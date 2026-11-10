„In Facetten – Von lauten und leisen Räumen“
Ausstellung des Offenen Ateliers im Klinikum Christophsbad
Ebenso unterschiedlich wie die Werke und Künstler zeigen sich zwei Mal pro Woche auch die Ateliers im Klinikum Christophsbad in Haus 5. Hier geht es mal still, fast kontemplativ, mal laut und experimentell zu. Die Werke zeugen von dieser Lebendigkeit, die eine kreative, ausdrucksstarke und vielschichtige Gemeinschaft bereits über viele Jahre geformt hat. Somit steht der Raumbegriff im Titel sowohl für den konkreten Raum ebendieser Ateliers als auch für den metaphorischen Raum im Sinne der Begegnung mit sich selbst, anderen und dem eigenen entstehenden Werk. (Zeichen: ca. 1.100)
Alle Infos auf einen Blick:
„In Facetten – Von lauten und leisen Räumen“
Ausstellung des Offenen Ateliers
Vernissage am Donnerstag, 19.11.2026 | 17:30 Uhr
Galerie beim Café am Park (Haus 21)
Ausstellung bis 08.04.2027 | Eintritt frei