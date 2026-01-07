Klassik trifft auf Klangvielfalt: Das Holzbläserquintett FünfMalEins spielt im Klinikum Christophsbad

Kontakt
Fünf Musiker des Städtischen Blasorchesters Göppingen: Das sind fünf individuelle Spielstile und Persönlichkeiten, die im Zusammenspiel zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen. Der Name FünfMalEins steht für diese musikalische Vielfalt. Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, spielen die Musiker ab 18:30 Uhr im Herrensaal des Klinikums Christophsbad. Für dieses Konzert trifft das klassische Quintett – vier Holzbläser und ein Horn – auf ein weiteres Klangspektrum: Das Saxophon ist als Soloinstrument zu Gast und bringt eine neue Farbe ins Programm – sozusagen FünfMalEins plus Eins! Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Ob Originalwerke für Holzbläserquintett, Klassik, Filmmusik oder Folklore – FünfMalEins steht für musikalische Abwechslung! Alle Interessierten dürfen sich auf ein lebendiges und vielseitiges Programm im Klinikum Christophsbad freuen, denn die Musiker versprechen entspannten Hörgenuss und musikalische Vielfalt. Das Quintett setzt sich aus Michaela Mühlig (Flöte), Jonathan Selzer (Oboe), Emily Selzer (Klarinette), Martina Zowislo (Fagott) und Edith Weber (Horn) zusammen. Ergänzt werden die fünf Musiker an diesem Abend durch die Gastspielerin Anne Siebrasse am Saxophon. Als Holzblasinstrument aus Metall verbindet das Saxophon auf faszinierende Art und Weise die klanglichen Welten von Holz und Blech – ein spannender Kontrast, der Bekanntes in neuem Licht erscheinen lässt.

Alle Infos auf einen Blick:

Konzert des Holzbläserquintetts FünfMalEins (plus Gastmusikerin am Saxophon)
Donnerstag, 15.01.2026, 18:30 Uhr
Klinikum Christophsbad, Herrensaal, Haus 11
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten

Das 1852 gegründete Klinikum Christophsbad in Göppingen ist heute ein modernes Akutplankrankenhaus für Neu-rologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychothera-pie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus sieben Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.

Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurolo-gisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinik-gruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 2.000 Mitarbeitende. Mit dem im Jahr 2022 gegründe-ten Medizinischen Versorgungszentrum Christophsbad (MVZ) stärkt die Klinikgruppe die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung im Landkreis: Im MVZ befindet sich die Praxis für HNO-Heilkunde, die Traumaambu-lanz sowie die medizinischen Versorgungszentren für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. In der Chris-tophsbad Akademie für Psychotherapie (C-AP) am Standort Göppingen können Psychologen mit abgeschlosse-nem Masterstudium ihre Anerkennung als Fachpsychotherapeut im Gebiet Psychotherapie für Erwachsene, Verfah-ren Verhaltenstherapie, erwerben.

Seit 2021 ist das Klinikum Christophsbad Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm für die Fachbereiche Neurologie und Psychiatrie in Kooperation mit dem Alb Fils Klinikum.

