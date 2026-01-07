Klassik trifft auf Klangvielfalt: Das Holzbläserquintett FünfMalEins spielt im Klinikum Christophsbad
Ob Originalwerke für Holzbläserquintett, Klassik, Filmmusik oder Folklore – FünfMalEins steht für musikalische Abwechslung! Alle Interessierten dürfen sich auf ein lebendiges und vielseitiges Programm im Klinikum Christophsbad freuen, denn die Musiker versprechen entspannten Hörgenuss und musikalische Vielfalt. Das Quintett setzt sich aus Michaela Mühlig (Flöte), Jonathan Selzer (Oboe), Emily Selzer (Klarinette), Martina Zowislo (Fagott) und Edith Weber (Horn) zusammen. Ergänzt werden die fünf Musiker an diesem Abend durch die Gastspielerin Anne Siebrasse am Saxophon. Als Holzblasinstrument aus Metall verbindet das Saxophon auf faszinierende Art und Weise die klanglichen Welten von Holz und Blech – ein spannender Kontrast, der Bekanntes in neuem Licht erscheinen lässt.
Alle Infos auf einen Blick:
Konzert des Holzbläserquintetts FünfMalEins (plus Gastmusikerin am Saxophon)
Donnerstag, 15.01.2026, 18:30 Uhr
Klinikum Christophsbad, Herrensaal, Haus 11
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten