"Hilfe beim Helfen" – neue Termine der kostenlosen Seminarreihe für Angehörige von Alzheimer- und anderen Demenzkranken

Pflegende Angehörige von Menschen mit degenerativen Nervenerkrankungen wie Alzheimer oder anderen Demenzformen sind häufig seelisch und körperlich sehr belastet. Mit "Hilfe beim Helfen", einer Seminarreihe, die von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft entwickelt wurde, sollen sie unterstützt werden. Dr. med. Karsten Henkel, Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie, und Oberarzt Roland Straub laden herzlich zu den acht neuen Seminarterminen zwischen April und November 2026 ins Klinikum Christophsbad ein.



Neben der medizinischen und pflegerischen Perspektive wird das Thema unter weiteren Gesichtspunkten betrachtet. So gibt es beispielsweise Informationen in den Bereichen Recht und Wohnformen, aber auch über Pflegeversicherungen und Entlastungsangebote. Zusätzlich zur Wissensvermittlung spielen eigene Erfahrungen, Erlebnisse und Probleme der Teilnehmenden eine wichtige Rolle – gerne können diese im Anschluss an die Vorträge im Plenum diskutiert werden. Die Veranstaltungen finden im Klinikum Christophsbad, Herrensaal (Haus 11), jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Die Seminarreihe startet am 01. April mit dem Vortrag „Wissenswertes über Demenz“ von Chefarzt Dr. Karsten Henkel. Im April findet dann noch ein weiterer Termin statt: „Demenz verstehen“ (15.04.) – referieren wird jemand aus der Ärzteschaft der Klinik für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie. „Informationen zu Recht“ erhalten alle Interessierten am 20. Mai durch einen Ansprechpartner unseres Kliniksozialdienstes. Der Vortrag „Den Alltag leben“ von Fachpflegerin Alessandra Gravina ist auf den 10. Juni terminiert. Am 08. Juli wird die Sozialdienstmitarbeiterin Anna-Maria Schumacher über die Themen „Pflegeversicherung und Entlastungsangebote“ informieren. Zu „Herausfordernde Situationen und Pflege“ referiert Frau Gravina am 22. Juli. Die leitende Neuropsychologin Laura Obexer spricht am 28. Oktober über „Entlastung für Angehörige“. Den Abschluss der diesjährigen Seminarreihe bildet der Vortrag „Verschiedene Wohnformen / Menschen mit Demenz im Krankenhaus / Letzte Lebensphase“ von OA Roland Straub am 11. November 2026.

(lifePR) (