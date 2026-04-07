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„Silent Stories“ – Ausstellung der Künstlerin Maren Reuter im Klinikum Christophsbad

(lifePR) (Göppingen, )
Ein echtes Highlight im aktuellen Programm von „Kultur im Christophsbad“: Am Donnerstag, den 16. April 2026, startet die Ausstellung „Silent Stories“ mit Werken von Maren Reuter in der Galerie beim Café am Park (Haus 21). Im Beisein der Künstlerin und mit musikalischer Untermalung von Sylvia Rees und Sieglinde Gebhardt findet die Vernissage um 17:30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

In ihrer Malerei verbindet Maren Reuter abstrakte Elemente mit figurativen Motiven. Dabei entstehen expressive Werke mit einer Mischung aus kräftigen und lasierenden Acrylfarben in Kombination mit Collagematerialien, Tuschen, Ölkreiden und Stiften. Persönliche Erlebnisse sowie Begegnungen mit Menschen und deren Geschichten werden als zentrales Thema in eine ganz eigene visuelle Sprache umgesetzt, bei der die Realität in den Hintergrund tritt und Verborgenes spürbar wird. In den vergangenen Jahren sind, ergänzend zu einigen Bildmotiven, zahlreiche kleine Prosatexte entstanden. Die Ausstellung ist bis zum 16. August 2026 im Klinikum Christophsbad zu sehen.

Am Donnerstag, den 25. Juni 2026, gibt es zudem die Möglichkeit, die Werke im Beisein ihrer Urheberin zu betrachten und zu erleben: Maren Reuter führt an diesem Tag ab 16:30 Uhr persönlich durch die Ausstellung (Treffpunkt Café MayerS). (Zeichen: ca. 1.300)

„Silent Stories“ – Ausstellung mit Gemälden von Maren Reuter

Vernissage:
Donnerstag, 16. April 2026, 17:30 Uhr, Galerie beim Café am Park (Haus 21)

Führung im Beisein der Künstlerin:
Donnerstag, 25. Juni, 2026, 16:30 Uhr (Treffpunkt Café MayerS)

Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist bis zum 16. August 2026 zu sehen.

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Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

Das 1852 gegründete Klinikum Christophsbad in Göppingen ist heute ein modernes Akutplankrankenhaus für Neu-rologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychothera-pie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus sieben Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.

Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurolo-gisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinik-gruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 2.000 Mitarbeitende. Mit dem im Jahr 2022 gegründe-ten Medizinischen Versorgungszentrum Christophsbad (MVZ) stärkt die Klinikgruppe die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung im Landkreis: Im MVZ befindet sich die Praxis für HNO-Heilkunde, die Traumaambu-lanz sowie die medizinischen Versorgungszentren für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. In der Chris-tophsbad Akademie für Psychotherapie (C-AP) am Standort Göppingen können Psychologen mit abgeschlosse-nem Masterstudium ihre Anerkennung als Fachpsychotherapeut im Gebiet Psychotherapie für Erwachsene, Verfah-ren Verhaltenstherapie, erwerben.

Seit 2021 ist das Klinikum Christophsbad Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm für die Fachbereiche Neurologie und Psychiatrie in Kooperation mit dem Alb Fils Klinikum.

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