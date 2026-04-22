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Wegweisende Kooperation mit der BG-Unfallklinik Tübingen beschlossen

(lifePR) (Bad Boll, )
Gemeinsam im Dienste der Rehabilitation: Mitte April 2026 fand in der Rehaklinik Bad Boll eine richtungsweisende Fortbildungsveranstaltung statt. Dr. med. Stefan Grundler, Chefarzt der Klinik für Rehabilitation an der BG-Unfallklinik Tübingen, folgte der Einladung von Rehaklinik Bad Boll-Chefarzt Dr. med. Christoph Kaiser, um mit Therapeuten und Ärzten über die aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse in der postoperativen orthopädischen Behandlung zu diskutieren. Dabei standen auch Behandlungskonzepte von Patienten mit chronischen Schmerzen im Mittelpunkt.

„Dr. Grundler war begeistert davon, wie die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse bereits in den Alltag des Rehabilitationsverlaufs in unserer Rehaklinik Bad Boll integriert sind“, betont Dr. Kaiser. Aus dem Austausch auf Augenhöhe resultierte ein wegweisender Beschluss, von dem schlussendlich alle profitieren – sowohl die Rehabilitanden und Patienten als auch das medizinische Personal beider Kliniken. „Gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Grundler haben wir eine weitere enge Zusammenarbeit der Rehabilitationskliniken vereinbart – auch unter dem Schirm der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie“, erklärt Dr. Kaiser. Darüber hinaus dankte er allen Kollegen für die engagierte Mitarbeit an diesem spannenden Fortbildungstag, der mit praktischen Übungen, bei denen alle ins Schwitzen kamen, seinen Ausklang fand.

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Über die Rehaklinik Bad Boll
Gemeinsam mit über 2.000 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.

Über die MineralTherme Bad Boll
Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.

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