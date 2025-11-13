„Unsere Arbeit lebt vom Dialog“: erfolgreiches Psychiatrie-Symposium im Klinikum Christophsbad
So berichtete Privatdozentin Dr. Karolina Leopold, Leitende Oberärztin des Vivantes Klinikums Am Urban in Berlin, über den aktuellen Stand ihrer Forschung zum Thema Psychosen und Cannabiskonsumstörungen. Prof. Stefan Leucht von der TU München legte bei seinem Vortrag den Schwerpunkt auf das Thema „Diagnosesysteme im Laufe der Zeit“. Den Abschluss bildete Prof. Thomas Messer von der Danuvius Klinik in Pfaffenhofen: Er klärte über „Konsens und Kontroversen in der Behandlung von Depressionen“ auf.
„In der Pause sowie beim anschließenden Mittagessen konnten all diese Themen nochmals aufgegriffen und im fachlichen Austausch vertieft werden“, betont Prof. Vasić. „Die Reaktionen auf die Vorträge und das Feedback zur gesamten Veranstaltung waren durchweg positiv. Ich bedanke mich recht herzlich bei unseren Gastdozenten für ihre spannenden Ausführungen. Zudem möchte ich allen Christophsbad-Kollegen, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, meinen großen Dank aussprechen!“ Das Fachsymposium wurde von fünf bekannten Pharmaunternehmen finanziell unterstützt. Vertreter der jeweiligen Firmen informierten an Ständen vor dem Herrensaal über ihre Produkte.