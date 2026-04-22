Wegweisende Kooperation mit der BG-Unfallklinik Tübingen beschlossen

Gemeinsam im Dienste der Rehabilitation: Mitte April 2026 fand in der Rehaklinik Bad Boll eine richtungsweisende Fortbildungsveranstaltung statt. Dr. med. Stefan Grundler, Chefarzt der Klinik für Rehabilitation an der BG-Unfallklinik Tübingen, folgte der Einladung von Rehaklinik Bad Boll-Chefarzt Dr. med. Christoph Kaiser, um mit Therapeuten und Ärzten über die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse in der postoperativen orthopädischen Behandlung zu diskutieren. Dabei standen auch Behandlungskonzepte von Patienten mit chronischen Schmerzen im Mittelpunkt.



„Dr. Grundler war begeistert davon, wie die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse bereits in den Alltag des Rehabilitationsverlaufs in unserer Rehaklinik Bad Boll integriert sind“, betont Dr. Kaiser. Aus dem Austausch auf Augenhöhe resultierte ein wegweisender Beschluss, von dem schlussendlich alle profitieren – sowohl die Rehabilitanden und Patienten als auch das medizinische Personal beider Kliniken. „Gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Grundler haben wir eine weitere enge Zusammenarbeit der Rehabilitationskliniken vereinbart – auch unter dem Schirm der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie“, erklärt Dr. Kaiser. Darüber hinaus dankte er allen Kollegen für die engagierte Mitarbeit an diesem spannenden Fortbildungstag, der mit praktischen Übungen, bei denen alle ins Schwitzen kamen, seinen Ausklang fand.

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