Gesundheit erleben: Tag der offenen Tür am 08. März im VitalZentrum Bad Boll

Sonntag, 08. März 2026, 11:00 – 17:00 Uhr Wo: VitalZentrum Bad Boll, Am Kurpark 1, 73087 Bad Boll

Besucher können sich an diesem Tag vor Ort selbst ein Bild von der umfangreichen Ausstattung machen – ein moderner Cardiobereich mit Blick ins Grüne sowie der EGYM-Gerätezirkel warten auf alle Interessierten. Ein besonderes Highlight des Sportstudios ist die direkte Verbindung zur hauseigenen MineralTherme. Das VitalZentrum bietet exklusive Kombitarife, womit sich das Training ideal mit einem Besuch der MineralTherme und der SaunaLounge verbinden lässt.Neben persönlicher Beratung durch das kompetente Trainerteam warten tolle Angebote auf alle Sportbegeisterten: „Freuen Sie sich auf die Chance, bei unserer Fitness Challenge attraktive Preise zu gewinnen. Für das leibliche Wohl ist mit einer Auswahl an Snacks und Erfrischungsgetränken bestens gesorgt,“ so Franziska Schrade, Leitung VitalZentrum.Für alle, die direkt mit ihren guten Vorsätzen starten möchten, hält das VitalZentrum am Tag der offenen Tür sowie im gesamten Aktionszeitraum vom 08. bis zum 22. März besondere Vorteile bereit. Bei Abschluss einer Mitgliedschaft (12 oder 24 Monate Laufzeit) gibt es vier Wochen Training geschenkt. Zusätzlich entfällt am Aktionstag selbst die Gebühr für das Startpaket, was eine weitere Ersparnis von 99,- Euro bedeutet.Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich inspirieren und starten Sie gemeinsam mit dem VitalZentrum aktiv ins Frühjahr.Gemeinsam mit über 2.000 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründetenChristophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und derMineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet dieMineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.