Mitsingkonzert mit Susanne Mössinger und Klaus Nagel im Klinikum Christophsbad

Am Donnerstag, den 19. März 2026, laden Susanne Mössinger und Klaus Nagel um 18:30 Uhr zu einem Mitsingkonzert in die Kapelle des Klinikums Christophsbad ein. Alle Interessierten sind herzlich dazu eingeladen. Der Eintritt kostet 10 Euro pro Person, ermäßigt 5 Euro.



Susanne Mössinger und Klaus Nagel sind zertifizierte Singleiter der Initiative Singende Krankenhäuser und haben vielfältige Erfahrung in der Anleitung des „Heilsamen Singens“. Seit Jahren gastieren sie regelmäßig zu Konzerten im Christophsbad. Auch diesmal sorgen sie sicherlich wieder für eine volle Kapelle und begeisterte Mitsänger: Mit Mantren und Chants sowie eigenen, meist deutschsprachigen Liedern verstehen sie es, auch Menschen einzubeziehen, die meinen, nicht singen zu können. Denn: Singen kann jeder, der sprechen kann!



Susanne und Klaus sehen das gemeinsame Singen als Geschenk, das wir uns gegenseitig machen können. Die beiden sind überzeugt: „Unbeschwertes Singen macht Spaß, ist eine wohltuende Kraftquelle im Alltag, schenkt Mut und weckt unsere Lebensfreude und Lebendigkeit. Es lädt uns in einen heilsamen, das Herz öffnenden Raum ein, in dem wir uns verbunden, friedvoll und zuversichtlich erleben dürfen.“ (Zeichen: ca. 1.200)



Alle Infos auf einen Blick:

Mitsingkonzert mit Susanne Mössinger und Klaus Nagel

Donnerstag, 19.03.2026, 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr

Kapelle im Klinikum Christophsbad

Eintritt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro

