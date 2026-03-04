Kontakt
Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG Faurndauer Str. 6 - 28 73035 Göppingen
Ansprechpartner:in Herr Markus Ortwein-Schu +49 7161 6018483
Mitsingkonzert mit Susanne Mössinger und Klaus Nagel im Klinikum Christophsbad

Am Donnerstag, den 19. März 2026, laden Susanne Mössinger und Klaus Nagel um 18:30 Uhr zu einem Mitsingkonzert in die Kapelle des Klinikums Christophsbad ein. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person, ermäßigt 5 Euro.

Susanne Mössinger und Klaus Nagel sind zertifizierte Singleiter der Initiative Singende Krankenhäuser und haben vielfältige Erfahrung in der Anleitung des „Heilsamen Singens“. Seit Jahren gastieren sie regelmäßig zu Konzerten im Christophsbad. Auch diesmal sorgen sie sicherlich wieder für eine volle Kapelle und begeisterte Mitsänger: Mit Mantren und Chants sowie eigenen, meist deutschsprachigen Liedern verstehen sie es, auch Menschen einzubeziehen, die meinen, nicht singen zu können. Denn: Singen kann jeder, der sprechen kann!

Susanne und Klaus sehen das gemeinsame Singen als Geschenk, das wir uns gegenseitig machen können. Die beiden sind überzeugt: „Unbeschwertes Singen macht Spaß, ist eine wohltuende Kraftquelle im Alltag, schenkt Mut und weckt unsere Lebensfreude und Lebendigkeit. Es lädt uns in einen heilsamen, das Herz öffnenden Raum ein, in dem wir uns verbunden, friedvoll und zuversichtlich erleben dürfen.“ (Zeichen: ca. 1.200)

Alle Infos auf einen Blick:
Mitsingkonzert mit Susanne Mössinger und Klaus Nagel
Donnerstag, 19.03.2026, 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr
Kapelle im Klinikum Christophsbad
Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro

Das 1852 gegründete Klinikum Christophsbad in Göppingen ist heute ein modernes Akutplankrankenhaus für Neu-rologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychothera-pie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus sieben Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.

Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurolo-gisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinik-gruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 2.000 Mitarbeitende. Mit dem im Jahr 2022 gegründe-ten Medizinischen Versorgungszentrum Christophsbad (MVZ) stärkt die Klinikgruppe die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung im Landkreis: Im MVZ befindet sich die Praxis für HNO-Heilkunde, die Traumaambu-lanz sowie die medizinischen Versorgungszentren für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. In der Chris-tophsbad Akademie für Psychotherapie (C-AP) am Standort Göppingen können Psychologen mit abgeschlosse-nem Masterstudium ihre Anerkennung als Fachpsychotherapeut im Gebiet Psychotherapie für Erwachsene, Verfah-ren Verhaltenstherapie, erwerben.

Seit 2021 ist das Klinikum Christophsbad Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm für die Fachbereiche Neurologie und Psychiatrie in Kooperation mit dem Alb Fils Klinikum.

