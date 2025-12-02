Mitgliederabend im VitalZentrum: Jahresausklang mit hoher Beteiligung

Ende November 2025 fand der traditionelle Mitgliederabend im VitalZentrum statt – dabei ließen so viele Mitglieder wie noch nie zuvor gemeinsam das Trainingsjahr ausklingen. Ein festlich geschmückter Eingangsbereich, ein winterliches Buffet und liebevoll dekorierte Stehtische sorgten sofort für vorweihnachtliche Wohlfühlatmosphäre. Besonders stimmungsvoll: die Lichterdekoration mit Blick auf die beleuchtete MineralTherme.



„Der große Andrang lässt schon jetzt vermuten: Im kommenden Jahr könnte es fast zu eng werden“, bemerkte Veranstaltungsmanagerin Christiane Braig augenzwinkernd. Bei Punsch, Glühwein und lebhaften Gesprächen über Trainingserfolge und sportliche Ziele genossen die Mitglieder einen entspannten Abend. Dabei war das Gemeinschaftsgefühl deutlich spürbar: „Es ist faszinierend zu sehen, wie stark der Zusammenhalt geworden ist. Die Stimmung untereinander ist etwas ganz Besonderes – und selbst als Trainer fühlt man sich nicht nur als Begleiter, sondern als echter Teil dieser Trainings-Familie“, so Jan Hehr, Mitarbeiter im VitalZentrum. Mit Dankbarkeit und Vorfreude blickt das Team nun einem erfolgreichen Trainingsjahr 2026 entgegen.



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 2.000 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.



Über die MineralTherme Bad Boll



Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.

