht erreicht werden. Ebenso auf Ausflugsziele wie Roscigno VecchiaSan Severino, Padula, Maratea, malerische Bergdörfer und die Grotten von Pertosa und Castelcivita müsste ohne Auto verzichtet werden.

Zug und Bus im Cilento

Die meisten Küstenorte kann man mit einer Kombination aus Zug und Taxi problemlos erreichen. Informieren Sie sich jedoch am besten im Voraus, ob es eine Transfermöglichkeit ab dem Bahnhof gibt und welche Kosten mit dem Taxi zusätzlich auf Sie zukommen.

Zwischen Juni und September lohnt sich ein Blick auf das Angebot von Infante Bus. Das Busunternehmen aus Marina di Camerota bietet viele Verbindungen im südlichen Cilento an (zum Bsp. Marina di Camerota – Bahnhof Pisciotta, Marina di Camerota – Sapri, Marina di Camerota – Strände von Palinuro).

Im Sommer fährt zudem an den Wochenenden der italienische Schnellzug Frecciarossa einige zusätzliche cilentanische Bahnhöfe wie Pisciotta und Centola an. Das verkürzt die Reise oft und ist besonders praktisch, wenn man gänzlich mit dem Zug anreist.

Fazit

Einige Orte und Ferienunterkünfte an der Cilentoküste sind nahezu perfekt geeignet, wenn man im Cilento-Urlaub auf ein Auto verzichten möchte. Wer zudem hauptsächlich einen Badeurlaub im Cilento verbringt, kann sich ohne Mietwagen oft Geld und Nerven sparen.

Wenn Sie spontan doch etwas mehr vom wunderschönen Nationalpark sehen möchten, können Sie sich vor Ort problemlos ein Auto für einen oder mehrere Tage mieten. Seriöse Anbieter, die oft auch günstige Kleinwagen wie den Fiat Panda im Angebot haben, finden sich in nahezu allen größeren Orten entlang der Küste.

Cilentano GmbH

Cilentano ist ein kleines touristisches Unternehmen mit Sitz in Mühlhausen. Tätigkeitsschwerpunkt der 1999 gegründeten Agentur ist die Vermittlung von individuellen und ortstypischen Ferienunterkünften von privat an privat in Süditalien. Neben Ferienhäusern und Ferienwohnungen befinden sich auch familiengeführte Landgüter, Bed & Breakfasts und Hotels im Programm. Cilentano ist ausschließlich in den Zielgebieten Cilento Nationalpark, Amalfiküste, Sizilien, Apulien und Capo Vaticano (Tropea) in Kalabrien tätig. In Kooperation mit lokalen Veranstaltern vermittelt Cilentano auch Koch-, Wander- und Radreisen.

Begonnen hat die Geschichte von Cilentano mit der Vermittlung von Ferienhäusern im Cilento. Von dem Landstrich im Süden der Region Kampanien leitet sich auch der Firmenname ab. Die sehr ursprüngliche und nach wie vor untouristische Gegend wurde 1991 gemeinsam mit dem Vallo di Diano zum zweitgrößten Nationalpark Italiens erklärt. Er ist zudem UNESCO-Weltkulturerbe. Er erstreckt sich vom berühmten Paestum im Norden bis nach Sapri im Süden und von der Küste des Tyrrhenischen Meeres bis in die beinah 2000 m hohen Berge des Vallo di Diano.

Die Küstenorte des Cilento leben hauptsächlich von inländischem Tourismus und Fischerei. Das Inland ist durch und durch agrarisch geprägt und eine Welt für sich. Dominierend sind der Anbau von Oliven, weißen Feigen, Wein , Obst und Hülsenfrüchten. Eine Vielzahl generationenübergreifenden Familienbetrieben hält traditionell Ziegen und Schafe, aus denen ortstypische Käsesorten wie der Cacioricotta hergestellt werden. Gäste dürfen sich im Cilento neben einem unglaublich sauberen Meer, imposanten Steilküsten, Meeresgrotten, feinen Stränden und traditioneller Küche auch auf unzählige Wander- und Radmöglichkeiten sowohl an der Küste als auch im bergigen Hinterland freuen. Zu den kulturellen Schätzen des Cilento zählen bedeutende Ausgrabungen wie die der antiken Städte Paestum und Velia mitsamt des Archäologischen Museums sowie die Karthause von Padula, die architektonisch einzigartig in Südeuropa ist.

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