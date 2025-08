"Tour de Kreisle 2025": Christophsbad Klinikgruppe spendet 1.000 Euro an „Hospiz im Landkreis Göppingen e. V.“

Unterwegs für den guten Zweck: Die „Tour de Kreisle“, die jährlich stattfindende Benefiz-Rundfahrt durch den Landkreis Göppingen, machte auch in diesem Jahr wieder Halt im Klinikum Christophsbad. Trotz erschwerter Wetterverhältnisse schwangen sich die Radfahrenden auch in 2025 wieder auf ihre Drahtesel, um Spenden für den Verein "Hospiz im Landkreis Göppingen e. V." zu sammeln.



Im Namen der Christophsbad Klinikgruppe überreichte Geschäftsführer Rudolf Schnauhuber dem Tour-Organisator Klaus Riegert Anfang August einen Scheck in Höhe von 1.000 Euro. „Eine wichtige Tradition, die wir auch in diesem Jahr wieder sehr gerne unterstützen“, erklärt Herr Schnauhuber. „Dass sich die sportlichen Frauen und Männer auch vom strömendem Regen nicht demotivieren ließen, ist beachtlich. Chapeau und danke für Ihren wertvollen Einsatz!“

(lifePR) (