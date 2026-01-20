„Gesund alt werden trotz Down-Syndrom“: Infoveranstaltung am 02. Februar 2026 im Klinikum Christophsbad

Mit der Veranstaltung „gesund alt werden trotz Down-Syndrom“ informieren das Klinikum Christophsbad und „i n b u t – inklusive Forschung, Beratung und Unterstützung“ am Montag, den 02. Februar 2026, 19:00 Uhr, im Herrensaal des Christophsbads über die unterschiedlichen Aspekte des Älterwerdens mit Down-Syndrom. „Wir wollen dazu beitragen, Verständnis, Wissen und passende Unterstützungsmöglichkeiten zu fördern“, erklärt Dr. Cordula Edler von „i n b u t“. Neben der Wissensvermittlung spielen aber auch die Erfahrungen des Publikums sowie eigene Erlebnisse und Probleme eine wichtige Rolle. Die Informationsveranstaltung richtet sich an Eltern und Angehörige, Fachkräfte aus den Bereichen Medizin, Pflege, Eingliederungshilfe und anderen unterstützenden Institutionen. Um rechtzeitige Anmeldung via E-Mail an inbut.zell@googlemail.com oder über die Telefonnummer 07164 / 909-846 wird gebeten. Der Eintritt ist frei.



Das Älterwerden von Menschen mit Down-Syndrom bringt sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich. Studien zeigen, dass diese Menschen ein erhöhtes Risiko haben, im Alter an Alzheimer zu erkranken. Aus diesem Grund gibt Dr. Karsten Henkel, Chefarzt der Klinik für Gerontopsychiatrie und -psychotherapie im Klinikum Christophsbad, mit seinem Vortrag „Warum Menschen mit Down-Syndrom ein erhöhtes Alzheimer-Risiko haben“ einen wichtigen Überblick zum Thema. Ältere Menschen mit Down-Syndrom haben oftmals besondere Bedürfnisse, die im Alltag, bei der Begleitung und in der medizinischen Versorgung berücksichtigt werden müssen. Dies betrifft nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch ihre Familien, ihr Umfeld sowie Fachkräfte aus den Bereichen Medizin, Pflege, Eingliederungshilfe und anderen unterstützenden Institutionen.



Weitere Themen des Abends sind: „Prävention durch Sport – wie und warum regelmäßige Bewegung speziell Menschen mit Down-Syndrom schützt und unterstützt“, „Länger gut leben – mit angepasstem Lebensstil, gesunder Ernährung und passgenauer Unterstützung die Lebensqualität auch im Alter sichern“ sowie „Gut vorbereitet statt überrascht – fachliche Perspektiven auf rechtliche und organisatorische Vorsorge im Alter“. „Wir freuen uns auf Ihr Kommen und den gemeinsamen Austausch!“, so Frau Dr. Edler.

(lifePR) (