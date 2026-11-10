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„In Facetten – Von lauten und leisen Räumen“

Ausstellung des Offenen Ateliers im Klinikum Christophsbad

(lifePR) (Göppingen, )
Kunst im Klinikum Christophsbad: Die neueste Ausstellung des Offenen Ateliers zeigt sich auch dieses Mal facettenreich, vielseitig und ausdrucksvoll und lädt dazu ein, sich inspirieren, anregen und auf unterschiedlichen Ebenen berühren zu lassen. Mal laut, intensiv und schrill – mal sanft, zart und ruhig. Die Vernissage von „In Facetten – Von lauten und leisen Räumen“ findet am Donnerstag, den 19. November 2026 um 17:30 Uhr in der Galerie beim Café am Park (Haus 21) statt. Die Ausstellung ist bis 08. April 2027 zu sehen, der Eintritt ist frei.

Ebenso unterschiedlich wie die Werke und Künstler zeigen sich zwei Mal pro Woche auch die Ateliers im Klinikum Christophsbad in Haus 5. Hier geht es mal still, fast kontemplativ, mal laut und experimentell zu. Die Werke zeugen von dieser Lebendigkeit, die eine kreative, ausdrucksstarke und vielschichtige Gemeinschaft bereits über viele Jahre geformt hat. Somit steht der Raumbegriff im Titel sowohl für den konkreten Raum ebendieser Ateliers als auch für den metaphorischen Raum im Sinne der Begegnung mit sich selbst, anderen und dem eigenen entstehenden Werk. (Zeichen: ca. 1.100)

Alle Infos auf einen Blick:
„In Facetten – Von lauten und leisen Räumen“
Ausstellung des Offenen Ateliers
Vernissage am Donnerstag, 19.11.2026 | 17:30 Uhr
Galerie beim Café am Park (Haus 21)
Ausstellung bis 08.04.2027 | Eintritt frei

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Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

Das 1852 gegründete Klinikum Christophsbad in Göppingen ist heute ein modernes Akutplankrankenhaus für Neu-rologie einschließlich regionaler Stroke Unit, Frührehabilitation und Schlaflabor, für Psychiatrie und Psychothera-pie, Gerontopsychiatrie, Psychosomatik und für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es besteht, zusammen mit der geriatrischen Rehabilitationsklinik in Göppingen und der orthopädischen Rehaklinik Bad Boll, aus sieben Kliniken mit ambulanten, teil- und vollstationären Bereichen.

Angegliedert an das Klinikum ist das Christophsheim, ein spezialisiertes Wohnheim für psychisch u./od. neurolo-gisch kranke Erwachsene. Die vier Standorte des Unternehmens befinden sich in Göppingen, Geislingen und Bad Boll sowie mit MentaCare, unserem Zentrum für Psychische Gesundheit, in Stuttgart. Die Christophsbad Klinik-gruppe ist mit rund 1.050 Betten/Plätzen Arbeitgeber für rund 2.000 Mitarbeitende. Mit dem im Jahr 2022 gegründe-ten Medizinischen Versorgungszentrum Christophsbad (MVZ) stärkt die Klinikgruppe die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung im Landkreis: Im MVZ befindet sich die Praxis für HNO-Heilkunde, die Traumaambu-lanz sowie die medizinischen Versorgungszentren für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. In der Chris-tophsbad Akademie für Psychotherapie (C-AP) am Standort Göppingen können Psychologen mit abgeschlosse-nem Masterstudium ihre Anerkennung als Fachpsychotherapeut im Gebiet Psychotherapie für Erwachsene, Verfah-ren Verhaltenstherapie, erwerben.

Seit 2021 ist das Klinikum Christophsbad Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm für die Fachbereiche Neurologie und Psychiatrie in Kooperation mit dem Alb Fils Klinikum.

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