Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049432

Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG Faurndauer Str. 6 - 28 73035 Göppingen, Deutschland http://www.christophsbad.de
Ansprechpartner:in Herr Markus Ortwein-Schu +49 7161 6018483
Logo der Firma Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

Klavierabend mit Oleksandr Shykyta am 05. Februar 2026

(lifePR) (Göppingen, )
Musik von Bach bis zur Spätromantik: Darauf können sich alle Musikliebhaber freuen, wenn der ukrainische Pianist Oleksandr Shykyta am Donnerstag, den 05. Februar 2026, im Klinikum Christophsbad gastiert. Das Klavierkonzert findet um 18:30 Uhr im Herrensaal (Haus 11) statt. Der Eintritt kostet 15,00 Euro, ermäßigt 10,00 Euro.

Oleksandr Shykyta begann seine musikalische Ausbildung im Alter von acht Jahren. Dank früher Erfolge konnte er seit 2021 an der Musikhochschule Münster sein Studium fortsetzen. Heute konzertiert Shykyta regelmäßig in Europa – sowohl solistisch als auch im Klavierduo. Ein wesentlicher Bestandteil seiner künstlerischen Tätigkeit ist das Engagement für die Ukraine: Er wirkte bereits bei zahlreichen Benefizkonzerten mit. Darüber hinaus widmet sich der Musiker mit besonderem Interesse selten gespielten Werken und Gesamtzyklen. So gehörte zu seinen jüngsten Projekten die Aufführung aller 24 Préludes von Rachmaninow in einem einzigen Konzert.

Alle Infos auf einen Blick:
Klavierabend mit Oleksandr Shykyta
Donnerstag, 05.02.2026, 18:30 Uhr
Klinikum Christophsbad, Herrensaal, Haus 11
Eintritt: 15,- Euro, ermäßigt 10,- Euro

Website Promotion

Website Promotion

Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

Das 1852 gegründete Klinikum Christophsbad in Göppingen ist heute ein modernes Akutplankrankenhaus für Neurologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychotherapie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus sieben Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.

Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurologisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinikgruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 2.000 Mitarbeitende. Mit dem im Jahr 2022 gegründeten Medizinischen Versorgungszentrum Christophsbad (MVZ) stärkt die Klinikgruppe die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung im Landkreis: Im MVZ befindet sich die Praxis für HNO-Heilkunde, die Traumaambulanz sowie die medizinischen Versorgungszentren für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. In der Christophsbad Akademie für Psychotherapie (C-AP) am Standort Göppingen können Psychologen mit abgeschlossenem Masterstudium ihre Anerkennung als Fachpsychotherapeut im Gebiet Psychotherapie für Erwachsene, Verfahren Verhaltenstherapie, erwerben.

Seit 2021 ist das Klinikum Christophsbad Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm für die Fachbereiche Neurologie und Psychiatrie in Kooperation mit dem Alb Fils Klinikum.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.