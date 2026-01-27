Klavierabend mit Oleksandr Shykyta am 05. Februar 2026
Oleksandr Shykyta begann seine musikalische Ausbildung im Alter von acht Jahren. Dank früher Erfolge konnte er seit 2021 an der Musikhochschule Münster sein Studium fortsetzen. Heute konzertiert Shykyta regelmäßig in Europa – sowohl solistisch als auch im Klavierduo. Ein wesentlicher Bestandteil seiner künstlerischen Tätigkeit ist das Engagement für die Ukraine: Er wirkte bereits bei zahlreichen Benefizkonzerten mit. Darüber hinaus widmet sich der Musiker mit besonderem Interesse selten gespielten Werken und Gesamtzyklen. So gehörte zu seinen jüngsten Projekten die Aufführung aller 24 Préludes von Rachmaninow in einem einzigen Konzert.
Alle Infos auf einen Blick:
Klavierabend mit Oleksandr Shykyta
Donnerstag, 05.02.2026, 18:30 Uhr
Klinikum Christophsbad, Herrensaal, Haus 11
Eintritt: 15,- Euro, ermäßigt 10,- Euro