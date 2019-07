FLOW-Projekt: Juli-Sommerwochenende im Kurpark Bad Boll

Noch bis zum 1. September zeigt die Ausstellung im Kurpark und in der Wandelhalle der Rehaklinik Bad Boll unterschiedliche künstlerische Werke. Kreiert und Zusammengestellt wurde das Wasserkunstprojektvon dem freien Künstler Andreas Mayer-Brennenstuhl und Raimund Eckle, unvergessener Kunsttherapeut im Klinikum Christophsbad, der mit großen Projekten, wie „Schwingung und Gesundheit“, dem „Skulpturenpfad“ und vielen anderen Events und Werken Bleibendes in unseren Kliniken und in unserer Erinnerung hinterlassen hat. Der viel zu frühe Tod von Raimund Eckle im Juli 2018 machte uns sehr traurig, doch etwas von dem, was wir heute mit dem Kunstprojekterleben, hat er in Fluss gebracht und bewegt uns weiter.„Sich nach Feierabend zu entspannen, dies gelingt nicht jedem. Und doch sind gerade diese Erfahrungen, wo wir mit unseren Handlungen im Fluss sind, besonders wichtig für unser seelisches Gleichgewicht“, meint Bernhard Wehde, Geschäftsführer des Christophsbads. Dieses-Gefühl entsteht beispielsweise bei kreativen Prozessen, beim Sport oder in der Liebe.Veranstaltungsort: Wandelhalle im Kurpark, Am Kurpark 1, 73087 Bad Boll11-19 Uhr Spielanlage “Wasser kreativ erleben“ (KinderKultur Werkstatt Nürtingen)NEU! 13-15 Uhr Workshop „Wasserfilzstifte“ (Anja Schoeller)Ab 19 Uhr Bewirtung, 21 Uhr Kuratoren-Führung, 22 Uhr „Flow“: „Flow“: Projektionen mit dem „visual piano“ von Laurenz Theinert und Musik von Michael Kidaisch mit Schlagwerk, Vibraphon und Marimba.11-17 Uhr, “Wasser kreativ erleben“ (KinderKultur Werkstatt Nürtingen)NEU! 13-15 Uhr Workshop „Oloid im Flow“ (Anja Schoeller), 11-16 Uhr, Seminar „Fließen lernen“, Andreas Mayer-BrennenstuhlAnmeldung per E-Mail an info@ambweb.de „„...des Wasser Laut“, Kurt App„Sieben Boote“, Jörg Mandernach„Aquarolloid“, Anja Schoeller„Zum Erlernen des Wandelns über Wasser“, Andreas Mayer-BrennenstuhlVeranstaltungsort: Wandelhalle, Am Kurpark 1, 73087 Bad BollWeitere Informationen finden Sie demnächst unter www.christophsbad.de/kultur