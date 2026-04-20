Frühjahrsworkshop stärkt Qualität in der Rehabilitation

Zum Frühjahrsworkshop des Qualitätsverbundes Gesundheit kamen am 17. April insgesamt 25 Führungskräfte und Fachverantwortliche in der Rehaklinik Bad Boll zusammen. Die ganztägige Veranstaltung im Festsaal bot Geschäftsführungen, Chefärzten und Qualitätsmanagementbeauftragten eine Plattform für einen intensiven fachlichen Austausch.



„Im Fokus standen aktuelle Themen wie der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Rehabilitation“, erklärt Dr. med. Christoph Kaiser, Chefarzt der Rehaklinik Bad Boll. Insbesondere die damit verbundenen Chancen und konkreten Nutzungspotenziale sowie veränderte Erwartungen der Patienten und Rehabilitanden wurden dabei diskutiert. Darüber hinaus eruierten die Teilnehmenden die Bedeutung von Weiterempfehlungen für die Qualitätssicherung und Außendarstellung der Kliniken. „Durch den Austausch von Erfahrungen und Best Practices leistet der Qualitätsverbund einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung moderner Rehabilitationsangebote“, betont Birgit Kälbling, Geschäftsführerin der Rehaklinik Bad Boll.



Der Workshop findet zweimal jährlich – jeweils im Frühjahr und im Herbst – statt und verfolgt das Ziel, gemeinsames Lernen zu fördern und die Qualität der Rehabilitation durch Benchmarking kontinuierlich weiterzuentwickeln.



Hintergrund:



Der Qualitätsverbund Gesundheit besteht aus acht Trägern mit insgesamt 20 Kliniken, die sich unter dem Motto „Gemeinsam für die beste Reha" zusammengeschlossen haben. Im Qualitätsverbund werden jährlich knapp 40.000 Patienten und Rehabilitanden von ca. 1.500 Mitarbeitenden behandelt. Ziel des Verbunds ist die dauerhafte Sicherung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements innerhalb der Kliniken.



Über die Rehaklinik Bad Boll



Gemeinsam mit über 2.000 verlässlichen Helfern, die mit Herz, Leidenschaft und Wissen Menschen entlang der Lebenslinie von der Prävention über die Akutbehandlung bis zur Nachsorge begleiten. Zur 1852 gegründeten Christophsbad Klinikgruppe gehört die orthopädische Rehaklinik Bad Boll mit dem VitalZentrum und der MineralTherme. Als Anziehungspunkt für Rehabilitanden und gesundheitsbewusste Menschen, die aktiv ihr Wohlbefinden steigern wollen, zählt sie zu den führenden Rehakliniken Deutschlands.



Über die MineralTherme Bad Boll



Das Thermalbad Bad Boll ist bekannt für seine hochwertigen Wellness-Angebote und das heilsame Thermalmineralwasser. Mit dem wohltuenden Thermalmineralwasser, den Saunen und den Massageangeboten bietet die MineralTherme einen Ort der Entspannung und Erholung für Körper und Geist.

(lifePR) (