Tag der offenen Tür im VitalZentrum: ein rundum gelungenes Event!

Ein voller Erfolg: Das VitalZentrum Bad Boll blickt auf einen überaus erfolgreichen Tag der offenen Tür zurück. Zahlreiche Besucher nutzten am vergangenen Sonntag die Gelegenheit, das moderne Sportstudio mit seinem einzigartigen Wellnesskonzept hautnah kennenzulernen. Als besonderes Alleinstellungsmerkmal des Studios gibt es neben zahlreichen Fitnessangeboten eine exklusive Anbindung an die hauseigene MineralTherme und die SaunaLounge.



Die Gäste zeigten sich begeistert von der Möglichkeit, modernes Gerätetraining und professionelle Betreuung nahtlos mit einem vollwertigen Premium-Wellnesserlebnis zu verbinden. Von 11 bis 17 Uhr herrschte reger Betrieb auf der Trainingsfläche. Viele Sportbegeisterte stellten bei der Fitness Challenge an den EGYM-Geräten ihren Ehrgeiz unter Beweis und sicherten sich attraktive Preise.



„Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Besucher und blicken auf einen rundum gelungenen Tag zurück“, resümiert Franziska Schrade, Leitung des VitalZentrums. Für alle Kurzentschlossenen gibt es gute Nachrichten: Die exklusiven Aktionsvorteile – wie z. B. vier Wochen Gratistraining beim Abschluss einer Mitgliedschaft mit einer Laufzeit von zwölf oder 24 Monaten – gelten noch bis zum 9. Oktober 2026.



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 2.000 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten

Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der

MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr

Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.



Über die MineralTherme Bad Boll



Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die

MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.



Über das VitalZentrum Bad Boll



Das VitalZentrum Bad Boll verfügt auf ca. 250 Quadratmetern Fläche über eine Vielzahl an Trainingsmöglichkeiten. Das Fitnessstudio bietet neben modernsten Geräten wie dem EGYM, der Galileo®-Vibrationsplatte und der

ARKE©-Wand Raum für individuelles Training. Hohe Fachlichkeit und gute Betreuung stehen für die Mitarbeitenden des VitalZentrums an oberster Stelle. Ein Team aus Sportlehrern, Fitnesstrainern und Physiotherapeuten ist jederzeit für die Trainierenden da.

(lifePR) (