Klassik trifft auf Klangvielfalt: Das Holzbläserquintett FünfMalEins spielt im Klinikum Christophsbad

Fünf Musiker des Städtischen Blasorchesters Göppingen: Das sind fünf individuelle Spielstile und Persönlichkeiten, die im Zusammenspiel zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen. Der Name FünfMalEins steht für diese musikalische Vielfalt. Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, spielen die Musiker ab 18:30 Uhr im Herrensaal des Klinikums Christophsbad. Für dieses Konzert trifft das klassische Quintett – vier Holzbläser und ein Horn – auf ein weiteres Klangspektrum: Das Saxophon ist als Soloinstrument zu Gast und bringt eine neue Farbe ins Programm – sozusagen FünfMalEins plus Eins! Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.



Ob Originalwerke für Holzbläserquintett, Klassik, Filmmusik oder Folklore – FünfMalEins steht für musikalische Abwechslung! Alle Interessierten dürfen sich auf ein lebendiges und vielseitiges Programm im Klinikum Christophsbad freuen, denn die Musiker versprechen entspannten Hörgenuss und musikalische Vielfalt. Das Quintett setzt sich aus Michaela Mühlig (Flöte), Jonathan Selzer (Oboe), Emily Selzer (Klarinette), Martina Zowislo (Fagott) und Edith Weber (Horn) zusammen. Ergänzt werden die fünf Musiker an diesem Abend durch die Gastspielerin Anne Siebrasse am Saxophon. Als Holzblasinstrument aus Metall verbindet das Saxophon auf faszinierende Art und Weise die klanglichen Welten von Holz und Blech – ein spannender Kontrast, der Bekanntes in neuem Licht erscheinen lässt.



Alle Infos auf einen Blick:



Konzert des Holzbläserquintetts FünfMalEins (plus Gastmusikerin am Saxophon)

Donnerstag, 15.01.2026, 18:30 Uhr

Klinikum Christophsbad, Herrensaal, Haus 11

Eintritt frei, um Spenden wird gebeten

